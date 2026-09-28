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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan

Altının ons fiyatındaki tarihi yükseliş yatırımcıların kazanç hesabını değiştirirken, 1990'larda yapılan ve yıllardır referans alınan Türkiye'nin yer altındaki altın potansiyeline ilişkin hesabı da yeniden tartışmaya açtı. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz'a göre eski modelleme artık bugünün şartlarını yansıtmıyor. Üstelik üretime geçmeyi bekleyen sahalar için verilen rakam da dikkat çekici boyutlarda.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 1

Altında fiyat değişti, hesap da değişti

Altının ons fiyatının geldiği seviyeler, yıllar önce ekonomik olmadığı için geri planda kalan yatakları yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz'a göre bu değişim, Türkiye'nin yer altındaki altın potansiyeline ilişkin yaklaşık 35 yıl önce yapılan hesabın da yeniden ele alınmasını gerektiriyor.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 2

90'larda yapılan hesap referans alınıyor

Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin kapsamlı jeolojik modellemelerden biri 1990'lı yılların başında yapıldı. O dönemki hesaplamada Türkiye'nin altın potansiyeli 6 bin 500 ton olarak belirlendi. Ancak o yıllarda altının ons fiyatı bugünkünden çok farklıydı.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 3

O dönem 300 dolar civarındaydı

Yılmaz eski modelleme yapılırken altının ons fiyatının 300 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerken o dönem ekonomik bulunmayan bazı kaynakların, fiyatlardaki büyük değişimin ardından bugün farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 4

Yerin altındaki kaynakların denklemi değişti

Altın fiyatındaki yükselişle birlikte geçmişte işletilmesi ekonomik görülmeyen bazı kaynakların cevher niteliği kazandığını belirten Yılmaz, Türkiye için eski potansiyel hesabının artık yetersiz kaldığını düşünüyor. 

Yeni hesap ise 1990'lardaki rakamın oldukça üzerinde.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 5

Türkiye için 10 bin tonluk yeni hesap

Yılmaz'a göre bugünkü ekonomik koşullar dikkate alındığında Türkiye'nin altın potansiyelinin en az 10 bin ton olarak ifade edilmesi gerekiyor.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 6

Üretim tarafında dikkat çeken rakam 

Türkiye'nin altın hikâyesinde sadece yer altındaki potansiyel değil, üretime geçmeyi bekleyen sahalar da öne çıkıyor. Ruhsat sahiplerinin elindeki, izin süreçleri devam eden ve açılmaya hazırlanan irili ufaklı yatakları birlikte değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin ulaşabileceği yıllık üretim kapasitesini de açıkladı.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 7

Yılda 50 ton altın üretilebilir

Yılmaz'ın hesabına göre söz konusu projelerin devreye alınması halinde Türkiye yılda 50 ton altın üretebilecek kapasiteye sahip. Bu kapasitenin hayata geçmesi ise ruhsatlı ve üretime hazırlanan projelerin izin süreçlerini tamamlayarak faaliyete başlamasına bağlı.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 8

Altında sıradaki eşik 5 bin dolar mı?

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrine ilişkin de dikkat çeken bir tahminde bulunan Yılmaz, ons altında 4 bin 500 doların kritik direnç olduğunu belirtenrek bu seviyenin aşılması halinde daha yüksek fiyatların test edilebileceğini söyledi.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 9

Yılmaz, altının yıl sonuna kadar 4 bin 500-5 bin dolar aralığını görebileceğini, 2027'de de yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceğini düşünüyor.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 10

Jeopolitik risklerde alışılmadık altın denklemi

Altının güvenli liman özelliğini koruduğunu belirten Yılmaz'a göre mevcut jeopolitik ortam ise fiyatlar üzerinde alışılmışın dışında iki yönlü etki yaratıyor.

Savaş ve gerilimler normalde altına talebi desteklerken kritik ticaret yollarındaki aksaklıklar bazı aktörlerin nakit ihtiyacını artırarak ellerindeki altını satmasına yol açabiliyor.

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Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan - Resim: 11

Yılmaz, küresel ticaret koşullarının normalleşmesi halinde bu baskının ortadan kalkabileceğini belirterek bazı analistlerin böyle bir senaryoda ons altında 500 ila 1000 dolarlık ilave prim öngördüğünü aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA