Altın fiyatları küresel barış anlaşması sonrası yükseliş serisini hızlandırdı
Altın fiyatları ABD ve İran arasındaki barış anlaşması taslağının etkisiyle rekor seviyelere ulaştı ve ons başına 4322 dolara çıkarak yatırımcılara son haftaların en güçlü kazancını sağladı. Hürmüz Boğazı kararının ardından enflasyon beklentileri geriledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Spot altın küresel piyasalarda yüzde 2 üzerinde değer kazanarak ons başına 4322,87 dolara ulaştı. Emtia 9 Haziran tarihinden itibaren en yüksek seviyesini test ederek yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı. Vadeli ABD altın kontratları yüzde 2,5 artışla 4344,80 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki ivmelenmeyi ABD ve İran yetkililerinin savaşı bitirecek taslak üzerinde anlaşmaya varması tetikledi.
Kapalıçarşı ekranlarında gram altın yüzde 1,79 primle 6436,69 lira alış ve 6475,88 lira satış rakamlarını kaydetti. Çeyrek altın yüzde 2,24 artışla 10260,08 lira alış ve 10516,58 lira satış bandına yerleşti. Cumhuriyet tarafında fiyatlar yüzde 1,79 yükselişle 42482,15 lira alış ve 43323,64 lira satış seviyelerini gördü. Serbest piyasada son işlemler gram metal için 6456,29 lira ve çeyrek için 10388,33 lira seviyesinden geçti. Cumhuriyet son fiyatı 42902,89 lira olarak gerçekleşirken piyasalar jeopolitik risklerin azalmasına odaklandı.
Altın piyasasında Hürmüz Boğazı iyimserliği fiyatlamaları değiştirdi
Uzlaşma metni ABD ablukasını bitirerek Hürmüz Boğazı geçişlerini yeniden açıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif X platformundan anlaşmanın cuma günü İsviçre topraklarında imzalanacağını duyurdu. Yatırımcılar gelişmeyi hızla fiyatlarken ABD doları son on günün en düşük seviyesine geriledi.
Doların zayıflaması diğer para birimlerini tutanlar için kıymetli madeni ucuzlattı. Petrol fiyatları varil başına yüzde 4 üzerinde değer kaybetti. Hürmüz Boğazı kapandığı için şubat ayından beri küresel petrol fiyatları fırlamış ve enflasyon kaygıları artmıştı. Yüksek faizlerin uzun süre kalacağı beklentisi piyasaları sarsmıştı. Küresel altın fiyatları şubat sonundaki ABD-İsrail savaşının başlamasından itibaren yüzde 20 oranında düşmüştü.
KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer düşen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini yatıştırdığını belirtti. Analist azalan jeopolitik risklerin zayıf dolar ile birleşerek değerli metale son haftaların en güçlü rüzgarını sağladığını vurguladı. Uzmanlara göre fiyatlamanın sürdürülebilirliği barış anlaşmasının dayanıklılığına bağlı kalacak. Yüksek faiz ortamı getiri sağlamayan altın yatırımlarını genel olarak baskılıyor.
Altın yatırımcıları yeni başkanın ilk toplantısını bekliyor
CME FedWatch aracına göre aralık ayında ABD faiz artırımı ihtimali yüzde 69 bandından yüzde 48 seviyesine indi. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası politika kararına odaklandı. Piyasalar Başkan Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantıda bankanın faiz oranlarını sabit bırakacağını öngörüyor.
OCBC yayımladığı bilgi notunda para birimlerindeki değer kaybı endişelerinin uzun vadeli talebi desteklemeyi sürdürdüğünü bildirdi. Kurum mali risklerin ve jeopolitik parçalanmanın piyasayı yönlendirdiğini açıkladı. Gümüş ve diğer değerli metaller de ralliye eşlik etti. Spot gümüş yüzde 3,6 artışla ons başına 70,39 dolara tırmandı. Platin yüzde 3,3 kazançla 1773,70 dolara çıkarken paladyum yüzde 3,3 primle 1324,75 dolara ulaştı.