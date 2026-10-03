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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı

Ons altın haftayı yüzde 3,37 kayıpla 4.140,68 dolardan tamamlarken, son 6 aylık düşüş yüzde 11,41'e ulaştı. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed beklentilerindeki değişime rağmen altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Mutluhan Yıldız
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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 1

Altın fiyatları haftayı sert kayıpla tamamlarken, değerli metalde son dönemdeki zayıf seyir dikkat çekti. Ons altın haftalık bazda yüzde 3,37 değer kaybederken, son 6 aylık düşüş yüzde 11,41'e ulaştı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 2

ABD'den gelen zayıf istihdam verileri Fed'in faiz artıracağı beklentisini azaltmasına rağmen doların güçlenmesi ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskıladı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 3

Hafta sonuna girilirken ons altın 4.140,68 dolar seviyesinde bulunuyor. Altındaki haftalık kayıp yüzde 3,37 olarak gerçekleşirken, değerli metal son 6 haftanın 5'inde yatırımcısına kayıp yaşattı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 4

ABD istihdamı beklentilerin altında kaldı

Altın piyasasında haftanın son işlem gününün ana gündemlerinden biri ABD'den açıklanan eylül ayı istihdam verileri oldu.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 5

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi istihdamın 89 bin kişi artması yönündeydi. Böylece aylık istihdam artışı yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 6

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin tarım dışı istihdam verileri de toplam 60 bin kişi aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise ağustostaki yüzde 4,1 seviyesinden eylülde yüzde 4,2'ye yükseldi.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 7

İş gücü piyasasındaki zayıflama, Fed'in ekim ayında yeni bir faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerin gerilemesine neden oldu.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 8

Fed beklentileri değişti

CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 23'e gerilerken, faizlerin sabit tutulması olasılığı yaklaşık yüzde 77'ye yükseldi.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 9

Hafta içerisinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklentilerin altında kalması da faiz artışı beklentilerinin zayıflamasında etkili olmuştu. Buna rağmen manşet rakamın yüzde 3,4 ile Fed'in yüzde 2'lik yıllık hedefinin üzerinde kalması enflasyon endişelerinin tamamen ortadan kalkmasını engelledi.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 10

Normal şartlarda faiz artışı beklentilerinin azalması, faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak doların güçlenmesi ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş bu kez altının yukarı yönlü hareketini sınırladı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 11

Tahvil faizlerindeki yükseliş altını baskıladı

ABD tahvil piyasasında istihdam verisinin ardından satışlar kısa süreliğine durmasına rağmen günün ilerleyen saatlerinde yeniden hız kazandı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 12

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişte petrol kaynaklı enflasyon endişeleri, şirketlerin yapay zeka altyapısı yatırımlarını finanse etmek amacıyla gerçekleştirdiği yüksek miktardaki borçlanmalar ve ABD'nin artan kamu borcuna ilişkin endişeler etkili oldu.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 13

Tahvil piyasasındaki satışlar doların hafta boyunca güçlenmesinin önemli nedenlerinden biri olurken, güçlü dolar altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 14

Altında 6 aylık kayıp çift hanede

Altındaki son haftalardaki düşüş, daha uzun vadeli performansa da yansıdı. Ons altın haftalık bazda yüzde 3,37 gerilerken, son 6 aylık kayıp yüzde 11,41'e ulaştı.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 15

Böylece değerli metal son 6 haftanın 5'ini düşüşle tamamlamış oldu. Ons altının 4.140,68 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte yatırımcıların odağı yeni haftada doların seyri, ABD tahvil faizleri ve Fed'e ilişkin beklentilere çevrildi.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 16

Gözler ABD enflasyon verilerinde

Piyasaların önündeki bir sonraki önemli gündem ABD'nin eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri olacak.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 17

Açıklanacak rakamlar, istihdam piyasasındaki zayıflamanın ardından Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine yönelik beklentilerin şekillenmesinde etkili olacak.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 18

Fed'in bir sonraki faiz kararı 28 Ekim'de açıklanacak.

Fifth Third Wealth Advisors Baş Yatırım Sorumlusu Chris Osmond, 29 bin kişilik istihdam artışının beklentilerin altında kalmasının Fed'e ilişkin hesapları önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çekti.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 19

Osmond'a göre enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesine karşılık iş gücü piyasasının beklenenden hızlı zayıflaması, Fed'in önündeki para politikası seçeneklerini daha karmaşık hale getiriyor.

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Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı - Resim: 20

Gram altında son durum

Serbest piyasada gram altın 6.542,72 liradan satılırken, günlük kayıp yüzde 0,76 oldu. Çeyrek altın 10.768 liradan, yarım altın 21.530 liradan, Cumhuriyet altını ise 42.935 liradan satışa sunuluyor. Tam altının satış fiyatı 43.268,37 lira olurken, 22 ayar bilezikte satış fiyatı 6.039,33 lira seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: DÜNYA - ESKİŞEHİR