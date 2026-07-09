Altın fiyatları ABD ve İran gerilimi gölgesinde geriliyor

Doların güçlenmesi, altının savaş riskinden alabileceği desteği sınırladı. Yatırımcılar, riskten kaçış döneminde altın yerine dolara yöneldi. Bu tercih, mevcut piyasa rejiminde altının güvenli liman işlevinin faiz ve döviz kanalıyla sınırlandığını gösteriyor. Altın fiyatı bu nedenle jeopolitik tırmanışa rağmen aşağı yönlü kaldı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıyor. Bölgeden geçen gemilere yönelik saldırılar petrol risk primini yükseltiyor. Petrolün yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden ABD enflasyon görünümünü etkiliyor. Piyasa, altın için doğrudan savaş primi yerine dolaylı enflasyon ve faiz etkisini öne çıkarıyor.