Altın fiyatında ezberler bozuldu: Türkiye'nin 90'lardan kalan hesabı sil baştan

90'larda yapılan hesap referans alınıyor

Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin kapsamlı jeolojik modellemelerden biri 1990'lı yılların başında yapıldı. O dönemki hesaplamada Türkiye'nin altın potansiyeli 6 bin 500 ton olarak belirlendi. Ancak o yıllarda altının ons fiyatı bugünkünden çok farklıydı.