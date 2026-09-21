Altın fiyatlarında yeni denklem: Fed, Çin ve petrol neyi değiştirecek?

Altında 4.200-4.580 dolar aralığı öne çıkıyor

Kısa vadeli fiyatlamalarda geniş bir hareket alanı oluşmuş durumda. Piyasa değerlendirmelerinde 4 bin 200 dolar civarı aşağı yönlü hareketlerde önemli bir bölge olarak görülürken, yukarı tarafta 4 bin 400 doların yeniden aşılması ilk önemli test olacak. 4 bin 580 dolar çevresi ise daha güçlü yukarı hareketlerde izlenen bölge olarak öne çıkıyor. Teknik göstergeler altının orta vadeli yükseliş yapısını tamamen kaybetmediğine işaret etse de yüksek ABD tahvil faizleri güçlü bir hareketin önündeki en önemli engellerden biri olmayı sürdürüyor.