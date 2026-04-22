Altın, gümüş ve bakır çıkarılacak: Sınır hattında milyarlarca dolarlık maden projesi
Kanadalı Lundin Mining Corporation ile BHP, Arjantin-Şili sınırındaki And Dağları’nda yer alan Vicuña projesinde 14 milyon ton bakırın yanı sıra 36 milyon ons altın ve 729 milyon ons gümüş rezerviyle dikkat çekti. Çoklu emtia yapısıyla öne çıkan maden projesi gerçekleşirse, küresel metal arzında önemli bir açığı kapatabilir.
Kanadalı Lundin Mining ile madencilik devi BHP, And Dağları’nda yer alan Vicuña projesine yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Proje hayata geçerse küresel bakır arzının yüzde 2’sini tek başına karşılayabilir.
Dev rezerv dikkat çekiyor
Arjantin-Şili sınırında 4.500 metre yükseklikte bulunan sahada 14 milyon ton bakırın yanı sıra 36 milyon ons altın ve 729 milyon ons gümüş rezervi tespit edildi. Projenin ilk 25 yılında yıllık 400 bin ton bakır üretmesi hedefleniyor.
Küresel talep projeyi önemli hale getirdi
Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması, bakır talebini artırıyor. International Energy Agency verilerine göre, yeni projeler gecikirse 2030’lu yılların ortasında ciddi arz sıkıntısı yaşanabilir.
Üç aşamalı dev plan
Proje üç etapta hayata geçirilecek:
İlk aşama: 7,1 milyar dolar yatırım, hedef üretim başlangıcı 2030
İkinci aşama: 3,9 milyar dolarlık genişleme
Üçüncü aşama: 7,1 milyar dolar ile tam kapasiteye geçiş
Tam kapasitede üretimin yıllık 500 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.
En büyük risk: Su ve çevre
Projenin bulunduğu bölge aşırı kurak. Bu nedenle Şili kıyısında kurulacak deniz suyu arıtma tesisiyle su taşınması planlanıyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu altyapı yatırımının projenin kaderini belirleyebileceği belirtiliyor.
Arsenik sorunu maliyeti artırıyor
Cevherdeki yüksek arsenik oranı nedeniyle 1,2 milyar dolarlık ek arıtma tesisi kurulması gerekiyor. Böyellikle maliyetleri biraz daha artıyor.
Ekonomiye büyük katkı beklentisi
Projeyle Arjantin ekonomisine 69 milyar dolarlık vergi ve gelir katkısı sağlanması öngörülüyor. İnşaat sürecinde 24 bine yakın, işletme döneminde ise yaklaşık 3 bin kişiye istihdam yaratılması planlanıyor.
Henüz kesinleşmiş değil
Tüm bu büyüklüğe rağmen proje hâlâ erken aşamada. Çevresel izinler, finansman ve altyapı anlaşmaları tamamlanmadan nihai yatırım kararı verilmeyecek. Uzmanlara göre projenin gecikmesi, küresel bakır arz açığını daha da büyütebilir.