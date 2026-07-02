Altın Fed Başkanı'nın açıklamaları ile toparlandı

Warsh faiz artışı için açık sinyal vermedi





Altın fiyatı, son günlerde Fed iletişiminden gelen sinyallere duyarlı hareket ediyor. Warsh, Fed’in fiyat istikrarını yeniden sağlama hedefini koruduğunu vurguladı. Ancak konuşmasında yakın vadeli faiz artışı beklentisini güçlendirecek bir ifade kullanmadı.

Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefi, Warsh’ın mesajlarında merkezde kaldı. Buna karşın enflasyon risklerinin son haftalarda azaldığını belirtmesi piyasaya destek verdi. Reuters’a göre Warsh, ileri yönlendirme yapmaktan kaçındı ve ekonomik verilere bakılması gerektiğini savundu.

Altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için Fed beklentilerine duyarlı kalıyor. Daha şahin bir Fed, altın üzerinde baskı yaratabilir. Daha yumuşak bir ton ise taşıma maliyeti algısını hafifletebilir.