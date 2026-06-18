Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasıyla yükseliyor

Fiyat alçalan kanal içinde işlem görmeye devam ediyor. Analistler 4 bin 320 dolar ile 4 bin 330 dolar bölgesini kilit bir kısa vadeli direnç olarak tanımlıyor. Direnç bölgesinin üzerinde kararlı bir kırılma 4 bin 350 dolar seviyesine doğru bir toparlanmanın yolunu açabilir. Fiyatın 4 bin 250 doların altına düşmesi durumunda emtia 4 bin 200 dolar veya 4 bin 150 dolar destek bölgelerine doğru yeni bir düşüş başlatabilir.