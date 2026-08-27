Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gözler Fed Başkanı Warsh’ta

Ons altında kritik seviyeler

Analistler, ons altında ocak-haziran dönemindeki düşüşün yüzde 38 Fibonacci geri alım seviyesi olarak öne çıkan 4 bin 576 doların ilk satışlarda önemli bir destek görevi gördüğüne dikkat çekiyor.

Bu seviyeden gelen alımların şimdilik tepki niteliğinde değerlendirildiğini belirten analistler, yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 700 doların önemli direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin 525 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama kritik destek seviyesi olarak takip ediliyor.