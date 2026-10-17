Altın haftayı kayıpla kapattı: Fed beklentileri ve petrol fiyatları etkili oldu
Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen haftayı kayıpla tamamladı. Ons altın 4 bin 165 dolar seviyesinde işlem görürken Fed'in faiz politikasına ilişkin değişen beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaların odağında yer aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altını desteklese de enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Ons altın 4 bin 165,40 dolar seviyesinde bulunurken, değerli metal haftalık bazda yüzde 0,7 kayıp yaşadı. Altın vadeli işlemleri ise cuma günü yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 186,70 dolardan kapanırken haftalık düşüş yüzde 0,7 oldu.
ABD enflasyonu Fed beklentilerini değiştirdi
Altın piyasasında haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD'de açıklanan enflasyon verileri oldu.
Eylül ayında ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,7 artarken çekirdek enflasyon yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Enerji fiyatlarının yıllık yüzde 20,4 yükselmesi, manşet enflasyondaki artışta önemli rol oynadı.
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 6,3 artarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.Verilerin ardından Fed'in ekim ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.
Verilerin ardından Fed'in ekim ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.
Fed'in faiz artırma ihtimali geriledi
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Bangkok'ta yaptığı açıklamalar ise faiz artırımı beklentilerinin yeniden gerilemesine neden oldu.
Warsh, enflasyonla mücadelenin dünya genelindeki merkez bankaları açısından önemini koruduğunu belirtirken küresel ekonominin beklenenden daha dirençli olduğunu ifade etti.
Fed'in eylül ayında para politikasındaki destekleyici koşulları azalttığını hatırlatan Warsh, bir sonraki faiz kararına ilişkin açık bir yönlendirmede bulunmadı.
CME FedWatch verilerine göre, Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı bir önceki gün yaklaşık yüzde 28 seviyesindeyken yüzde 17'ye geriledi.
Interactive Brokers Kıdemli Ekonomisti José Torres, Fed Başkanı'nın açıklamalarının agresif faiz artırımlarından ziyade daha temkinli ve kademeli bir para politikasına işaret ettiğini değerlendirdi.
ABD tahvillerindeki yükseliş altını destekledi
ABD tahvil piyasasında perşembe günü yaşanan yükseliş, altın fiyatlarının daha fazla gerilemesini engelleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Tahvil fiyatlarının yükselmesiyle ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşerken bu durum faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini destekledi.
Öte yandan şirketlerin yapay zekâ altyapı yatırımları için yüksek miktarda borçlanmaya gitmesine ilişkin endişeler, ABD devlet tahvillerine yönelik güvenli liman talebini artırdı.
Petrol fiyatlarında sert yükseliş
Altın üzerindeki baskıyı artıran gelişmelerin başında petrol fiyatlarındaki yükseliş geldi.
Brent petrolün vadeli işlem fiyatı haftalık bazda yüzde 4,8 artarken ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol yüzde 10,9 değer kazandı.
Orta Doğu'daki petrol sevkiyatları savaş öncesi seviyelere yaklaşmasına rağmen Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki jeopolitik riskler, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tuttu.
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılarını artırması ve Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, petrol piyasasındaki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Serbest piyasada altın fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Gram altın 6 bin 632,39 liradan alınırken 6 bin 633,21 liradan satılıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 814 lira, yarım altının satış fiyatı ise 21 bin 621 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın 43 bin 305,85 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını 43 bin 117 liradan satılıyor. Gram altın yüzde 0,03, çeyrek altın yüzde 0,31 ve yarım altın yüzde 0,32 değer kaybederken tam altın yüzde 0,90 yükselişle diğer altın türlerinden ayrışıyor.