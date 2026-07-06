Altın fiyatlarında büyük kırılma kapıda! Finans devlerini ikiye bölen senaryo
Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından ters köşe yaparak kendi dinamiklerini yıktı. Savaşa, yükselen enflasyona ve petrol fiyatlarına rağmen kan kaybeden güvenli limanda tüm gözler finans kuruluşlarının tahminlerine çevrildi. Analistler altında değişen dinamiklere işaret ederken "altın fiyatları ne zaman yükselir, altın fiyatları ne olacak" soruları da cevap buldu.
Altın ocak ayında görülen rekor seviyenin ardından sert düşüşle sarsıldı. Ne Orta Doğu'daki savaş, ne yükselen petrol fiyatları ne de enflasyon baskısı düşüşü durdurmaya yetmedi. Altın risklerin arttığı bir ortamda "güvenli liman" algısını da yıkarak beklentileri boşa çıkardı.
Yatırımcılar yüksek fiyatlardan aldıkları altının düşüşünü hayal kırıklığı içinde izlerken, "altın fiyatları ne zaman yükselir, altın tekrar artar mı, altın fiyatları ne olacak" en çok araştırılan başlıklar haline geldi.
Altında dinamikler değişti
Analistler ve finans kuruluşları ise artık altında dinamiklerin değiştiğini kabul ederek farklı senaryoları değerlendiriyor. Pek çok kurum yıl içinde ve önümüzdeki yıla ilişkin fiyat beklentilerini güncellerken, altında yatırımcının umudu olacak tablo şekilleniyor.
Gözler bir kez daha önümüzdeki haftalarda açıklanacak Fed tutanakları ve TCMB'nin faiz kararına kilitlenirken faiz beklentilerindeki düşüş, yatırımcıların yeniden altına yönelmesini sağladı.
ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve Fed'in faiz artırma ihtimalinin zayıflamasıyla ons altın son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 6 bin 259 TL seviyesine yükseldi.
Ons altın yükseldi, gram altın güç kazandı
Faiz beklentilerindeki değişimin ardından ons altın 6 Temmuz itibarıyla 4 bin 164,81 dolara, gram altın da 6 bin 259 TL'ye yükseldi. Hem ons altındaki yükseliş hem de dolar/TL kurunun 46,82 seviyelerinde seyretmesi gram altını destekledi.
Fed'in faiz artırımı ihtimali ile zayıflayan dolar geçen haftayı yüzde 0,5 düşüşle tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde de sınırlı toparlandı.
Altında iki farklı senaryo
Altın piyasasında büyük yatırım bankalarının tahminleri ise zıt kutuplu senaryolara işaret etti.
JPMorgan, yılın son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Goldman Sachs ise merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar 4.900 dolara yükselebileceğini değerlendirdi.
Düşüş ihtimali de masada
OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong ise piyasalarda iyimserliğin arttığını ancak risklerin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.
Wong'a göre Fed'in yeniden sıkılaşma sinyali vermesi halinde ons altın yıl sonuna doğru 3.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir.
Gözler TCMB kararında
Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde bulunurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 37 düzeyinde uygulanıyor.
Piyasaların yakından takip ettiği bir sonraki faiz kararı ise 23 Temmuz'da açıklanacak. Uzmanlar, Fed'in izleyeceği yol ile TCMB'nin vereceği kararların hem dolar/TL hem de gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.
Altın için kritik tarihler
Altın piyasasında ABD'de bu hafta açıklanacak S&P Global Hizmet PMI ve ISM Hizmet PMI verileri izlenecek.
8 Temmuz'da yayımlanacak Fed toplantı tutanakları ise yatırımcıların en çok beklediği gelişmeler arasında yer alıyor.
29 Temmuz'daki Fed toplantısı da piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.
Altın fiyatlarında beklenti ne?
Analistlere göre Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması altını desteklemeye devam ediyor. Türkiye'de ise yüksek enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle gram altın, küresel gelişmelerden daha güçlü etkileniyor.
Önümüzdeki haftalarda açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının kararları, altın fiyatlarının yeni yönünü belirleyecek en önemli gelişmeler arasında gösteriliyor.