Altın fiyatları sekiz günün en yüksek seviyesine ulaştı
Ons altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Fed faiz artırım ihtimalinin düşmesiyle son sekiz günün en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Teknik görünüm ise düşüş baskısını koruyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalar hareketli bir haftayı geride bırakıyor. Yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Altın fiyatları cuma günü Asya piyasalarında yükselişe geçti. Acaba rüzgar tersine mi dönüyor?
Ons altın 4.200 dolar sınırını zorluyor. Değerli metal sekiz günün zirvesine ulaştı. Fiyatlar hafta başında 3.942 dolar seviyesindeydi. Söz konusu rakam yedi ayın en düşük noktasıydı.
Ons altın 4.200 dolar sınırını zorluyor. Değerli metal sekiz günün zirvesine ulaştı. Fiyatlar hafta başında 3.942 dolar seviyesindeydi. Söz konusu rakam yedi ayın en düşük noktasıydı.
Altın yatırımcısı dört haftalık kayıp serisini bitiriyor. Amerikan doları altı büyük para birimi karşısında değer kaybetti. Doların zayıflaması altın alıcılarının elini güçlendirdi. Piyasalar yeni dengelere hızla uyum sağlıyor.
Diplomasi trafiği fiyatları nasıl etkiledi
Amerika ile İran arasında barış rüzgarları esiyor. Diplomatik çabalar küresel piyasalarda yankı buldu. Katar çarşamba günü müzakerelerin olumlu ilerlediğini duyurdu. Arabulucular süreci dikkatle yönetiyor.
Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı için yeni kurallar belirledi. Gemilerin belirlenen rotaları izlemesi gerektiği bildirildi. Orta Doğu merkezli gelişmeler piyasalarda panik yaratmadı. Yatırımcılar risk iştahını korumaya devam etti.
İstihdam verisi beklentileri boşa çıkardı
Amerikan Çalışma Bakanlığı perşembe günü kritik rakamları açıkladı. Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 57.000 seviyesinde kaldı. Beklentiler 110.000 artış yönündeydi. Rakamlar işgücü piyasasında ciddi kan kaybını kanıtladı.
İşgücüne katılım oranı yüzde 61,5 seviyesine düştü. Söz konusu oran son beş yılın dibini temsil ediyor. Zayıf veriler eylül ayındaki faiz artırım ihtimalini zayıflattı. CME Group verileri durumu net biçimde yansıtıyor.
Faiz artırım ihtimali veri öncesinde yüzde 66 seviyesindeydi. Beklentiler veri sonrasında yüzde 54 seviyesine indi. Fed başkanı Kevin Warsh güvercin tonda açıklamalar yaptı. Sintra kentindeki Avrupa Merkez Bankası forumu dikkat çekti.
Warsh enflasyon beklentilerindeki gevşemeyi memnuniyetle karşıladı. Japonya Merkez Bankası müdahale riskleri tabloyu karmaşıklaştırdı. Yatırımcılar Amerikan doları ile Japon yeni paritesinde sert satış dalgasına yöneldi. Dolar endeksi ek bir engelle karşılaştı.
Amerika cuma günü Bağımsızlık Günü kutlamalarına odaklanacak. Likiditenin bayram nedeniyle azalması bekleniyor. Yatırımcılar hafta sonu öncesinde kar realizasyonu yapabilir. Piyasa oyuncuları adımlarını dikkatli atacak.
Teknik tablo yatırımcılara neler söylüyor
Ons altın günlük grafiklerde 4.182,02 dolar üzerinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik görünüm düşüş eğilimini koruyor. Fiyatlar 4.402,46 dolardaki 50 günlük ortalamanın altında kaldı. Hareketli ortalamalar baskı unsuru oluşturuyor.
Fiyat 4.486,06 dolardaki 200 günlük ortalamayı aşamadı. Düşüş eğilimi 4.636,39 dolardaki 100 günlük ortalamayla perçinlendi. Dinamik destek 4.165,03 dolardaki 21 günlük ortalamada yer alıyor. Genel yapı toparlanma çabalarına rağmen baskı altında.
Göreceli Güç Endeksi 47,24 değeriyle nötr bölgede seyrediyor. On dört günlük endeks değeri aşağı yönlü ivmeyi gösteriyor. Göstergeler yükseliş yönlü bir kırılmayı teyit etmiyor. Piyasalar teknik seviyeleri yakından izliyor.
Geçen hafta cuma günü ölümcül kesişim formasyonu oluştu. Elli günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşağı kesti. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 4.402,46 dolarda bulunuyor. Formasyonun geçerliliği haftalık kapanış bazında sürüyor.
Direncin aşılması halinde 4.486,06 dolar seviyesi öne çıkacak. Sonrasında 4.636,39 dolardaki 100 günlük ortalama güçlü bariyer olacak. Aşağı yönlü senaryoda 4.165,03 dolar ilk destek tabanıdır. Kalıcı kapanışlar satıcıların piyasadaki gücünü artırabilir.