Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor

Goldman Sachs yöneticileri uzun vadeli iyimser duruşunu bozmadan 2026 yıl sonu altın fiyatları hedefini 4.900 dolar seviyesinde sabit bıraktı. Yatırım bankası küresel merkez bankalarının ve gelişmekte olan piyasaların jeopolitik riskten korunma amaçlı alımlarını hala son derece güçlü buluyor. Morgan Stanley yılın ikinci yarısı için hedefini 5.200 dolar olarak ilan etti.

UBS analistleri ise önümüzdeki on iki aylık periyot için 5.200 dolarlık benzer seviyede bir projeksiyon sunuyor. İsviçre merkezli kurum piyasanın faiz politikasını, dolar baskısını ve merkez bankası işlemlerini yeniden değerlendirmesiyle varlıkların yukarı yönlü hareket edeceğini savunuyor.