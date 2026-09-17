Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte

Fed öncesi değerlendirmelerde 4 bin 300 kritik eşik olarak öne çıkarken, yükseliş trendi için ilk önemli direnç noktası 4 bin 448 dolar olarak görülüyordu. Yeni ralli için de altında 4 bin 507 - 4 bin 537 dolar aralığına işaret edilmişti.