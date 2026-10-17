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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu

Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen haftayı kayıpla tamamladı. Ons altın 4 bin 165 dolar seviyesinde işlem görürken Fed'in faiz politikasına ilişkin değişen beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaların odağında yer aldı.

Mutluhan Yıldız
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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 1

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altını desteklese de enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 2

Ons altın 4 bin 165,40 dolar seviyesinde bulunurken, değerli metal haftalık bazda yüzde 0,7 kayıp yaşadı. Altın vadeli işlemleri ise cuma günü yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 186,70 dolardan kapanırken haftalık düşüş yüzde 0,7 oldu.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 3

ABD enflasyonu Fed beklentilerini değiştirdi

Altın piyasasında haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD'de açıklanan enflasyon verileri oldu.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 4

Eylül ayında ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,7 artarken çekirdek enflasyon yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Enerji fiyatlarının yıllık yüzde 20,4 yükselmesi, manşet enflasyondaki artışta önemli rol oynadı.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 5

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 6,3 artarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.Verilerin ardından Fed'in ekim ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 6

Verilerin ardından Fed'in ekim ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 7

Fed'in faiz artırma ihtimali geriledi

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Bangkok'ta yaptığı açıklamalar ise faiz artırımı beklentilerinin yeniden gerilemesine neden oldu.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 8

Warsh, enflasyonla mücadelenin dünya genelindeki merkez bankaları açısından önemini koruduğunu belirtirken küresel ekonominin beklenenden daha dirençli olduğunu ifade etti.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 9

Fed'in eylül ayında para politikasındaki destekleyici koşulları azalttığını hatırlatan Warsh, bir sonraki faiz kararına ilişkin açık bir yönlendirmede bulunmadı.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 10

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı bir önceki gün yaklaşık yüzde 28 seviyesindeyken yüzde 17'ye geriledi.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 11

Interactive Brokers Kıdemli Ekonomisti José Torres, Fed Başkanı'nın açıklamalarının agresif faiz artırımlarından ziyade daha temkinli ve kademeli bir para politikasına işaret ettiğini değerlendirdi.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 12

ABD tahvillerindeki yükseliş altını destekledi

ABD tahvil piyasasında perşembe günü yaşanan yükseliş, altın fiyatlarının daha fazla gerilemesini engelleyen gelişmeler arasında yer aldı.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 13

Tahvil fiyatlarının yükselmesiyle ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşerken bu durum faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini destekledi.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 14

Öte yandan şirketlerin yapay zekâ altyapı yatırımları için yüksek miktarda borçlanmaya gitmesine ilişkin endişeler, ABD devlet tahvillerine yönelik güvenli liman talebini artırdı.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 15

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Altın üzerindeki baskıyı artıran gelişmelerin başında petrol fiyatlarındaki yükseliş geldi.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 16

Brent petrolün vadeli işlem fiyatı haftalık bazda yüzde 4,8 artarken ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol yüzde 10,9 değer kazandı.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 17

Orta Doğu'daki petrol sevkiyatları savaş öncesi seviyelere yaklaşmasına rağmen Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki jeopolitik riskler, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tuttu.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 18

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılarını artırması ve Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, petrol piyasasındaki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

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Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu - Resim: 19

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada altın fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Gram altın 6 bin 632,39 liradan alınırken 6 bin 633,21 liradan satılıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 814 lira, yarım altının satış fiyatı ise 21 bin 621 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın 43 bin 305,85 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını 43 bin 117 liradan satılıyor. Gram altın yüzde 0,03, çeyrek altın yüzde 0,31 ve yarım altın yüzde 0,32 değer kaybederken tam altın yüzde 0,90 yükselişle diğer altın türlerinden ayrışıyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ