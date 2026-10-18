Altın fiyatlarında yeni düşüş uyarısı! Uzmanı kritik seviyeleri açıkladı

Altın fiyatlarında yeni haftanın senaryosu

Altın piyasasında yeni haftanın yönünü petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri ve Çin'den gelecek ekonomik veriler belirleyebilir. Ons altında 4 bin 75 dolar destek, 4 bin 223 - 4 bin 282 dolar aralığı ise direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi halinde altın üzerinde satış baskısı artabilir. Buna karşılık merkez bankalarının alımları, düşüşleri sınırlayan önemli bir unsur olmaya devam edebilir.