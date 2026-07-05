Altın fiyatlarındaki ters köşe dev şirketi bitirdi! İflas ve tasfiye süreci başladı

Rekor fiyatlar şirketi çıkmaza soktu

Mahkeme belgelerine göre Rosland Capital, 1 milyonla 10 milyon dolar arasında varlığa sahip olduğunu bildirirken, toplam borç ve yükümlülüklerinin ise 50 milyonla 100 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı. Bu borçların yaklaşık 23,6 milyon dolarının ise herhangi bir teminatla güvence altına alınmamış alacaklardan oluştuğu öğrenildi.

Dev şirketi iflasa sürükleyen en büyük sorun ise altın fiyatlarındaki ters köşe oldu.