Altın fiyatlarında yeni düşüş uyarısı! Uzmanı kritik seviyeleri açıkladı
Altın fiyatlarında dengeler yeniden değişiyor. Son yükselişin ardından gelen satışlar, piyasalarda yeni bir kırılma ihtimalini gündeme taşıdı. Küresel gelişmelerin baskısı artarken uzmanların işaret ettiği kritik seviyeler, önümüzdeki günlerde fiyatların yönü açısından belirleyici olabilir. Peki, altında asıl tehlike henüz geçmedi mi?
Altın fiyatlarında yön yeniden değişti
Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Perşembe günü yaşanan toparlanmanın ardından cuma günü yeniden satışlar öne çıktı. Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki sınırlı gerilemeye rağmen altının yükselişini koruyamaması, kısa vadeli görünümde aşağı yönlü risklerin devam ettiğine işaret etti.
Petrol fiyatları altını neden etkiliyor?
Cuma günü işlemlerin son saatlerinde ham petrol fiyatları yaklaşık 3 dolar yükseldi. ABD ile İran arasındaki askeri gerilime ilişkin endişeler, enerji piyasalarında risk primini artırdı. Yüksek petrol fiyatları enflasyon beklentilerini güçlendirirken faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalini de gündemde tutuyor. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.
ABD tahvil faizlerinde kritik eşik
Altının yönü açısından ABD 10 yıllık tahvil getirileri yakından takip ediliyor. Forex Piyasa Analisti Fawad Razaqzada göre yüzde 5,00 ile yüzde 5,05 arasındaki bölge, tahvil getirileri için önemli bir destek konumunda. Bu seviyelerden yeniden yükseliş yaşanması, doları güçlendirerek altın fiyatlarında satış baskısını artırabilir.
Ons altında 4 bin 75 dolara dikkat!
Teknik analizde ons altın için 4 bin 75 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Altın, bu bölgeden gelen alımlarla 4 bin 100 dolara doğru toparlansa da cuma günü yeniden geriledi.
Razaqzada, 4 bin 75 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü hareketin derinleşebileceğine dikkat çekiyor.
Yükseliş için hangi seviyeler aşılmalı?
Altında yeniden güçlü bir yükselişten söz edilebilmesi için yalnızca kısa süreli toparlanmalar yeterli görülmüyor. Analize göre 4 bin 223 ile 4 bin 282 dolar arasındaki direnç bölgesinin aşılması, kalıcı toparlanmanın teyidi açısından önem taşıyor.
Bu seviyeler geçilmediği sürece fiyatlarda dalgalı seyrin ve satış baskısının devam etme riski bulunuyor.
Gümüşteki düşüş altın için uyarı mı?
Değerli metallerdeki zayıflık yalnızca altınla sınırlı değil. Gümüş fiyatlarının hafta içinde 59 dolarlık önemli destek seviyesinin altına gerilemesi, piyasadaki satış eğiliminin güçlendiğine işaret etti.
Razaqzada gümüşteki bu hareketin altın açısından da dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Gözler Çin'den gelecek ekonomik verilerde
Yeni haftada Çin'in açıklayacağı büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış verileri değerli metal piyasalarının gündeminde olacak. İkinci çeyrekte yıllık yüzde 4,3 büyüyen Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor.
Beklentilerin altında kalabilecek veriler, özellikle gümüş ve bakır gibi sanayi metallerini baskılayabilir. Çin'deki talep görünümünün zayıflaması altın fiyatlarını da etkileyebilir.
Merkez bankaları altına destek olabilir
Kısa vadede düşüş riski öne çıksa da merkez bankalarının altın alımları fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle Çin Halk Bankası ve diğer merkez bankalarının talebini sürdürmesi, olası kayıpların sınırlanmasına yardımcı olabilir.
Resmi sektör alımlarının güçlü kalması halinde yatırım fonlarının ve diğer piyasa katılımcılarının da altına yönelik ilgisinin artabileceği değerlendiriliyor.
Altın fiyatlarında yeni haftanın senaryosu
Altın piyasasında yeni haftanın yönünü petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri ve Çin'den gelecek ekonomik veriler belirleyebilir. Ons altında 4 bin 75 dolar destek, 4 bin 223 - 4 bin 282 dolar aralığı ise direnç bölgesi olarak takip ediliyor.
Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi halinde altın üzerinde satış baskısı artabilir. Buna karşılık merkez bankalarının alımları, düşüşleri sınırlayan önemli bir unsur olmaya devam edebilir.