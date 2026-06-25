Altın fiyatları güçlü doların etkisiyle kritik destek seviyelerini kırdı
Altın ons fiyatı güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası faiz artırımı beklentileri ışığında değer kaybederek kritik destek seviyelerinin altına indi. Analistler açıklanacak makroekonomik verileri izliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Değerli metaller piyasası haftanın dördüncü gününe düşüşle başladı. Yatırımcılar Amerikan dolarındaki küresel güçlenmeyi yakından takip ediyor. Fed faiz artırım beklentileri fiyatları baskılıyor. Yatırımcılar güvenli limanlardan uzaklaşıyor mu? Piyasalar sıkı para politikası etkisini hissediyor.
Altın ons fiyatı 3971 dolar seviyesine gerileyerek günlük yüzde 0,70 oranında değer kaybı yaşadı. Gümüş ons fiyatı ise yüzde 1,43 düşüşle 56,62 dolar düzeyine indi. Kapalıçarşı piyasasında işlem gören çeyrek altın yüzde 0,76 kayıpla 9610 TL seviyesinden alıcı buldu. Cumhuriyet altını da yüzde 0,74 düşüşle 40001 TL seviyesinden işlem görüyor
Faiz beklentileri piyasaları nasıl etkiliyor
CME FedWatch aracına göre yatırımcılar Eylül ayında yüzde 67 ihtimalle faiz artışı bekliyor. Piyasa aktörleri yıl genelinde üç faiz artırımı öngörüyor. ABD doları üst üste üçüncü gün yükselerek 13 ayın zirvesine çıktı. Yabancı para tutan alıcılar için maliyetler arttı.
Veri takvimi piyasalar için kritik önem taşıyor. PCE endeksi ve GSYH verileri bekleniyor. Bugün Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olarak biliniyor. Bu verinin alacağı değer piyasada sert bir dalgaya neden olma potansiyeli taşıyor.
Deutsche Bank 3.800 Doları İşaret Etti
Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç ila dört faiz artırımına gitmesi durumunda altın fiyatlarının ons başına yaklaşık 3.800 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Alman bankası, faiz artışı senaryosunda sarı metaldeki düşüşün derinleşeceğini öngörürken, aynı zamanda yıl sonu fiyat tahminlerinde de aşağı yönlü revizyona gitti. Bankanın bu hamlesi, Goldman Sachs'ın geçtiğimiz günlerde yıl sonu hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi.
Deutsche Bank, Salı günü yayımladığı notta altın piyasasında "şahinlerin boğaları sürdüğünü" vurguladı. Banka, üçüncü çeyrek için altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolara çekti. Bu rakam, önceki öngörünün yüzde 22'den fazla altında kalıyor. Dördüncü çeyrek beklentisi ise 4.800 dolar seviyesinde. Bu yıl sonu hedefi de bankanın daha önceki tahminine göre yaklaşık yüzde 17'lik bir kesinti anlamına geliyor.