Altın iki ayın dibinde: Dev bankanın tahmini ne söylüyor?
Altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek 4 bin doların altını gördü. Ons altın 3.987 dolara kadar düştükten sonra 4.017 dolara toparlandı. Ancak büyük bir bankanın işaret ettiği daha düşük seviyeler yatırımcıları düşündürüyor.
Altın fiyatlarında satış baskısı cuma günü de sürdü. Ons altın, 23 Ekim'in erken saatlerinde 3.987 dolara kadar gerileyerek psikolojik açıdan önemli 4 bin dolar sınırının altına indi. Ardından gelen sınırlı alımlarla fiyat, son alınan verilere göre 4.017 dolara yükseldi.
Altın, son iki ayın en düşük seviyelerinde işlem görürken kısa süreli toparlanmalar satış baskısını henüz ortadan kaldırmadı. Gün içindeki 3.987 dolarlık dip ile 4.017 dolarlık son fiyat arasındaki 30 dolarlık fark, piyasadaki dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor.
Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken altın üzerinde beklenenin tersine bir etki yarattı. Enerji maliyetlerindeki yükselişin ABD'de enflasyonu besleyebileceği endişesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek altına yönelik talebi zayıflattı.
Fransız bankası Societe Generale'nin teknik değerlendirmesinde 4.065 dolar önemli desteklerden biri olarak gösterilmişti. Fiyatın bu seviyenin de altına inmesiyle gözler bankanın işaret ettiği 3.960–3.940 dolar aralığına çevrildi. Bu bölge de korunamazsa 3.830 dolara kadar uzanan aşağı yönlü risk gündeme gelebilir.
Ons altının 3.987 dolardan yeniden 4 bin doların üzerine çıkması, bu seviyenin kalıcı olarak geri kazanıldığı anlamına gelmiyor. Yükselişin güçlenebilmesi için fiyatın önce 4.055–4.065 dolar bölgesinde tutunması gerekiyor. Aksi halde 4 bin doların altına yönelik yeni denemeler görülebilir.
ABD Merkez Bankası, faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacak. Piyasalarda ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması beklenirken aralık ayında yeni bir artış ihtimali gündemde bulunuyor. Altın açısından belirleyici unsur, yalnızca ekim kararı değil, Fed'in sonraki aylara ilişkin mesajları olacak.
Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabiliyor. ABD'de enerji kaynaklı enflasyonun yeniden hızlanması durumunda Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesi gerekebilir. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükseliş, jeopolitik risklere rağmen altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor.
Teknik görünümde ilk önemli direnç 4.055 dolar civarında bulunuyor. Bunun üzerinde 4.150 dolar, ardından 4.200–4.225 dolar aralığı izleniyor. Societe Generale'ye göre özellikle üst direnç bölgesinin aşılamaması, altındaki düzeltmenin daha da derinleşmesi riskini canlı tutuyor.
Ons altındaki gerileme, Türkiye'deki gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı yaratıyor. Ancak gram altının seyrinde dolar/TL kuru da belirleyici olduğu için ons fiyatındaki değişim iç piyasaya aynı oranda yansımayabilir. Bu nedenle gram altın yatırımcısının hem ons fiyatını hem de döviz kurunu izlemesi gerekiyor.
Altın için kısa vadede 4 bin doların üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek. Satışların yeniden hızlanması halinde önce 3.987 dolarlık gün içi dip, ardından 3.960–3.940 dolar aralığı önem kazanacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.055 dolar ilk ciddi sınav olacak.