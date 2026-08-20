Altın fiyatlarında 4.500 dolar savaşı başladı
ABD Hazinesi’nin tahvil geri alım adımıyla hızlanan yükseliş, Fed tutanaklarının şahin tonu sonrası yerini daha temkinli bir fiyatlamaya bıraktı. Altın şimdi 4.500 dolar eşiğinde faiz, dolar ve veri akışının etkisini birlikte test ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın sabaha nasıl başladı
Altın fiyatları yeni güne güçlü bir zeminde başladı. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ve doların zayıflaması, ons altını yeniden yukarı taşıdı. Ancak yükselişin hızı kadar bu seviyelerde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı da önem kazandı. Piyasada sabah saatlerinden itibaren tek bir eşik öne çıktı. O da 4.500 dolar seviyesi oldu. Çünkü fiyat hareketi artık yalnızca yönle değil, bu seviyenin korunup korunamayacağıyla okunuyor.
Altının ons fiyatı Asya işlemlerinin erken bölümünde 4.525,79 dolara kadar yükseldi. Böylece 2 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviye test edilmiş oldu. Bu hareket, çarşamba günkü sert tırmanışın tesadüf olmadığını gösterdi. Piyasa, altını yeniden güvenli liman ve faiz hassasiyeti üzerinden fiyatlamaya başladı.
Güçlü başlangıç kalıcı olmadı. Zirve seviyelerin ardından gelen satışlarla ons altın 4.500 doların hemen altına sarktı ve kazancının bir bölümünü geri verdi.
Bu geri çekilme, yükselişin bittiği anlamına gelmiyor. Asıl anlamı, piyasada artık tek yönlü değil iki farklı gücün aynı anda etkili olması. Biri altını yukarı taşıyor, diğeri ise hızını kesiyor.
Altındaki son çıkışın ana tetikleyicisi ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alım programını büyütmesi oldu. Bakanlık, 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına 2 milyar dolar olan geri alım üst sınırını 9 Eylül’den itibaren en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıkladı. Bu karar doğrudan tahvil piyasasına nefes aldırdı. Uzun vadeli kâğıtlardaki satış baskısının hafiflemesi, faizlerde hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
30 yıllık faiz neden önemli
Son dönemde piyasayı en çok zorlayan başlıklardan biri 30 yıllık ABD tahvil faiziydi. Faiz kısa süre önce yüzde 5,337 ile yaklaşık 19 yılın zirvesine çıkmıştı. Hazine hamlesi sonrasında bu faiz yüzde 5,18 çevresine indi. Uzun vadeli faizlerdeki bu geri çekilme, faiz getirisi olmayan altın için önemli bir rahatlama alanı yarattı.
Altın fiyatlarını destekleyen ikinci büyük unsur dolar tarafında görüldü. Dolar endeksi 99 seviyesinin altına inerken son aylardaki en zayıf bölgelerden birine çekildi. Doların güç kaybetmesi, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirdi. Bu da ons fiyatındaki yükselişe ek destek verdi.
Fed tutanakları dengeyi bozdu
Altın için olumlu hava tam güç kazanmışken Fed tutanakları devreye girdi. Tutanaklar, banka içinde enflasyona ilişkin kaygıların sürdüğünü ve faiz artışı seçeneğinin masada kalmaya devam ettiğini gösterdi.
Bu mesaj, piyasanın bir bölümünü yeniden temkinli davranmaya itti. Yani Hazine cephesinden gelen destek altını yukarı taşırken, Fed cephesinden gelen uyarı fiyatın daha da hızlanmasını zorlaştırdı.
Şu anda piyasa iki ayrı ihtimali birlikte fiyatlıyor. İlk ihtimal, büyümenin yavaşlaması ve faiz baskısının hafiflemesiyle altının güç kazanması. İkinci ihtimal ise enflasyonun inatçı kalması ve Fed’in daha sert durmak zorunda olması.
Bu yüzden altındaki hareket yalnızca güvenli liman talebiyle açıklanmıyor. Aynı zamanda para politikası beklentileri ve tahvil piyasasındaki denge arayışı da fiyatın yönünü belirliyor.
4.500 dolarda kritik direnç
4.500 dolar seviyesi psikolojik bir eşik olmanın ötesine geçmiş durumda. Bu bölge artık hem alıcıların cesaretini hem de satıcıların direncini ölçen bir sınır gibi çalışıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olması, yükselişin yeni bir aşamaya geçtiği algısını güçlendirebilir. Tersi durumda ise son ralli daha çok hızlı bir tepki hareketi olarak yorumlanabilir.
Altını destekleyen en güçlü senaryo, ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin sürmesi ve doların baskı altında kalması. Böyle bir tabloda piyasa, Fed’in elini düşündüğünden daha sınırlı görebilir. Özellikle ekonomik verilerde yavaşlama sinyali gelirse altın yeniden alım görebilir. Bu durumda 4.500 doların üzerindeki hareketin daha rahat savunulması mümkün olabilir.
Altın için en belirgin risk, enflasyonun yeniden güç kazandığını düşündüren veriler ve buna bağlı olarak Fed’in daha sert bir çizgiye yönelmesi. Böyle bir durumda tahvil faizleri yeniden yükselebilir. Faizlerin yukarı dönmesi, altının son günlerde yakaladığı ivmeyi zorlayabilir. Bu da 4.500 dolar çevresindeki mücadelenin kısa sürede daha sert hale gelmesine yol açabilir.
Piyasa bugün gözünü yeniden ABD verilerine çevirecek. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi, günün en yakından izlenecek başlıkları arasında yer alıyor.
Bu veriler yalnızca büyüme görünümünü değil, Fed’in bir sonraki adımına ilişkin beklentileri de etkileyebilir. Bu nedenle altındaki kısa vadeli yön için veri saatleri daha da önem kazanmış durumda.
Türkiye’de yatırımcı neden izlemeli
Ons altındaki her hareket Türkiye’de gram altın cephesinde de yakından hissediliyor. Özellikle küresel fiyat ile dolar/TL aynı anda yukarı ya da aşağı hareket ettiğinde iç piyasadaki etki daha belirgin oluyor.
Bu nedenle altındaki 4.500 dolar eşiği yalnızca küresel yatırımcıların değil, Türkiye’de altın birikimi yapanların da radarında. Ons tarafındaki kalıcılık, gram fiyatlarının yönü açısından da önemli bir sinyal üretebilir.
Kısa vadede iki seviye öne çıkıyor
Kısa vadede piyasada iki bölge dikkat çekiyor. İlk olarak 4.500 doların üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı izlenecek. İkinci olarak ise geri çekilmelerde alıcıların ne kadar hızlı devreye girdiği takip edilecek.
Bu iki işaret, son yükselişin devam mı edeceğini yoksa bir soluklanma mı yaşanacağını gösterebilir. Piyasa şu anda rakamdan çok davranış okumaya çalışıyor.
Son söz 4.500 doların üstünde kalabilecek mi
Altında son tablo, tek başına yükseliş hikâyesi değil. Aynı anda çalışan iki ayrı dinamik var. ABD Hazinesi’nin tahvil hamlesi fiyatı destekliyor, Fed’in şahin tonu ise bu desteğin sınırlarını test ediyor.
Bu yüzden asıl soru artık altının yükselip yükselmeyeceği değil. Asıl soru, 4.500 dolar çevresinde kurulan bu yeni dengeyi kalıcı bir avantaja çevirip çeviremeyeceği.