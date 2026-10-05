Altın haftaya yükselişle başladı: Gözler üç kritik gelişmede
Altın yeni haftaya yükselişle girerken, zayıf ABD istihdamı Fed’in ekim ayındaki faiz artışı beklentisini sert biçimde düşürdü. Ons altın 4 bin 150 doları aştı. Bu hafta üç gelişme kısa vadeli yönü belirleyebilir; bunlardan biri İstanbul’da.
Altın haftaya yükselişle başladı
Altın, iki haftalık sert satışın ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde yeniden yukarı yöneldi. Ons fiyatı 5 Ekim sabahında yüzde 0,4 civarında yükselerek 4 bin 158 dolar çevresine çıktı.
Hareketin arkasındaki ana değişim fiyatın kendisinden çok ABD faiz beklentilerinde yaşandı. Geçen hafta altını baskılayan yeni faiz artışı senaryosu, cuma günü açıklanan zayıf istihdam rakamlarının ardından belirgin biçimde zayıfladı.
ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdam yalnızca 29 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye yükselirken temmuz ve ağustos aylarına ilişkin istihdam rakamları da toplam 60 bin kişi aşağı revize edildi.
Verinin ardından piyasa, Fed’in ekonomiyi soğutmak için faizleri yeniden artırmakta ne kadar acele edeceğini sorgulamaya başladı. Altın açısından önemli değişim de burada ortaya çıktı.
Piyasa fiyatlamalarında Fed’in 27-28 Ekim toplantısında yeni bir faiz artışına gitme ihtimali geçen haftaki yüzde 64 seviyesinden yüzde 22 civarına kadar geriledi.
Bu değişim altının üzerindeki en önemli kısa vadeli baskılardan birini hafifletti. Ancak faiz artışı beklentisi tamamen ortadan kalkmış değil. Aralık ayına ilişkin fiyatlama hâlâ yeni bir artış ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor.
Altın için tablo tamamen rahatlamış değil. ABD doları güçlü seyrini korurken uzun vadeli tahvil getirileri de son yılların en yüksek bölgelerinde bulunuyor.
Faiz getirisi olmayan altın açısından yüksek tahvil getirileri alternatif maliyeti artırıyor. Bu nedenle altında kalıcı bir yükseliş için yalnızca ekim ayı faiz ihtimalinin düşmesi değil, dolar ve tahvil piyasasındaki baskının da hafiflemesi gerekiyor.
İlk kritik saat bugün 17.00
Yeni haftanın altın açısından ilk önemli verisi bugün gelecek. ABD’de eylül ayına ilişkin ISM hizmet sektörü PMI verisi TSİ 17.00’de açıklanacak.
Özellikle hizmet sektöründeki fiyat baskıları ve istihdam göstergeleri yakından izlenecek. Güçlü büyüme ve yüksek fiyat baskısı yeniden faiz artışı beklentisini güçlendirebilir. Daha zayıf bir tablo ise cuma günü başlayan Fed fiyatlamasını destekleyebilir.
Haftanın ikinci kritik durağı 7 Ekim Çarşamba günü olacak. Fed, eylül toplantısına ilişkin tutanakları TSİ 21.00’de yayımlayacak.
Fed söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı. Tutanaklarda üyelerin yeni faiz artışları, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeleri aranacak. Özellikle kurul içindeki görüş ayrılıkları altın fiyatlamasını etkileyebilir.
Haftanın Türkiye açısından en dikkat çekici gelişmesi ise 8 Ekim Perşembe günü yaşanacak. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da düzenlenen TCMB İstanbul Ekonomi Forumu’nda ekonomik görünüm üzerine konuşacak.
İstihdam verisinin ardından Fed beklentilerinin hızla değiştiği bir dönemde yapılacak konuşma, ekim toplantısı öncesinde piyasaların para politikası beklentilerini yeniden şekillendirebilir.
4 bin 200 dolar ilk büyük sına
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Teknik görünümde geçen hafta 4 bin 100-4 bin 135 dolar bölgesinde alımların güçlendiği, buna karşılık 4 bin 200 dolar çevresindeki denemelerin satışlarla karşılaştığı görülüyor.
Bu nedenle 4 bin 200 doların yeniden aşılması kısa vadeli toparlanmayı güçlendirebilecek ilk önemli işaretlerden biri olacak. Aşağıda ise 4 bin 100 dolar bölgesinin korunamaması halinde piyasanın dikkati yeniden 4 bin dolar seviyesine dönebilir.
Gram altında iki ayrı motor çalışıyor
Türkiye’deki yatırımcı açısından tabloya dolar/TL de ekleniyor. Ons altındaki toparlanma gram altına yukarı yönlü destek verirken kurun 49 liranın üzerindeki seyri TL bazındaki hareketin daha sınırlı kalmasını engelliyor.
Bu nedenle yeni haftada gram altının yönü yalnızca ons fiyatıyla belirlenmeyecek. Fed beklentilerinin yanında dolar/TL’nin seyri de Türkiye’deki fiyatlamanın ikinci önemli ayağını oluşturacak.