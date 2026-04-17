Altın için 2027 senaryosu: Ünlü stratejist dengeler değiştirecek tahmini yaptı
Altın fiyatlarında sert dalgalanma sürerken, küresel piyasalarda dikkat çeken “değer düşürme” eğilimi yeni bir ralli sinyali veriyor. Wells Fargo Securities stratejistine göre dört senaryodan üçü yukarıyı işaret ederken, 2027 için konuşulan seviye ise dikkat çekti. İşte altında 2027 senaryosu...
Altın, ABD ile İran arasındaki savaşın başlaması sonrası yaşanan düşüşe rağmen yılın en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmayı sürdürdü. Mart ayında altın vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 11 gerileyerek Haziran 2013’ten bu yana en sert aylık kaybını yaşadı.
Ancak Wall Street’in önde gelen yatırım bankalarından biri, küresel ölçekte merkez bankalarının itibari para birimlerinden çıkıp daha tarafsız güvenli limanlara yönelmesini ifade eden “değer düşürme” eğiliminin altını yeniden zirveye taşıyabileceğini değerlendiriyor.
Sert düşüşe rağmen yükseliş beklentisi sürüyor
Wells Fargo Securities’in baş hisse senedi stratejisti Ohsung Kwon, "2022'de başlayan 4. değer düşürme döngüsündeyiz" dedi. Kwon, "Son geri çekilmenin ardından altın, modelimizin adil değeri olan 4.500 dolara daha yakın ve üç etkenin de buradan itibaren daha fazla değer düşürme göstereceği muhtemel" ifadelerini kullandı.
Altın için 8.000 dolar senaryosu
Spot altın ve vadeli işlemler en son ons başına yaklaşık 4.800 dolar seviyelerinde işlem görürken, bu da yüzde 66’nın üzerinde bir artışa işaret ediyor. CNBC'nin aktardığına göre stratejist, oluşturdukları beş ekonomik senaryodan dördünün değer kaybının devamına işaret ettiğini belirterek, altının 2027 yılına kadar ons başına 8.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Kötümser senaryoda düşüş ihtimali
Buna karşılık Kwon’un olumsuz senaryosu, 2027 sonuna kadar fiyatların 4.000 dolara gerileyebileceğini ortaya koyuyor. Bu da mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 17’lik bir düşüş anlamına geliyor.
Değer kaybı döngüsünü tetikleyen gelişmeler
Analiste göre mevcut değer kaybı süreci, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD’nin faiz artırımlarına başlamasıyla tetiklendi. Bu gelişmeler, dünya genelindeki merkez bankalarının altın talebini artırdı.
Tarihsel döngüler altını destekledi
Geçmişte benzer değer kaybı döngülerinin Büyük Buhran, Nixon Şoku sonrası stagflasyon dönemi, 2000’li yıllardaki Terörle Savaş süreci ve Küresel Finansal Kriz gibi dönemlerde görüldüğü hatırlatıldı.
Döngü henüz yarıya ulaşmadı
Kwon, bu döngülerin ortalama 8,5 yıl sürdüğüne dikkat çekerek, mevcut sürecin henüz ortasına bile ulaşmadığını ve yaklaşık 3,5 yıldır devam ettiğini ifade etti.