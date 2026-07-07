Altın Fed tutanakları öncesinde geriliyor

ABD hizmet sektörü aktivitesi Haziran’da zayıfladı. Orta Doğu savaşı sırasında şirketlerin öne çektiği siparişlerden gelen destek azaldı. İstihdam ise üç aylık daralmanın ardından toparlandı ve iş gücü piyasasında dayanıklılık sinyali verdi.

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar Eylül ayında faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 57 fiyatlıyor. Veri öncesinde beklenti yüzde 60’ın üzerindeydi. Daha düşük faiz beklentisi, getiri sağlamayan altın için destekleyici bir unsur olarak çalışır.