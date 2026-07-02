Altın Fed Başkanı'nın açıklamaları ile toparlandı
Altın fiyatı, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın daha yumuşak mesajları ve ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme ile 4.050 dolar eşiğine yaklaştı. Piyasa, yön için haziran tarım dışı istihdam verisini ve Fed faiz beklentilerini izliyor.
Altın fiyatı, perşembe günkü erken Asya işlemlerinde yeniden 4.050 dolar eşiğine yaklaştı. Ons altın, yaklaşık 4.058 dolar seviyesine yükseldi. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın daha yumuşak görülen mesajlarını fiyatladı.
Piyasa, aynı zamanda ABD’nin haziran ayı istihdam verisini bekliyor. Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in temmuz toplantısına ilişkin beklentileri etkileyebilir. Dolayısıyla altın fiyatı, faiz patikası ve veri gündemi arasında yön arıyor.
Warsh, Portekiz’deki Avrupa Merkez Bankası yıllık forumunda konuştu. Fed Başkanı, temmuz ayı faiz kararına dair doğrudan sinyal vermedi. Ayrıca enflasyon beklentilerinin son bir ayda ılımlılaştığını söyledi.
Warsh faiz artışı için açık sinyal vermedi
Altın fiyatı, son günlerde Fed iletişiminden gelen sinyallere duyarlı hareket ediyor. Warsh, Fed’in fiyat istikrarını yeniden sağlama hedefini koruduğunu vurguladı. Ancak konuşmasında yakın vadeli faiz artışı beklentisini güçlendirecek bir ifade kullanmadı.
Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefi, Warsh’ın mesajlarında merkezde kaldı. Buna karşın enflasyon risklerinin son haftalarda azaldığını belirtmesi piyasaya destek verdi. Reuters’a göre Warsh, ileri yönlendirme yapmaktan kaçındı ve ekonomik verilere bakılması gerektiğini savundu.
Altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için Fed beklentilerine duyarlı kalıyor. Daha şahin bir Fed, altın üzerinde baskı yaratabilir. Daha yumuşak bir ton ise taşıma maliyeti algısını hafifletebilir.
Dolar ve tahvil faizi baskısı azaldı
Altın fiyatı, dolar ve ABD tahvil faizleriyle ters yönde hareket etme eğilimindedir. Warsh’ın daha ölçülü tonu, dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca tahvil faizlerindeki gerileme ihtimali, altına olan ilgiyi destekledi.
Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz dönemlerinde daha zayıf performans gösterebilir. Çünkü yatırımcılar, getiri sağlayan tahvil ve para piyasası araçlarına yönelebilir. Ancak faiz artışı korkusu azaldığında altın yeniden talep görebilir.
Piyasa Warsh’ın sözlerinden yakın temmuz artışı için güçlü sinyal almadı. Evercore’dan Krishna Guha, Warsh’ın tüm seçenekleri açık tuttuğunu söyledi. Buna rağmen Guha, Fed Başkanının acil artış gerekçesi görmediğini değerlendirdi.
İstihdam verisi yeni yönü belirleyebilir
Altın fiyatı için perşembe günü açıklanacak ABD istihdam verisi kritik olacak. Haziran ayı tarım dışı istihdam raporu, işgücü piyasasının gücünü gösterecek. Ücret artışları da enflasyon baskısı açısından yakından izlenecek.
Güçlü istihdam verisi, Fed’in sıkı duruşunu koruyabileceği beklentisini artırabilir. Böyle bir senaryo, dolar ve tahvil faizlerini destekleyebilir. Dolayısıyla altın fiyatı yeniden baskı altında kalabilir.
Zayıf istihdam verisi ise farklı bir tablo yaratabilir. İşgücü piyasasında soğuma, Fed’in faiz artışı ihtiyacını azaltabilir. Böyle bir görünüm, altın fiyatı açısından destekleyici okunabilir.
Warsh’ın ileri yönlendirme vermekten kaçınması, verilerin önemini artırıyor. Piyasa artık Fed’den açık bir rota beklemiyor. Bunun yerine her veri, faiz beklentilerini yeniden şekillendiriyor.
İran görüşmeleri güvenli liman talebini dengeledi
Altın fiyatı, yalnızca Fed beklentileriyle hareket etmiyor. ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar da fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Katar, dolaylı görüşmelerde bazı başlıklarda olumlu ilerleme sağlandığını bildirdi.
Doha’daki temaslar, ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltma arayışının sürdüğünü gösteriyor. Reuters, görüşmelerin Hürmüz Boğazı ve İran varlıkları gibi teknik başlıklara odaklandığını aktardı. Al Jazeera ise İran’ın mutabakat zaptı konusunda iletişim kanalı açacağını bildirdi.
Katar’ın açıklamasına göre iki taraf görüşmeleri sürdürme konusunda uzlaştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Doha’daki temasların iyi ilerlediğini söyledi. Ayrıca nükleer başlığa ilişkin görüşmelerin yakında başlayabileceğini belirtti.
Jeopolitik gerilimlerde azalma, altının güvenli liman talebini sınırlayabilir. Buna karşın diplomatik sürecin kırılgan kalması, altına destek sağlayabilir. Dolayısıyla altın fiyatı, hem risk iştahı hem faiz beklentisiyle yön buluyor.
Yedi ayın dip bölgesinden toparlanma başladı
Altın fiyatı, yaklaşık yedi ayın dip bölgesinden toparlanma çabası gösteriyor. XAU/USD tarafında 4.045 dolar çevresindeki hareket, piyasada kısa vadeli alımların güçlendiğini gösterdi. Ancak toparlanmanın kalıcılığı için istihdam verisi belirleyici olacak.
Yatırımcılar, 4.050 dolar eşiğini psikolojik bir bölge olarak izliyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma, kısa vadeli güveni artırabilir. Aksi halde satıcılar yeniden 4.000 dolar çevresini gündeme taşıyabilir.
Altın fiyatı açısından ana hikâye, Fed’in ne kadar bekleyeceği sorusunda toplanıyor. Warsh, temmuz toplantısı için açık kapı bırakmadı. Ancak Fed’in kararlarını gelen verilere göre vereceği mesajı öne çıktı.
Sonuç olarak altın, Fed’in daha az şahin algılanan tonu ve diplomasi haberleriyle toparlandı. ABD istihdam verisi ise bu toparlanmanın yönünü test edecek. Altın fiyatı, verinin ardından dolar ve tahvil faizlerindeki tepkiye göre yeni denge arayacak.