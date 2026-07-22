Fed kararı için geri sayım

Altının yönünde en önemli başlıklardan biri Fed’in 28-29 Temmuz toplantısı olacak. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasını bekliyor.

Ankete katılan 104 ekonomistin 78’i yıl sonuna kadar faiz değişikliği öngörmüyor. Buna karşılık ayrı bir soruya yanıt veren 67 ekonomistin 44’ü, 2026 içinde faiz artırımı ihtimalini yüksek buluyor.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalması, getiri sağlamayan altının taşıma maliyetini artırabilir. Fed’in enflasyona karşı daha sert bir dil kullanması durumunda dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde yeniden baskı oluşabilir.