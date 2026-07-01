Altın fiyatları merkez bankası baskısıyla çöküyor
Altın fiyatları ABD-İran barış ihtimalinin zayıflaması ve Fed faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle geriledi. Spot altın 3 bin 981,69 dolara inerken yatırımcılar ADP ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ABD-İran barış sürecine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Fed faiz artışı fiyatlamasının güçlenmesiyle çarşamba günü düşüşünü sürdürdü. Spot altın şu sıralarda yüzde 0,6 gerileyerek ons başına 3 bin 981,69 dolara inmiş durumda. Fiyat, önceki seansta geçen kasımdan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Gram altın ise yüzde 0,7 oranında düşüşle 6011,75 liradan satılıyor. Gram altının alış fiyatı ise 5051,73 lirada şekilleniyor.
Ağustos vadeli ABD altın kontratı yüzde 1,1 düşüşle ons başına 3 bin 994,40 dolara geriledi. Piyasa, İran ile ABD arasında kalıcı barışa ilişkin ihtimallerin azalmasını enflasyon ve faiz kanalı üzerinden fiyatladı. Altın Fed sıkılaşması beklentileriyle ikinci çeyrekte son 13 yılın en zayıf dönemlerinden birine yönelmiş durumda.
Altın fiyatları jeopolitik riskle baskılandı
Altın fiyatları, normal koşullarda jeopolitik riskten destek alabilir. Ancak son fiyatlamada enerji kaynaklı enflasyon riski ve faiz artışı beklentisi daha ağır bastı. İran’ın bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini bildirmesi, yakın vadeli diplomatik ilerleme beklentisini zayıflattı.
İranlı yetkililer, iki hafta önce imzalanan ateşkes koşullarının önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Tahran, nükleer program üzerindeki olası sınırlamalara geçmeden önce ateşkes şartlarında uzlaşı arıyor. ABD-İran geriliminin petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinden altını baskıladığı gözleniyor.
Altın fiyatları açısından jeopolitik haberin etkisi artık tek yönlü çalışmıyor. Savaş riski güvenli liman talebini artırabilir. Fakat aynı risk petrol fiyatlarını yukarı taşıdığında, Fed’in daha sıkı politika izleme ihtimali altın üzerindeki baskıyı artırıyor.
Altın fiyatları Fed faiz artışı fiyatlamasına duyarlı kaldı
Altın fiyatları, Fed’in para politikası beklentilerine yüksek duyarlılık göstermeyi sürdürüyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, salı günü enflasyon baskıları hafiflemezse daha yüksek faizleri savunabileceğini söyledi. Hammack, enflasyonun uzun süredir yüksek kaldığını ve Fed’in veri odaklı kalması gerektiğini vurguladı.
Fed’in mevcut politika faizi yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında bulunuyor. Son Fed kararının ardından piyasa faiz artışı ihtimalini yeniden artırdı. Yüksek faiz beklentisi, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltan ana mekanizma olarak çalışıyor.
CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar eylül ayında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor. Bu oran, altın piyasasında kısa vadeli tepki alımlarını sınırlayan temel unsur oldu. CME, FedWatch aracı 30 günlük Fed fonları vadeli işlemlerinden türetilen olasılıkları izliyor.
İş gücü verileri altın fiyatları için belirleyici olacak
Altın fiyatları, 1 Temmuz 2026’da açıklanacak Haziran ADP özel sektör istihdam verisine odaklandı. Piyasa ayrıca 2 Temmuz 2026 Perşembe günü gelecek tarım dışı istihdam raporunu izleyecek. Güçlü istihdam verisi, Fed’in faiz artırımı için daha fazla alan bulduğu algısını güçlendirebilir.
ADP raporu, özel sektör istihdamındaki yönü göstermesi nedeniyle Fed fiyatlamasında erken sinyal niteliği taşıyor. Tarım dışı istihdam ise ücretler, işsizlik oranı ve istihdam artışı üzerinden daha geniş bir politika okuması sağlıyor.
Güçlü iş gücü verisi, altın fiyatları üzerinde iki kanaldan baskı oluşturabilir. İlk kanal, faiz artışı beklentisinin güçlenmesi olur. İkinci kanal, dolar ve tahvil faizleri üzerinden altının alternatif maliyetinin yükselmesi şeklinde çalışır.
Merkez bankaları dolar payını azaltmayı tartıyor
Altın fiyatları kısa vadede Fed beklentileriyle baskı altında kalırken, rezerv yönetimi tarafında farklı bir eğilim görülüyor. OMFIF anketi, daha fazla merkez bankasının gelecek on yılda dolar tahsisatını artırmaktan çok azaltmayı planladığını gösterdi. Katılımcılar, ABD para birimine ilişkin siyasi ve jeopolitik riskleri gerekçe gösterdi.
OMFIF tarafından 90 merkez bankası, kamu emeklilik fonu ve varlık fonu düzenlenen araştırma, merkez bankalarının yüzde 82’sinin altını rezerv varlık olarak tutuyor. Bunların yüzde 30’u kısa vadede altın payını artırmayı planlıyor.
Rezerv çeşitlendirmesi, altın fiyatları için orta vadeli destek unsuru olmaya devam ediyor. Ancak kısa vadeli işlem akışı, Fed faizi ve dolar likiditesi gibi değişkenlere daha hızlı tepki veriyor. Dolayısıyla merkez bankası talebi, gün içi düşüşleri engellemekten çok uzun vadeli tabanı destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.
Gümüş ve platin grubu metaller de geriledi
Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 58,04 dolara indi. Platin yüzde 0,9 gerileyerek 1.537,78 dolara düştü. Paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.202,33 dolar seviyesine indi.
Değerli metallerdeki ortak düşüş, yalnızca altın fiyatları özelinde bir satış baskısı olmadığını gösterdi. Fed faiz artışı beklentisi, getiri sağlamayan metallerin geneline yayılan bir iskonto yarattı. Sanayi talebi olan metallerde ise büyüme beklentileri ve dolar hareketi ek fiyatlama kanalları olarak çalışıyor.
Gümüş, hem değerli metal hem sanayi girdisi niteliği taşıdığı için daha karmaşık bir fiyatlama yapısına sahip bulunuyor. Platin ve paladyum tarafında otomotiv katalizör talebi de izleniyor. Ancak 1 Temmuz seansında ana baskı, Fed beklentileri ve dolar faiz kanalı üzerinden geldi.
Altın fiyatları kısa vadede Fed verilerine bağlı kalacak
Altın fiyatları, 4 bin dolar eşiğinin hemen altında kalırken piyasa yönü veri akışına daha duyarlı hale geldi. Spot altının 3 bin 981,69 dolara gerilemesi, psikolojik eşiğin altında kalıcılık riskini artırdı. Ağustos vadeli kontratın 3 bin 994,40 dolara inmesi, vadeli piyasada da 4 bin dolar çevresindeki baskının sürdüğünü gösterdi.
Yakın vadede ADP ve tarım dışı istihdam verileri, Fed beklentilerinin ana belirleyicisi olacak. Güçlü veri altın üzerindeki satış baskısını artırabilir. Daha zayıf istihdam göstergeleri ise faiz artışı beklentilerini sınırlayarak kısa vadeli tepki alımlarına alan açabilir.
Sonuç olarak altın fiyatları, ABD-İran barış sürecindeki belirsizlikten güvenli liman desteği almak yerine enflasyon ve faiz endişesi üzerinden baskı gördü. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve eylül faiz artışı fiyatlaması, altını yedi ayın dip seviyelerine yakın tuttu. Piyasa, bu hafta iş gücü verileriyle Fed patikasına ilişkin daha net sinyal arayacak.