Altın için hedef düşürüldü! Morgan Stanley’den 2026 tahmininde geri adım

Dünyaca ünlü küresel yatırım bankası Morgan Stanley, ons altın için 2026 beklentisini 5 bin 700 dolardan aşağı çekti. Son haftalardaki sert satışlar sonrası yapılan revizyona rağmen banka, mevcut seviyelere göre hâlâ yükseliş potansiyeli olduğunun altını çizdi. İşte altın için revize edilen son tahmin...

Mutluhan Yıldız
Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Banka, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara düşürdü.

Son altı haftada yaşanan sert satış dalgası, bu kararın arkasındaki en önemli neden olarak öne çıktı. Altın fiyatları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4 bin 800 dolar seviyelerine çekildi.

Buna rağmen yükseliş ihtimali korunuyor

Her ne kadar hedef aşağı çekilmiş olsa da Morgan Stanley, mevcut fiyat seviyelerine göre altının hâlâ önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret etti.

Bankaya göre merkez bankalarının talebi, küresel para birimlerinde değer kaybı endişeleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Düşüşün arkasındaki 3 kritik neden

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede üç ana faktör belirleyici oldu. Bunlar; merkez bankalarının altın alımlarının yavaşlaması, ETF’lerden güçlü para çıkışı yaşanması, teknik seviyelerin kırılmasıyla satışların hızlanması olarak sıralandı.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir ayda 52 ton altın satması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Piyasalar altına değil hisseye yöneldi

Altındaki zayıflamaya karşın küresel borsalar yükselişini sürdürdü. ABD’de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkarak yeni zirveler gördü. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede güvenli liman yerine riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

Gözler Fed ve enflasyon verilerinde

Analistlere göre altının yönünü belirleyecek en kritik gelişmeler ABD’den gelecek veriler olacak. Özellikle enflasyon ve istihdam rakamları ile Fed’in faiz politikası, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

Morgan Stanley, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için faiz indirimlerinin başlaması ve tahvil piyasalarında sakinleşme gerektiğini vurguluyor.

