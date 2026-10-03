Altın düşüşe devam ediyor: Kayıp serisi uzadı

Normal şartlarda faiz artışı beklentilerinin azalması, faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak doların güçlenmesi ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş bu kez altının yukarı yönlü hareketini sınırladı.