Altın için kader anı: Uzmanlar yeni hedefi işaret etti
ABD-İran hattında ateşkes umutları risk iştahını artırarak güvenli liman talebini sınırlarken, zayıf dolar altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Ons altın 4 bin 800 doların üzerinde tutunurken, uzmanlar 4 bin 900 dolar seviyesinin aşılması halinde altının ulaşabileceği yeni senaryoyu da açıkladı. İşte altında beklenen yeni senaryo...
Altın fiyatları, küresel piyasalarda iki farklı dinamiğin etkisi altında yön arıyor. Doların zayıflaması değerli metali desteklerken, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanabileceğine yönelik iyimserlik güvenli liman talebini sınırlıyor.
Spot altın yüzde 0,7 artışla 4 bin 820 dolar seviyelerine yükselirken, yabancı yatırımcılar için cazip hale getirdi.
Ateşkes beklentisi yükselişi frenliyor
Piyasalarda ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlandığına yönelik sinyaller dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona yaklaşabileceğine yönelik açıklamaları da bu beklentiyi güçlendirdi.
Singapur merkezli OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altındaki son fiyat hareketlerinde ateşkes beklentisinin önemli rol oynadığını belirtti. Wong’a göre, zayıf dolar fiyatları yukarı taşırken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi sınırlayan ana unsur olarak öne çıkıyor.
Ancak Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin hala düşük seviyelerde olması ve ABD’nin uyguladığı abluka, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Faiz görünümü kritik rol oynuyor
Altın fiyatlarının yönü açısından yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, faiz beklentileri de belirleyici olmaya devam ediyor. Reuters anketine göre piyasalar, bu yıl için faiz indirimi ihtimalini yüzde 29 seviyesinde görüyor.
Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altın için dezavantaj yaratırken, olası faiz indirimleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
4 bin 900 dolar seviyesi kritik eşik
Analistler, altının 4 bin 900 dolar seviyesini aşması durumunda 5.000 dolara doğru yeni bir yükseliş dalgası başlayabileceğini belirtiyor. Ancak ateşkes sürecinin hız kazanması ve tahvil getirilerinin yükselmesi halinde bu senaryo zayıflayabilir.
Diğer metallerde yükseliş
Altınla birlikte diğer değerli metallerde de artış görüldü. Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarındaki yükseliş, piyasanın genelinde dolar kaynaklı bir hareketin etkili olduğunu ortaya koydu.