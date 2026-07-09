Altın fiyatları ABD ve İran gerilimi gölgesinde geriliyor
Altın fiyatları ABD ve İran gerilimi sonrasında artan enflasyon korkularıyla geriliyor Spot altın ve gümüş düşerken dolar endeksi güç kazanıyor Piyasalar faiz oranlarındaki olası artışları dikkatle takip ediyorDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, yenilenen ABD-İran askeri geriliminin doları desteklemesiyle perşembe günü sınırlı düşüş kaydetti. Spot altın yüzde 0,2 gerileyerek ons başına 4.070 dolar desteğinin altına indi. Spot altın yüzde 0,27 düşüşle 4066,38 dolara geriledi.
Altın, üç günlük kayıp serisini koruyor. ABD ile İran arasındaki askeri hareketlilik petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarındaki artış, enerji kaynaklı enflasyonun inatçı kalabileceği endişesini güçlendirdi. Yatırımcılar, yüksek enflasyonun Fed’i faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceğini fiyatladı.
Dolar, enflasyon ve faiz endişelerinden destek aldı. Dolar Endeksi, haziran ayında gördüğü 13 ayın zirvesine yakın seyrini korudu. Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altın için dış talebi baskılıyor. Getirisi olmayan altın, yüksek faiz beklentisi arttığında portföylerde daha zayıf konuma düşüyor.
Fed tutanakları altına sınırlı destek verdi
Altın, Fed’in haziran toplantı tutanaklarından güçlü bir rahatlama sinyali alamadı. Fed tutanakları, politika yapıcıların yıl içinde faiz artışı gerekip gerekmediği konusunda büyük ölçüde bölündüğünü gösterdi. Piyasa, tutanakları beklenenden daha az güvercin bir metin olarak değerlendirdi. Bu nedenle altın, tutanaklar sonrasında kalıcı toparlanma üretemedi.
Fed üyeleri, enflasyonun yapışkan kalmasına ilişkin kaygılarını artırdı. Tutanaklar, fiyat baskılarının yeterince soğumaması halinde yılın ilerleyen bölümünde faiz artışı ihtimalinin gündeme gelebileceğini gösterdi. Altın piyasası, faiz patikasındaki bu belirsizliği satış baskısı olarak okudu. Dolar tarafındaki dirençli görünüm de aynı baskıyı güçlendirdi.
ABD’de enflasyon, şubat sonunda ABD-İran savaşının başlamasından bu yana belirgin şekilde yükseldi. Fiyat artışı Fed’in yıllık yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, son konuşmasında bankanın yüzde 2 hedefine bağlılığını yineledi. Bu mesaj, para politikasında erken gevşeme beklentilerini sınırladı.
Analistler, enerji fiyatlarında olası toparlanmanın Fed’in yüksek faizleri daha uzun süre koruyacağı beklentisini güçlendireceğini belirtti. Analistler, Fed’in inatçı enflasyonla mücadele etmek için sıkı duruşunu sürdürebileceğini vurguladı. Petrol fiyatları yükseldikçe piyasa, faizlerin daha uzun süre yüksek kalma riskini daha güçlü fiyatlıyor.
İran gerilimi dolar talebini artırdı
ABD, bu hafta İran’a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. Trump, İran ile ateşkesin bittiğini söyledi. Son askeri tırmanış, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan gemilere yönelik İran saldırılarından kaynaklandı. Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riski, enerji piyasalarında yeniden ana başlık haline geldi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın için karmaşık bir fiyatlama yarattı. Jeopolitik gerilim normal şartlarda güvenli liman talebini artırabilir. Ancak enerji fiyatlarındaki artış aynı anda enflasyon beklentilerini yükseltiyor. Enflasyon beklentileri Fed’in faiz indirme alanını daraltıyor ve dolar talebini canlı tutuyor.
Doların güçlenmesi, altının savaş riskinden alabileceği desteği sınırladı. Yatırımcılar, riskten kaçış döneminde altın yerine dolara yöneldi. Bu tercih, mevcut piyasa rejiminde altının güvenli liman işlevinin faiz ve döviz kanalıyla sınırlandığını gösteriyor. Altın fiyatı bu nedenle jeopolitik tırmanışa rağmen aşağı yönlü kaldı.
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıyor. Bölgeden geçen gemilere yönelik saldırılar petrol risk primini yükseltiyor. Petrolün yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden ABD enflasyon görünümünü etkiliyor. Piyasa, altın için doğrudan savaş primi yerine dolaylı enflasyon ve faiz etkisini öne çıkarıyor.
Gümüş gerilerken platin yükseldi
Diğer değerli metaller de perşembe günü büyük ölçüde zayıf seyretti. Spot gümüş yüzde 0,5 düşerek ons başına 58,0060 dolara geriledi. Gümüş, son seanslarda altını izleyerek aşağı yönlü hareket etti. Endüstriyel talep hassasiyeti, gümüşü faiz ve büyüme beklentilerine karşı daha duyarlı tuttu.
Spot platin ise aynı dönemde yüzde 0,5 yükseldi ve ons başına 1.594,0 dolara çıktı. Platin fiyatındaki artış, değerli metal grubunda sınırlı bir ayrışmaya işaret etti. Altın ve gümüşteki baskı, daha çok dolar ve faiz beklentileri üzerinden şekillendi. Platin tarafında ise fiyatlama daha seçici kaldı.
Altın piyasasında ana odak, dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yakın seyrini sürdürüp sürdürmeyeceğinde olacak. Dolar güçlü kaldıkça altın üzerindeki dış talep baskısı devam eder. Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefi ve faiz artışı tartışmaları da fiyatlamayı yönlendirecek. Enerji fiyatları kalıcı yükselirse altın için faiz baskısı daha belirgin hale gelebilir.
Kısa vadede 4.070 dolar çevresi altın için denge alanı olarak izleniyor. altının 4.066,38 dolar seviyesinde 11,14 dolar kayıp göstermesi, satış baskısının sınırlı ama kalıcı kaldığını ortaya koyuyor. Fed tutanakları altına güçlü destek veremediği için piyasa yeni yönü petrol, dolar ve enflasyon verileri üzerinden arayacak.