Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor
Altın fiyatları, zayıflayan ABD istihdam verisinin Fed faiz artışı beklentilerini sınırlamasıyla iki haftanın zirvesine yakın seyretti. Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ABD’de beklentilerden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed’in faiz artırımına ilişkin piyasa fiyatlamalarını sınırlamasının ardından haftaya iki haftanın zirvesine yakın başladı. Spot altın, şu sıralarda 4.175,02 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. ABD altın vadeli kontratları ise ağustos tesliminde yüzde 1,5 artışla 4.186,80 dolara yükseldi.
Altın, cuma günü üst üste dört haftalık düşüş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 2’nin üzerinde değer kazanmıştı. Son hareket, ABD iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin faiz beklentileri üzerindeki etkisiyle birlikte değerlendiriliyor.
Perşembe günü açıklanan veriler, ABD’de istihdam artışının haziran ayında belirgin şekilde yavaşladığını ve önceki iki aya ilişkin bordro artışlarının aşağı yönlü revize edildiğini gösterdi. Bu tablo, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerini güçlendirirken, finansal piyasalarda yakın vadeli Fed faiz artırımı beklentilerinin bir miktar gerilemesine yol açtı.
Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 55 seviyesinde fiyatlıyor. Bu oran, istihdam verisi öncesinde yüzde 60’ın üzerindeydi. Faiz beklentilerindeki düşüş, getiri sağlamayan bir varlık olan altın için destekleyici unsur olarak görülüyor.
Piyasaların bu hafta izleyeceği ana başlıklardan biri, Fed’in 16-17 Haziran toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Kevin Warsh’ın Fed başkanı olarak yönettiği ilk toplantıya ait tutanaklar, para politikasında sonraki adımlara ilişkin sinyal arayışı açısından yakından takip edilecek.
Fed’in faiz patikasına yönelik belirsizlik devam ederken, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde ABD verileri, tahvil getirileri ve doların seyri belirleyici olmaya devam edecek.
Wall Street bankalarının fiyat hedefleri farklılaşıyor
JPMorgan haziran ayı başında öngördüğü güçlü yıl sonu rallisi senaryosunu tamamen terk ederek piyasaları şaşırttı. Banka ABD ekonomik göstergelerinin sıcak gelmesi halinde yetkililerin faiz artırımı kozunu yeniden masaya süreceğini açıkça belirtiyor. Olası bir faiz artırım senaryosu altın fiyatları üzerinde doğrudan aşağı yönlü ağır bir baskı yaratıyor.
Bank of America stratejistleri 6.000 dolarlık erken yıl hedeflerine ulaşmanın zorluğunu kabul ederek 2026 dördüncü çeyrek beklentisini 4.800 dolara çekti. Deutsche Bank yöneticileri de zayıflayan yatırımcı duyarlılığını yansıtarak üçüncü çeyrek için 4.300 dolar ve dördüncü çeyrek için 4.800 dolar tahminlerini yayımladı.
Goldman Sachs yöneticileri uzun vadeli iyimser duruşunu bozmadan 2026 yıl sonu altın fiyatları hedefini 4.900 dolar seviyesinde sabit bıraktı. Yatırım bankası küresel merkez bankalarının ve gelişmekte olan piyasaların jeopolitik riskten korunma amaçlı alımlarını hala son derece güçlü buluyor. Morgan Stanley yılın ikinci yarısı için hedefini 5.200 dolar olarak ilan etti.
UBS analistleri ise önümüzdeki on iki aylık periyot için 5.200 dolarlık benzer seviyede bir projeksiyon sunuyor. İsviçre merkezli kurum piyasanın faiz politikasını, dolar baskısını ve merkez bankası işlemlerini yeniden değerlendirmesiyle varlıkların yukarı yönlü hareket edeceğini savunuyor.
Gümüş, platin ve paladyumda yükseliş eğilimi sürdü
Diğer değerli metallerde de pozitif görünüm korundu. Spot gümüş, kazançlarını beşinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 artışla 62,4773 dolara çıktı. Gümüş fiyatı gün içinde 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.
Spot platin yüzde 0,4 artışla 1.645,05 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,1 değer kazanarak 1.275,18 dolara çıktı. Her iki metal de üst üste dördüncü işlem gününde yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.
Genel görünümde altın, zayıflayan ABD istihdam verisinin ardından faiz artışı beklentilerindeki sınırlı gerilemeden destek buluyor. Ancak Fed tutanakları, enflasyon görünümü ve fiziki talep koşulları, yükselişin kalıcılığı açısından haftanın belirleyici başlıkları olacak.