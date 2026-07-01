Altın fiyatları merkez bankası baskısıyla çöküyor

Gümüş ve platin grubu metaller de geriledi

Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 58,04 dolara indi. Platin yüzde 0,9 gerileyerek 1.537,78 dolara düştü. Paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.202,33 dolar seviyesine indi.

Değerli metallerdeki ortak düşüş, yalnızca altın fiyatları özelinde bir satış baskısı olmadığını gösterdi. Fed faiz artışı beklentisi, getiri sağlamayan metallerin geneline yayılan bir iskonto yarattı. Sanayi talebi olan metallerde ise büyüme beklentileri ve dolar hareketi ek fiyatlama kanalları olarak çalışıyor.

Gümüş, hem değerli metal hem sanayi girdisi niteliği taşıdığı için daha karmaşık bir fiyatlama yapısına sahip bulunuyor. Platin ve paladyum tarafında otomotiv katalizör talebi de izleniyor. Ancak 1 Temmuz seansında ana baskı, Fed beklentileri ve dolar faiz kanalı üzerinden geldi.