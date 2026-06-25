

Veri takvimi piyasalar için kritik önem taşıyor. PCE endeksi ve GSYH verileri bekleniyor. Bugün Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olarak biliniyor. Bu verinin alacağı değer piyasada sert bir dalgaya neden olma potansiyeli taşıyor.