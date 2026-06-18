Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasıyla yükseliyor
Altın fiyatları Fed kararı ile dün yaşadığı düşüşün ardından bugün, ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle perşembe günü yüzde 1,5 yükselerek ons başına 4 bin 322,41 dolara ulaştı.
Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının metninin açıklanmasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle perşembe günü yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Spot altın bir önceki seansta kaydettiği yüzde 1,7 oranındaki gerilemenin ardından bugün yüzde 1,5 yükselişle ons başına 4 bin 322,41 dolara ulaştı. Gram altın da bu yükselişi takip ederek toparlanıyor.
Emtia piyasaları iki ülke arasındaki jeopolitik risklerin azalmasını fiyatlarken yayımlanan anlaşma metni nisan ayındaki ateşkesi 60 gün daha uzatıyor. Pakistan Başbakanı barış anlaşmasının derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı. Küresel piyasalarda altın fiyatları yönünü yukarı çevirirken spot gümüş fiyatları bir önceki seansta yaşanan yüzde 3'lük düşüşü telafi ederek yüzde 2,2 artışla ons başına 69,51 dolara tırmandı.
Kapalıçarşı fiyatları ve küresel emtia
Küresel piyasalardaki teknik hareketlilik Kapalıçarşı piyasasını da doğrudan etkiledi. Cumhuriyet altını yüzde 1,35 artışla 43 bin 503 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın yüzde 1,26 değer kazanarak 10 bin 408 TL rakamına ulaştı. Gram altın piyasasında yüzde 1,36 oranında prim dikkat çekerken fiyat 6 bin 546 TL seviyesine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında ise yatırımcılar değerli metallerde de yukarı yönlü seyir izliyor. Spot gümüş yüzde 2,2 artışla ons başına 69,51 dolara tırmandı. Platin yüzde 1,8 artarak 1 bin 767,53 doları test etti. Paladyum ise yüzde 2 oranında ralli yaparak 1 bin 338,67 doları gördü.
Federal Rezerv enflasyon endişesiyle faiz sinyali verdi
ABD Merkez Bankası çarşamba günü sona eren toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit tuttu. Banka yönetimindeki 19 politika yapıcının 9'u yüzde 2 olan enflasyon hedefinin üzerindeki katılık nedeniyle bu yıl borçlanma maliyetlerinde artış bekliyor. Enflasyon endişelerinin artmasıyla ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi küresel piyasalarda yükseliş trendini sürdürdü. Şahin duruşa rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş emtia grubunu destekledi ve altın fiyatları kayıplarını geri aldı.
Makroekonomik dinamikler ve piyasa beklentileri
Altın piyasasının temel itici gücü jeopolitik riskten uzaklaşarak yüksek faiz ortamının ne kadar süreceği sorusuna kaydı. ABD Merkez Bankası faiz artırımı sinyali verdikten sonra doların getiri avantajı yeniden genişledi. Orta Doğu barış anlaşması güvenli liman talebini zayıflattı. Faktörlerin birleşimi altın fiyatları üzerinde döngüsel bir düzeltme yaratıyor.
Yakın vadede 4 bin 250 dolar ile 4 bin 320 dolar aralığı yön eğilimini belirleyecek kritik bölge olarak işlev görecek. ABD istihdam ve enflasyon verileri güçlü kalmayı sürdürürse aralık ayı faiz artırımı için piyasa fiyatlaması yükselebilir. Ekonomik yavaşlama belirtileri veya merkez bankası yetkililerinden gelen güvercin sinyaller altının 4 bin 200 dolar üzerinde istikrar kazanmasına olanak tanıyabilir. Orta ve uzun vadede merkez bankası alımları ve makroekonomik belirsizlik temel destek sütunları olarak kalmaya devam ediyor. Analistler kısa vadeli oynaklığın önemli ölçüde artış sinyali verdiğini vurguluyor.
Kısa vadeli göstergeler ve fiyat hareketleri
Dört saatlik grafikte altın fiyatları ardışık düşüşlerin ardından kısa vadeli aşırı satım koşulları gösteriyor. Göstergelere rağmen toparlanma gücü zayıf kalmayı sürdürüyor. MACD indikatörü dip seviyelerine yakın bir yakınsama gösteriyor. Gösterge henüz geçerli bir yükseliş kesişimi oluşturmadı. Düşüş ivmesi yön değiştirmek yerine sadece ivme kaybetti.
Fiyat alçalan kanal içinde işlem görmeye devam ediyor. Analistler 4 bin 320 dolar ile 4 bin 330 dolar bölgesini kilit bir kısa vadeli direnç olarak tanımlıyor. Direnç bölgesinin üzerinde kararlı bir kırılma 4 bin 350 dolar seviyesine doğru bir toparlanmanın yolunu açabilir. Fiyatın 4 bin 250 doların altına düşmesi durumunda emtia 4 bin 200 dolar veya 4 bin 150 dolar destek bölgelerine doğru yeni bir düşüş başlatabilir.