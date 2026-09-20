Altın için dudak uçuklatan tahmin: Fiyata bakmadan hemen alın
Altında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan ABD merkezli yatırım devi Jefferies'in Küresel Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Christopher Wood, yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi. Altını olmayanların fiyat seviyesine bakmadan hemen alım yapmayı düşünmesi gerektiğini söyleyen Wood, altın için dudak uçuklatan bir tahmin açıkladı.
Jefferies Küresel Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Christopher Wood'dan altın fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.
Business Today TV'ye konuşan Wood, altının mevcut konsolidasyon dönemine rağmen uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtti.
Wood, uzun vadede altının ons fiyatının 10 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.
"Altını olmayan bugün almayı düşünmeli"
Wood, portföyünde altın bulunmayan yatırımcıları uyarırken, altını olmayanların mevcut fiyat seviyesinden bağımsız olarak "bugün" alım yapmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.
Halihazırda altın yatırımı bulunanlara ise olası fiyat geri çekilmelerini değerlendirme çağrısı yapan Wood, 3 bin 800-4 bin dolar bandına doğru bir düzeltmede pozisyonlara ekleme yapılabileceğini belirtti.
10 bin dolar tahmininin arkasında ne var?
Wood'un uzun vadeli yükseliş beklentisinin merkezinde ABD'nin mali görünümü bulunuyor.
ABD'nin kötüleşen mali durumu nedeniyle yüksek faiz oranlarını uzun süre sürdürmekte zorlanacağını savunan Wood, Fed'in faizleri daha fazla artırma alanının da sınırlı olduğunu düşünüyor.
Stratejiste göre bu makroekonomik görünüm, uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.
Wood ayrıca artan jeopolitik risklere karşı enerji sektörüne dikkat çekerken, yatırımcıların portföylerinde altın ve bakır gibi fiziki ve reel varlıklara yer vermesi gerektiğini savundu.