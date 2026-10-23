Altın iki ayın dibinde: Dev bankanın tahmini ne söylüyor?

Ons altındaki gerileme, Türkiye'deki gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı yaratıyor. Ancak gram altının seyrinde dolar/TL kuru da belirleyici olduğu için ons fiyatındaki değişim iç piyasaya aynı oranda yansımayabilir. Bu nedenle gram altın yatırımcısının hem ons fiyatını hem de döviz kurunu izlemesi gerekiyor.