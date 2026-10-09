Altın için ezber bozan tahmin: Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı

Schiff, ABD'nin alacaklılarına dolar başına 50 sent ödeme yapacağı bir yeniden yapılandırma ihtimalini gündeme getirirken, federal borcun yıllık net faiz maliyetinin birkaç yıl içerisinde 3 ila 4 trilyon dolara yükselebileceğini öne sürdü.

Konut piyasasına ilişkin de tahminlerde bulunan Schiff, gelecek yılın ilk çeyreğinde mortgage faizlerinin yüzde 9'a ulaşabileceğini, konut fiyatlarının ise yüzde 30 ila 50 arasında gerileyebileceğini ifade etti.