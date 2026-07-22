Altın fiyatları 4.100 doların üzerine çıktı
Altın, 22 Temmuz sabahında yüzde 0,9 yükselerek 4.113 doların üzerine çıktı ve 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. Piyasada gözler Fed'in 28-29 Temmuz toplantısı ile Orta Doğu'daki enerji risklerine çevrildi.
Altın 22 Temmuz sabahında yüzde 0,9 yükselerek 4.113 doların üzerine çıktı. Fed’in 28-29 Temmuz toplantısı, Orta Doğu’daki enerji riski ve Çin’in rezerv alımları fiyatlamanın ana başlıkları arasında yer aldı.
Altın iki haftalık zirveye yaklaştı
Altın, 22 Temmuz Çarşamba günü Asya işlemlerinde yüzde 0,9 yükselerek ons başına 4.113,73 dolara çıktı. Fiyat böylece 10 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye yaklaştı.
Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,1 artışla 4.119,10 dolara yükseldi. Spot fiyatın 4.100 dolar sınırını aşması, son haftalarda zayıflayan kısa vadeli görünümde yeni bir toparlanma arayışına işaret etti.
İki günde güçlü dönüş
Altın salı gününü yüzde 1,6 yükselişle 4.068,29 dolardan tamamlamıştı. Vadeli kontratlar ise yüzde 1,5 değer kazanarak 4.076,40 dolara çıkmıştı.
Çarşamba sabahındaki yükselişle birlikte altın iki işlem gününde 4.000 dolar sınırından uzaklaştı. Hareketin devamında 4.100 dolar üzerindeki kapanışların kalıcı olup olmayacağı izlenecek.
Teknik alımlar devreye girdi
Son yükselişte jeopolitik gelişmeler kadar teknik alımlar da etkili oldu. Fiyatın 4.000 doların üzerinde tutunması, kısa vadeli pozisyonların yeniden altına yönelmesini sağladı.
Altın, 29 Ocak’ta gün içinde 5.595,47 dolarla rekor kırmış, 24 Haziran’da ise 3.959,33 dolara kadar gerilemişti. Geniş fiyat aralığı, altındaki oynaklığın yılın ikinci yarısında da yüksek kalabileceğini gösteriyor.
Fed kararı için geri sayım
Altının yönünde en önemli başlıklardan biri Fed’in 28-29 Temmuz toplantısı olacak. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasını bekliyor.
Ankete katılan 104 ekonomistin 78’i yıl sonuna kadar faiz değişikliği öngörmüyor. Buna karşılık ayrı bir soruya yanıt veren 67 ekonomistin 44’ü, 2026 içinde faiz artırımı ihtimalini yüksek buluyor.
Faizlerin daha uzun süre yüksek kalması, getiri sağlamayan altının taşıma maliyetini artırabilir. Fed’in enflasyona karşı daha sert bir dil kullanması durumunda dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde yeniden baskı oluşabilir.
Petrol fiyatı denklemi değiştiriyor
Orta Doğu’daki çatışmalar enerji piyasalarında yeni bir risk kanalı oluşturuyor. Suudi petrolü taşıyan iki tanker, Husilerin tehditleri sonrasında Kızıldeniz’de rota değiştirdi.
Petrol fiyatları yüzde 1’den fazla yükselerek altı haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Enerji maliyetlerindeki artış, ABD enflasyonunun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendiriyor.
Jeopolitik gerilim altının güvenli liman talebini desteklerken, yüksek petrol fiyatlarının Fed’i faiz artırımına yaklaştırması ters yönde baskı yaratıyor. Altın piyasasında iki farklı etki aynı anda fiyatlanıyor.
Çin rezerv alımını hızlandırdı
Çin Merkez Bankası, haziran ayında rezervlerine yaklaşık 15 ton altın ekledi. Bankanın altın alımları böylece aralıksız 20’nci aya ulaştı.
Çin’in rezervleri haziran sonunda 75,44 milyon onsa çıktı. Aylık artış, Ekim 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek alım olarak hesaplandı.
Merkez bankalarının fiyat düşüşlerini rezerv artırmak için kullanması, altının 4.000 dolar çevresinde destek bulmasını sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Çin’in alımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği gelecek rezerv verilerinde takip edilecek.
Morgan Stanley 4.450 doları izliyor
Morgan Stanley, altının 2026 yıl sonuna kadar 4.450 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Tahmin, Fed’in yıl boyunca faizleri sabit tutacağı ve faiz indirimlerinin 2027’de başlayabileceği beklentisine dayanıyor.
Kurumsal tahminlerin gerçekleşmesinde doların yönü, tahvil faizleri, merkez bankalarının rezerv politikaları ve altın fonlarına yönelik para akışları belirleyici olacak. Fed’in faiz artırımına gitmesi ise tahminler üzerindeki temel risklerden biri.
Gram altın 6.250 lirayı geçti
Uluslararası piyasadaki yükseliş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasa ekranlarında gram altının satış fiyatı 22 Temmuz sabahında 6.257,99 liraya yükseldi.
Çeyrek altın 10.231,81 lira, yarım altın 20.463,62 lira ve tam altın 40.799 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 40.802,09 lira olarak kaydedildi.
Gram altının yönünde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru ve fiziki piyasa makası da etkili olacak. Ons altındaki yükselişin kur hareketiyle birleşmesi, yurt içi fiyatların küresel piyasadan daha güçlü hareket etmesine yol açabilir.
Piyasanın kritik takvimi
Piyasalar 23 Temmuz’daki ABD haftalık işsizlik başvurularını, 24 Temmuz’daki öncü imalat ve hizmet sektörü verilerini izleyecek. Veriler, Fed toplantısından önce ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin son sinyalleri verecek.
Asıl fiyatlama 28-29 Temmuz’daki Fed toplantısında oluşacak. Fed’in faiz kararı kadar enflasyon, petrol fiyatları ve gelecek toplantılara ilişkin mesajları da altının 4.100 dolar üzerinde kalıp kalamayacağını belirleyecek.
Dolar endeksi, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Çin’in rezerv politikası altın piyasasının diğer önemli izleme başlıkları olacak.