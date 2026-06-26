Son aylardaki altın düşüşü yıllardır süren yükseliş trendinden keskin bir dönüşü işaret ediyor. Jeopolitik risklerin ortasında güvenli liman varlıklarına yönelik güçlü talep değerli metali 2025 yılında son kırk yılın en iyi performansına taşımıştı. Gelişmiş ekonomilerde artan mali borç yükleri nedeniyle yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıkları tercih ettiği devalüasyon ticareti ralliyi desteklemişti. Dolar endeksi geçen haftaki Fed toplantısından bu yana yüzde 1,8 değer kazandıktan sonra perşembe günü kazanç serisini bozdu. Güçlenen dolar ABD para birimi cinsinden fiyatlanan emtiaları alıcılar için pahalılaştırıyor.