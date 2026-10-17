Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada altın fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Gram altın 6 bin 632,39 liradan alınırken 6 bin 633,21 liradan satılıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 814 lira, yarım altının satış fiyatı ise 21 bin 621 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın 43 bin 305,85 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını 43 bin 117 liradan satılıyor. Gram altın yüzde 0,03, çeyrek altın yüzde 0,31 ve yarım altın yüzde 0,32 değer kaybederken tam altın yüzde 0,90 yükselişle diğer altın türlerinden ayrışıyor.