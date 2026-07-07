Altın Fed tutanakları öncesinde geriliyor
Ons altın, Fed tutanakları öncesinde 4.134,99 dolara gerilerken gram altın 6.229,61 TL, çeyrek altın 10.058,62 TL oldu. Piyasa, faiz beklentileri ve jeopolitik riskleri yeniden fiyatlıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, yatırımcıların Fed’in Haziran toplantı tutanaklarından politika yönüne ilişkin sinyal aramasıyla geriledi. Şu sıralarda ons altın 4.134,99 dolara inerken günlük kayıp yüzde 0,72’ye ulaştı. Fiyat, önceki güne göre 30,12 dolar düşüş gösterdi.
Fed tutanakları faiz yönü için izleniyor
Fed, 16-17 Haziran toplantı tutanaklarını çarşamba günü yayımlayacak. Piyasa, Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde para politikasının hangi iletişim çizgisine yaklaşacağını izliyor. Yatırımcılar özellikle ileri yönlendirme, faiz patikası ve enflasyon algısına ilişkin ayrıntılara odaklanıyor.
Fed yetkilisi Christopher Waller, ileri yönlendirmenin doğru koşullarda para politikasının etkisini hızlandırabilecek değerli bir araç olduğunu söyledi. Waller, katı kullanımın politika iletişimini zorlaştırabileceğini de belirtti. Açıklamalar, altın piyasasında faiz hassasiyetini yeniden öne çıkardı.
ABD hizmet sektörü aktivitesi Haziran’da zayıfladı. Orta Doğu savaşı sırasında şirketlerin öne çektiği siparişlerden gelen destek azaldı. İstihdam ise üç aylık daralmanın ardından toparlandı ve iş gücü piyasasında dayanıklılık sinyali verdi.
CME FedWatch aracına göre yatırımcılar Eylül ayında faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 57 fiyatlıyor. Veri öncesinde beklenti yüzde 60’ın üzerindeydi. Daha düşük faiz beklentisi, getiri sağlamayan altın için destekleyici bir unsur olarak çalışır.
Ons altın haftalık kazancını koruyor
Ons altın günlük bazda düşse de haftalık tabloda yüzde 3,18 yükselişini koruyor. Fiyatın haftalık bant içinde kalması, kısa vadeli işlemlerde Fed kaynaklı oynaklığın sürdüğünü gösteriyor. Aylık görünümde ons altın yüzde 4,47 ekside bulunuyor. Yıl başından beri ons altın yüzde 4,10 geriledi.
Yılın erken bölümünde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş enflasyon kaygılarını artırmıştı. Doların güçlenmesi ve faiz artışı beklentilerinin korunması altın üzerinde baskı yarattı. Ons fiyat, yıl içinde görülen rekor seviyelerden yüzde 25’in üzerinde geriledi.
Pazartesi günü ABD-İran ateşkes anlaşması enflasyon endişelerini hafifletti. Zayıf ABD istihdam verisi de yakın vadeli faiz artışı beklentilerini sınırladı. Altın o süreçte iki haftanın zirvesine yaklaşmıştı, ancak Fed tutanakları öncesi kâr satışları öne çıktı.
FED, altın fiyatları üzerinde yön gösterici olacak 16-17 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarını Çarşamba günü yayımlayacak. Tutanaklar FED Başkanı Kevin Warsh'ın para politikası istikameti hakkında ipuçları sunacak.
Gram altın, iç piyasada yüzde 0,67 kayıpla 6.229,61 TL seviyesine indi. Günlük düşüş 41,91 TL seviyesinde oldu.
Çeyrek altın fiyatı yüzde 0,72 düşüşle 10.058,62 TL’ye geriledi. Günlük kayıp 73,27 TL oldu.
Gümüş ve diğer metaller de baskı altında kaldı
Gümüş ons fiyatı yüzde 1,19 düşüşle 61,323 dolara indi. Günlük kayıp 0,736 dolar olurken alış 61,320 dolar, satış 61,326 dolar seviyesinde oluştu. Günlük düşük 60,932 dolar, günlük yüksek 62,162 dolar oldu.