ALTIN FİYATLARI... | Gram altın ne kadar, düşecek mi? Çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

Altın fiyatları 13 Haziran'da başlayan İsrail-İran savaşı ile birlikte pik yaptı. Savaş kızışırken altın bu tarihten itibaren gerilemeye başladı. Bugün son durum merak edilirken "Gram altın ne kadar, düşecek mi", "Çeyrek, yarım, tam altın kaç lira" soruları art arda geliyor.

Gram altın

Şu dakika itibarıyla gram altının alış fiyatı 4.283,15 TL, satış fiyatı ise 4.283,58 TL olarak belirlendi. Gram altında gün içinde %0,06'lık sınırlı bir artış yaşandı.

Çeyrek altın

Çeyrek altın cephesinde ise düşüş hakim. Alış fiyatı 6.914,69 TL, satış fiyatı ise 7.072,77 TL olan çeyrek altında %-0,38 oranında bir gerileme kaydedildi.

Yarım altın

Yarım altının alış fiyatı 13.786,17 TL, satış fiyatı ise 14.145,55 TL seviyesinde. Çeyrek altınla benzer şekilde, yarım altında da %-0,38’lik bir düşüş gözlendi.

Tam altın

Tam altının alış fiyatı 27.658,76 TL, satış fiyatı ise 28.204,58 TL olarak kaydedildi. Bu altın türünde de %-0,38’lik bir değer kaybı yaşandı.