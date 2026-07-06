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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo

Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından ters köşe yaparak kendi dinamiklerini yıktı. Savaşa, yükselen enflasyona ve petrol fiyatlarına rağmen kan kaybeden güvenli limanda tüm gözler finans kuruluşlarının tahminlerine çevrildi. Analistler altında değişen dinamiklere işaret ederken "altın fiyatları ne zaman yükselir, altın fiyatları ne olacak" soruları da cevap buldu.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 1

Altın ocak ayında görülen rekor seviyenin ardından sert düşüşle sarsıldı. Ne Orta Doğu'daki savaş, ne yükselen petrol fiyatları ne de enflasyon baskısı düşüşü durdurmaya yetmedi. Altın risklerin arttığı bir ortamda "güvenli liman" algısını da yıkarak beklentileri boşa çıkardı.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 2

Yatırımcılar yüksek fiyatlardan aldıkları altının düşüşünü hayal kırıklığı içinde izlerken, "altın fiyatları ne zaman yükselir, altın tekrar artar mı, altın fiyatları ne olacak" en çok araştırılan başlıklar haline geldi. 

 

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 3

Altında dinamikler değişti

Analistler ve finans kuruluşları ise artık altında dinamiklerin değiştiğini kabul ederek farklı senaryoları değerlendiriyor. Pek çok kurum yıl içinde ve önümüzdeki yıla ilişkin fiyat beklentilerini güncellerken, altında yatırımcının umudu olacak tablo şekilleniyor.

 

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 4

Gözler bir kez daha önümüzdeki haftalarda açıklanacak Fed tutanakları ve TCMB'nin faiz kararına kilitlenirken faiz beklentilerindeki düşüş, yatırımcıların yeniden altına yönelmesini sağladı.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 5

ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve Fed'in faiz artırma ihtimalinin zayıflamasıyla ons altın son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 6 bin 259 TL seviyesine yükseldi. 

 

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 6

Ons altın yükseldi, gram altın güç kazandı

Faiz beklentilerindeki değişimin ardından ons altın 6 Temmuz itibarıyla 4 bin 164,81 dolara, gram altın da 6 bin 259 TL'ye yükseldi. Hem ons altındaki yükseliş hem de dolar/TL kurunun 46,82 seviyelerinde seyretmesi gram altını destekledi.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 7

Fed'in faiz artırımı ihtimali ile zayıflayan dolar geçen haftayı yüzde 0,5 düşüşle tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde de sınırlı toparlandı.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 8

Altında iki farklı senaryo

Altın piyasasında büyük yatırım bankalarının tahminleri ise zıt kutuplu senaryolara işaret etti.

JPMorgan, yılın son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Goldman Sachs ise merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar 4.900 dolara yükselebileceğini değerlendirdi.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 9

Düşüş ihtimali de masada

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong ise piyasalarda iyimserliğin arttığını ancak risklerin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 10

Wong'a göre Fed'in yeniden sıkılaşma sinyali vermesi halinde ons altın yıl sonuna doğru 3.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 11

Gözler TCMB kararında

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde bulunurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 37 düzeyinde uygulanıyor.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 12

Piyasaların yakından takip ettiği bir sonraki faiz kararı ise 23 Temmuz'da açıklanacak. Uzmanlar, Fed'in izleyeceği yol ile TCMB'nin vereceği kararların hem dolar/TL hem de gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 13

Altın için kritik tarihler 

Altın piyasasında ABD'de bu hafta açıklanacak S&P Global Hizmet PMI ve ISM Hizmet PMI verileri izlenecek.

8 Temmuz'da yayımlanacak Fed toplantı tutanakları ise yatırımcıların en çok beklediği gelişmeler arasında yer alıyor. 

29 Temmuz'daki Fed toplantısı da piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 14

Altın fiyatlarında beklenti ne?

Analistlere göre Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması altını desteklemeye devam ediyor. Türkiye'de ise yüksek enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle gram altın, küresel gelişmelerden daha güçlü etkileniyor.

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Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo - Resim: 15

Önümüzdeki haftalarda açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının kararları, altın fiyatlarının yeni yönünü belirleyecek en önemli gelişmeler arasında gösteriliyor.

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