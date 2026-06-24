Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Gram 6 bin liranın altında

Altın fiyatlarında son durum

Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 liraya gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 değer kaybederek 40 bin 834 liradan işlem gördü. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 liraya inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 lira seviyesinde bulunuyor. Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gramı 4 bin 335 liraya, 14 ayar altının gramı ise 4 bin 448 liraya geriledi.