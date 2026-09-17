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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte

Fed tam üç yıl sonra gelen 25 baz puanlık faiz artışı piyasaları sarsarken, karar altın fiyatlarında da sert bir yön değişimine neden oldu. Karar öncesi sert düşüş yaşayan altın hızla toparlanırken, değerli metalde tablo bir kez daha değişti.

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 1

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı altın piyasasında sert dalgalanmaya yol açtı. Karar öncesi satış baskısıyla karşılaşan altın yeni güne ise yükselişle başladı.

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 2

Ons altın önceki kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle yeniden 4 bin 300 doların üzerine çıkarak 4 bin 316 dolara yükseldi. Gram altın da yüzde 1,25'lik toparlanma ile 6 bin 748 liraya çıktı.

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 3

Altındaki dalgalanmanın fitilini Fed'in üç yıl sonra aldığı faiz artışı ateşlerken, piyasaları asıl hareketlendiren yeni döneme ilişkin verilen mesajlar oldu. Yeni tahminler, para politikasında sıkılaşmanın henüz sona ermediğine işaret etti.

 

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 4

Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonun halen yüksek olduğuna dikkat çekmesi, dolar ve ABD tahvil getirilerini yukarı taşıdı. Bu hareket altına ilk saatlerde satış getirse de satış yeni günle kırıldı.

 

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 5

Güne güçlü başlayan ons altın kayıplarının bir bölümünü geri alırken 4 bin 300 dolar eşiğini tekrar aştı. Gram altın da ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

 

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 6

Fed öncesi değerlendirmelerde 4 bin 300 kritik eşik olarak öne çıkarken, yükseliş trendi için ilk önemli direnç noktası 4 bin 448 dolar olarak görülüyordu. Yeni ralli için de altında 4 bin 507 - 4 bin 537 dolar aralığına işaret edilmişti.

 

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 7

Kanada merkezli Sprott'un Başkanı Ryan McIntyre de geçtiğimiz günlerde altın için Fed etkisinin sınırlı kalacağından bahsetmişti. 

McIntyre'a göre altının yönünü Fed'in faiz kararlarından çok ABD'nin giderek bozulan mali görünümü belirleyecek. ABD'nin artan kamu borcu ve yükselen faiz maliyetleri yatırımcıları altına çekmeye devam edecek.

 

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 8

Fed’in faiz artışlarının kısa vadede altını baskılayacağını ancak altının uzun vadeli yüksleişinin durdurulamayacağını öngören bankacılık devi UBS de merkez bankası alımları, ETF talebi, jeopolitik belirsizlikler ve mali-parasal güvenilirliğe ilişkin endişelere dikkat çekmiş ve hedef rakamları güncellemişti.

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Altın Fed darbesini çabuk atlattı: Gram yeniden yükselişte - Resim: 9

UBS'in tahminlerine göre altın için öngörülen rakamlar ise şöyle:

Aralık 2026: 4.600 dolar
Mart 2027: 5.000 dolar
Haziran 2027: 5.200 dolar
Eylül 2027: 5.400 dolar

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Kaynak: HABER MERKEZİ