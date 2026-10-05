Altın haftaya yükselişle başladı: Gözler üç kritik gelişmede

Altın için tablo tamamen rahatlamış değil. ABD doları güçlü seyrini korurken uzun vadeli tahvil getirileri de son yılların en yüksek bölgelerinde bulunuyor.

Faiz getirisi olmayan altın açısından yüksek tahvil getirileri alternatif maliyeti artırıyor. Bu nedenle altında kalıcı bir yükseliş için yalnızca ekim ayı faiz ihtimalinin düşmesi değil, dolar ve tahvil piyasasındaki baskının da hafiflemesi gerekiyor.