Altın fiyatları merkez bankası beklentileri ve enflasyon baskısıyla düşüşte
Altın piyasaları Amerikan Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ve yüksek enflasyon verileri ışığında haftalık bazda yatırımcısına kayıp yaşatmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde fiyatlar, önceki üç hafta olduğu gibi bu haftanın da kayıpla kapanacağına işaret ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası faiz artırım beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle üst üste dördüncü haftalık kaybına yöneldi. Yatırımcılar kırılgan ABD-İran barış anlaşmasını değerlendirirken ons altın günü 3986,50 dolar seviyesinden yüzde 1,00 düşüşle sürdürüyor. İç piyasada gram altın ise 6029,26 lira seviyesine gerileyerek yüzde 0,83 değer kaybetti. Çeyrek altın fiyatları 9645,53 lira seviyesine inerek yüzde 1,00 gerileme kaydetmiş durumda.
Mayıs ayında ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 0,4 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından Hazine tahvil getirileri perşembe günü geriledi. Enflasyon verisi altın üzerindeki baskıyı kısmen hafifletti. Tahvil yatırımcıları piyasalarda faiz artırım ihtimalini bir miktar düşürdü. Gelecek ay faiz artırımı şansı üçte bire indi. Yüksek borçlanma maliyetleri getirisiz değerli metaller için rüzgarı tersine çeviriyor.
Son aylardaki altın düşüşü yıllardır süren yükseliş trendinden keskin bir dönüşü işaret ediyor. Jeopolitik risklerin ortasında güvenli liman varlıklarına yönelik güçlü talep değerli metali 2025 yılında son kırk yılın en iyi performansına taşımıştı. Gelişmiş ekonomilerde artan mali borç yükleri nedeniyle yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıkları tercih ettiği devalüasyon ticareti ralliyi desteklemişti. Dolar endeksi geçen haftaki Fed toplantısından bu yana yüzde 1,8 değer kazandıktan sonra perşembe günü kazanç serisini bozdu. Güçlenen dolar ABD para birimi cinsinden fiyatlanan emtiaları alıcılar için pahalılaştırıyor.
Son aylardaki altın düşüşü yıllardır süren yükseliş trendinden keskin bir dönüşü işaret ediyor. Jeopolitik risklerin ortasında güvenli liman varlıklarına yönelik güçlü talep değerli metali 2025 yılında son kırk yılın en iyi performansına taşımıştı. Gelişmiş ekonomilerde artan mali borç yükleri nedeniyle yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıkları tercih ettiği devalüasyon ticareti ralliyi desteklemişti. Dolar endeksi geçen haftaki Fed toplantısından bu yana yüzde 1,8 değer kazandıktan sonra perşembe günü kazanç serisini bozdu. Güçlenen dolar ABD para birimi cinsinden fiyatlanan emtiaları alıcılar için pahalılaştırıyor.
Piyasalar faiz artırım riskini fiyatlıyor
Invesco piyasa stratejisti David Chao piyasaların Fed sıkılaştırma riskini büyük ölçüde fiyatladığını belirtti. Chao son toplantının şahin tonuna rağmen merkez bankasının faiz oranlarını artırmasını beklemediğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü bir geminin saldırı bildirmesinin ardından perşembe günü Hürmüz Boğazı üzerinden gemilere eşlik etme operasyonunu durdurdu. Ön niteliğindeki ABD-İran anlaşmasına dair korkular yeniden alevlendi.
Enflasyon baskıları kıymetli metalleri etkiliyor
Perşembe günü açıklanan veriler ABD enflasyonunun mayıs ayında daha da arttığını gösterdi. Ortadoğu çatışmasının enerji fiyatlarını yükseltmesiyle enflasyon üç yıl içinde ilk kez yüzde 4,0 seviyesini aştı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee son raporda hizmet enflasyonu konusunda umut ışığı gördüğünü söyledi. Temel enflasyon baskıları ise hala çok yüksek seyrediyor. New York Fed Başkanı John Williams enflasyon baskılarının bu yıl ılımlılaşmasını bekliyor. Williams enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefine geri dönme beklentisini ertelediğini belirtti.
CME FedWatch aracına göre yatırımcılar faiz artırımı bekliyor ve eylül ayında artış ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor. Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi verileri Çin piyasasına giren net altın ithalatının mayıs ayında aylık bazda yüzde 38 düştüğünü gösterdi. İthalat nisan ayındaki 86,715 ton seviyesinden 53,674 tona geriledi.
Gümüş ons fiyatı yüzde 3,39 düşüşle 55,844 dolar seviyesine indi. Platin yüzde 2,29 kayıpla 1564,63 dolar düzeyine geriledi. Paladyum yüzde 1,50 değer kaybederek 1169,52 dolar seviyesinden işlem gördü. Tüm kıymetli madenler haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.