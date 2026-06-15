Altın fiyatları küresel barış anlaşması sonrası yükseliş serisini hızlandırdı

Kapalıçarşı ekranlarında gram altın yüzde 1,79 primle 6436,69 lira alış ve 6475,88 lira satış rakamlarını kaydetti. Çeyrek altın yüzde 2,24 artışla 10260,08 lira alış ve 10516,58 lira satış bandına yerleşti. Cumhuriyet tarafında fiyatlar yüzde 1,79 yükselişle 42482,15 lira alış ve 43323,64 lira satış seviyelerini gördü. Serbest piyasada son işlemler gram metal için 6456,29 lira ve çeyrek için 10388,33 lira seviyesinden geçti. Cumhuriyet son fiyatı 42902,89 lira olarak gerçekleşirken piyasalar jeopolitik risklerin azalmasına odaklandı.