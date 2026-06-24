Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Gram 6 bin liranın altında
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. Mart ayında tarihi zirveleri gören ons altın 4 bin doların altına gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini test ederken, gram altın da 6 bin lira eşiğinin altına indi. Zirveden bu yana ons altında yaklaşık yüzde 24, gram altında ise yüzde 20’ye yakın değer kaybı yaşandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında düşüş trendi hızlanıyor. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve küresel risk algısındaki değişimlerin etkisiyle hem ons hem de gram altında düşüşler sürüyor.
Son 7 ayın en düşük seviyesi
Türkiye saati ile 16.10 itibarıyla ons altın 3.978 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 3,22 değer kaybetti. Böylece ons altın, psikolojik öneme sahip 4 bin doların altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.
Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın 5.980 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altındaki günlük kayıp yüzde 2,64'e ulaşırken, fiyatlar yeniden 6 bin liranın altına geriledi.
Mart ayındaki zirveden sert geri çekilme
Altın fiyatları mart ayında tarihi seviyeleri test etmişti. Gram altın 7 bin 500 lira, ons altın ise 5 bin 250 dolar civarına kadar yükselmişti.
Mevcut fiyatlar dikkate alındığında ons altın zirve seviyesine göre yaklaşık 1.270 dolar gerilerken, kayıp oranı yüzde 24'ü aştı. Gram altın ise zirveden yaklaşık 1.520 lira düşerek yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.
Diğer altın türlerinde de düşüş var
Piyasadaki satış baskısı çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınına da yansıdı. Çeyrek altın 9 bin 957 lira, yarım altın 19 bin 907 lira, Cumhuriyet altını ise 39 bin 691 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Altın fiyatlarında son durum
Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 liraya gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 değer kaybederek 40 bin 834 liradan işlem gördü. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 liraya inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 lira seviyesinde bulunuyor. Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gramı 4 bin 335 liraya, 14 ayar altının gramı ise 4 bin 448 liraya geriledi.