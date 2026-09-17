Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte
Fed tam üç yıl sonra gelen 25 baz puanlık faiz artışı piyasaları sarsarken, karar altın fiyatlarında da sert bir yön değişimine neden oldu. Karar öncesi sert düşüş yaşayan altın hızla toparlanırken, değerli metalde tablo bir kez daha değişti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı altın piyasasında sert dalgalanmaya yol açtı. Karar öncesi satış baskısıyla karşılaşan altın yeni güne ise yükselişle başladı.
Ons altın önceki kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle yeniden 4 bin 300 doların üzerine çıkarak 4 bin 316 dolara yükseldi. Gram altın da yüzde 1,25'lik toparlanma ile 6 bin 748 liraya çıktı.
Altındaki dalgalanmanın fitilini Fed'in üç yıl sonra aldığı faiz artışı ateşlerken, piyasaları asıl hareketlendiren yeni döneme ilişkin verilen mesajlar oldu. Yeni tahminler, para politikasında sıkılaşmanın henüz sona ermediğine işaret etti.
Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonun halen yüksek olduğuna dikkat çekmesi, dolar ve ABD tahvil getirilerini yukarı taşıdı. Bu hareket altına ilk saatlerde satış getirse de satış yeni günle kırıldı.
Güne güçlü başlayan ons altın kayıplarının bir bölümünü geri alırken 4 bin 300 dolar eşiğini tekrar aştı. Gram altın da ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeniden yükselişe geçti.
Fed öncesi değerlendirmelerde 4 bin 300 kritik eşik olarak öne çıkarken, yükseliş trendi için ilk önemli direnç noktası 4 bin 448 dolar olarak görülüyordu. Yeni ralli için de altında 4 bin 507 - 4 bin 537 dolar aralığına işaret edilmişti.
Kanada merkezli Sprott'un Başkanı Ryan McIntyre de geçtiğimiz günlerde altın için Fed etkisinin sınırlı kalacağından bahsetmişti.
McIntyre'a göre altının yönünü Fed'in faiz kararlarından çok ABD'nin giderek bozulan mali görünümü belirleyecek. ABD'nin artan kamu borcu ve yükselen faiz maliyetleri yatırımcıları altına çekmeye devam edecek.
Fed’in faiz artışlarının kısa vadede altını baskılayacağını ancak altının uzun vadeli yüksleişinin durdurulamayacağını öngören bankacılık devi UBS de merkez bankası alımları, ETF talebi, jeopolitik belirsizlikler ve mali-parasal güvenilirliğe ilişkin endişelere dikkat çekmiş ve hedef rakamları güncellemişti.
UBS'in tahminlerine göre altın için öngörülen rakamlar ise şöyle:
Aralık 2026: 4.600 dolar
Mart 2027: 5.000 dolar
Haziran 2027: 5.200 dolar
Eylül 2027: 5.400 dolar