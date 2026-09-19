Altın haftayı kazançla kapattı: Fed baskısını petrol kırdı
Fed’in üç yılı aşkın sürenin ardından gelen ilk faiz artışıyla hafta içinde altı haftanın en düşük seviyesini gören altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıflayan doların desteğiyle toparlandı. Ons altın haftayı 4.379,59 dolardan tamamladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artırımının damga vurduğu haftayı sınırlı yükselişle tamamladı. Petrol fiyatlarının haftanın son bölümünde sert yükselişini geri vermesi ve doların zayıflaması, değerli metale destek sağladı.
Spot altın haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 yükselerek ons başına 4.379,59 dolardan kapanırken, altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 artışla 4.417,84 dolara çıktı. Spot altın haftalık bazda yüzde 0,8, vadeli işlemler ise yüzde 0,2 değer kazandı.
Fed kararı haftaya damga vurdu
Altın piyasasında haftanın en önemli gelişmesi Fed'in faiz kararı oldu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.
Fed'in güncellenen ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın karar sonrasında verdiği şahin mesajlar, hafta içinde altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'den gelen ekonomik veriler ve tahvil piyasasındaki satışların etkisiyle Fed'in faiz artıracağına ilişkin piyasa beklentisi karar öncesinde yüzde 90'a kadar çıkmıştı.
Altın altı haftanın dibini gördü
Fed'in faiz artırımının ardından altının ons fiyatı çarşamba günü yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi.
Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamından olumsuz etkilenirken tahvil getirilerindeki yükseliş de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın son işlem gününde 5,5 baz puan yükselerek yüzde 5,002 seviyesine çıktı. Gösterge tahvil faizi hafta içerisinde 19 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.
Enflasyon endişesi devam ediyor
Fed'in faiz artırımına rağmen piyasalarda enerji kaynaklı enflasyona ilişkin endişeler tamamen ortadan kalkmadı.
Fed'in güncel projeksiyonları, merkez bankasının yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden birinin uzun vadeli yüzde 2 hedefine dönüşünün 2029'a kadar uzayabileceğine işaret etti.
Payden & Rygel, yayımladığı değerlendirmede bu haftaki faiz artırımının ardından aralık ayına kadar bir faiz artışı daha öngörüldüğüne dikkat çekti. Kurum, 18 Fed yetkilisinin 8'inin 2027'de ilave faiz artırımlarının gerekli olabileceğini düşündüğünü belirtti.
Petrolün düşüşü altına destek oldu
Haftanın başında Orta Doğu'daki arz endişeleriyle sert yükselen petrol fiyatları, son üç işlem gününde geriledi. ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentiler ve Suudi Arabistan kaynaklı arz endişelerinin hafiflemesi petroldeki geri çekilmede etkili oldu.
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Boru Hattı'nın saldırılar nedeniyle zarar görmesi ve faaliyetlerinin durdurulmasının ardından haftanın başında yükselmişti.
Ancak Suudi Arabistan'ın boru hattındaki kapasitenin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden devreye alabileceğine ilişkin haberler piyasadaki arz endişelerini azalttı.
Riyad yönetiminin Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yoluyla Asyalı rafinerilere ek petrol kargoları sunması da arz sıkışıklığı endişelerinin hafiflemesine katkıda bulundu.
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve doların zayıflaması, Fed'in faiz artırımıyla hafta içinde baskı altında kalan altının kayıplarını telafi ederek haftayı artıda tamamlamasına yardımcı oldu.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Yurt içinde altın fiyatlarında da yükseliş öne çıktı. Serbest piyasada gram altın 6.865,89 liradan satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 11.215 liraya, yarım altının fiyatı 22.422 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 44.700 liradan alıcı bulurken, tam altın ise yüzde 0,30 düşüşle 44.328,02 liradan satıldı.