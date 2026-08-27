Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gözler Fed Başkanı Warsh’ta
Altın fiyatları, dünkü düşüşün ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons altın 4 bin 630 dolar civarında işlem görürken, gram altın güne 7 bin 161 liradan başladı. Piyasaların odağında ABD’de yüksek seyreden enflasyon ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da vereceği mesajlar bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda altın fiyatları, önceki gün yaşanan sert satışların ardından yeni işlem gününde yeniden yükselişe geçti.
Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 1,38 değer kaybederek 4 bin 595 dolardan kapanış yaptı. Gün içinde 4 bin 583 dolara kadar gerileyen ons fiyatında, hafta içerisinde görülen 4 bin 697 dolarlık zirveye göre 100 doları aşan düşüş gerçekleşti.
Bugünkü işlemlerde ise ons altın yeniden yukarı yöneldi. Ons fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla 4 bin 630 dolar seviyesinde işlem gördü.
İç piyasada gram altın güne 7 bin 161 lira seviyesinden başladı.
Ons altında kritik seviyeler
Analistler, ons altında ocak-haziran dönemindeki düşüşün yüzde 38 Fibonacci geri alım seviyesi olarak öne çıkan 4 bin 576 doların ilk satışlarda önemli bir destek görevi gördüğüne dikkat çekiyor.
Bu seviyeden gelen alımların şimdilik tepki niteliğinde değerlendirildiğini belirten analistler, yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 700 doların önemli direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin 525 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama kritik destek seviyesi olarak takip ediliyor.
ABD'de enflasyon yüksek seyrediyor
Altın fiyatlarının yönü açısından ABD’den gelen enflasyon göstergeleri de yakından izleniyor.
ABD'de temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti.
Fed'in para politikası açısından daha yakından takip ettiği çekirdek PCE ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentilere paralel geldi.
Aynı dönemde ABD’de kişisel gelirler yüzde 0,4, tüketici harcamaları ise yüzde 0,2 yükseldi.
Gözler Warsh'ın Jackson Hole konuşmasında
ABD’de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalması, para politikasına ilişkin beklentileri öne çıkarıyor.
Piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Warsh'ın faizlerin geleceğine ilişkin vereceği mesajların dolar, tahvil faizleri ve altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
27 Ağustos Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.161,95 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.680,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.354,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.458,70 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.536,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.503,04 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.627,15 dolar