Altın fiyatlarında 4.500 dolar savaşı başladı

Şu anda piyasa iki ayrı ihtimali birlikte fiyatlıyor. İlk ihtimal, büyümenin yavaşlaması ve faiz baskısının hafiflemesiyle altının güç kazanması. İkinci ihtimal ise enflasyonun inatçı kalması ve Fed’in daha sert durmak zorunda olması.

Bu yüzden altındaki hareket yalnızca güvenli liman talebiyle açıklanmıyor. Aynı zamanda para politikası beklentileri ve tahvil piyasasındaki denge arayışı da fiyatın yönünü belirliyor.