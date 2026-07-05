Altın fiyatlarındaki ters köşe dev şirketi bitirdi! İflas ve tasfiye süreci başladı
Ocak ayındaki sert düşüşün hemen öncesinde altın ve gümüş fiyatlarındaki rekor yükseliş yatırımcısına kazandırırken, dev yatırım şirketi için sonun başlangıcı oldu. Hem ABD hem de Avrupa'da faaliyet gösteren şirket altındaki ters köşe nedeniyle zararına satış yaparken milyonlarca dolarlık borç kaydetti. Tüm çalışanların işine son verilirken, borcu katlanarak artan şirket iflas sürecini resmen başlattığını duyurdu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları yılın başındaki rekor seviyenin ardından sert düşerek yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Savaşa, petrol fiyatlarındaki yükselişe ve artan enflasyona rağmen düşüşü frenlenemeyen ons altın "güvenli liman" algılarını altüst ederek yılın ilk yarısında yüzde 7,1 değer kaybetti.
Ancak bu hafta ABD'den gelen verilerin de etkisiyle ons altın yeniden ters köşe yaparak 5 haftalık düşüş trendini sonlandırdı ve yüzde 2,5 değer kazancıyla 4 bin 175 dolara çıktı.
Ons altın, Ocak 2026'da tarihi bir yükseliş trendine girmiş ve 5 bin 602 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların en büyük rekoruna imza atmıştı. Rekor ralli sonlanana kadar yatırımcıların yüzünü güldürse de aynı yükseliş değerli metal yatırım şirketi Rosland Capital'in sonunu getirdi.
Rekor fiyatlar şirketi çıkmaza soktu
Mahkeme belgelerine göre Rosland Capital, 1 milyonla 10 milyon dolar arasında varlığa sahip olduğunu bildirirken, toplam borç ve yükümlülüklerinin ise 50 milyonla 100 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı. Bu borçların yaklaşık 23,6 milyon dolarının ise herhangi bir teminatla güvence altına alınmamış alacaklardan oluştuğu öğrenildi.
Dev şirketi iflasa sürükleyen en büyük sorun ise altın fiyatlarındaki ters köşe oldu.
Altın yükseldikçe zarar büyüdü
Yatırımcılardan altın fiyatlarının daha düşük olduğu dönemde sipariş alan şirket, teslimat zamanı geldiğinde altın fiyatlarındaki rekor yükselişle baş başa kaldı. Yatırımcılara daha önce belirlenen fiyattan satış yapmak zorunda kalan şirket, altınları çok daha pahalıya temin ederek korkunç zarar etti.
Daha sonra iptal edilen veya teslim edilemeyen siparişler için de satış temsilcilerine komisyon ödemeye devam eden şirketin mali yükü daha da arttı.
Gelirler de son yıllarda önemli ölçüde gerilerken, 2021'de yaklaşık 151 milyon dolar olan gelir, 2025'te 97,8 milyon dolara düştü.
Siparişler birikti, zarar katlandı
En nihayetinde artan maliyetler nedeniyle siparişleri zamanında teslim edemeyen şirketin bilançosunda yaklaşık 49 milyon dolarlık yükümlülük oluşurken, müşterilerden geri satın alınması taahhüt edilen ürünler için de 11,8 milyon dolarlık ek borç ortaya çıktı. Şirketin 2022-2025 dönemindeki toplam net zararı ise 24 milyon doları aştı.
Şirket alacaklılarına en yüksek geri dönüşü sağlayabilmek için tasfiye sürecinin en doğru seçenek olduğuna karar verdiklerini açıkladı.
Rekor fiyatlar şirketi çıkmaza soktu
Mahkeme belgelerine göre Rosland Capital, 1 milyonla 10 milyon dolar arasında varlığa sahip olduğunu bildirirken, toplam borç ve yükümlülüklerinin ise 50 milyonla 100 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı. Bu borçların yaklaşık 23,6 milyon dolarının ise herhangi bir teminatla güvence altına alınmamış alacaklardan oluştuğu öğrenildi.
Tüm çalışanlar işten çıkarıldı
2008 yılında kurulan ve altın, gümüş, platin, paladyum gibi yatırım amaçlı kıymetlı maden satışı yapan şirket ABD'nin yanı sıra Londra, Münih ve Paris'te de faaliyet gösteriyordu. İflas kararıyla birlikte dev şirkette çalışanların neredeyse tamamının da işine son verildi.
Şirketin elinde artık değerli metal stoku bulunmadığı, hesaplarında ise sadece sınırlı miktarda nakit kaldığı belirtildi.
Altın için yükseliş beklentisi sürüyor
Rosland Capital iflas sürecine girerken, piyasalarda altın için yükseliş beklentisi devam ediyor. UBS'nin metal stratejisti Joni Teves, altın fiyatlarının yıl içinde yeni zirveler görebileceğini belirterek, güçlü talebin süreceği yönündeki beklentilerini koruduklarını ifade etti.