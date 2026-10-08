Altın iki ayın dibinden döndü: Kritik saat 11.30

Toparlanma için 4 bin 275 dolar öne çıktı





Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston’a göre mevcut tepkinin daha güçlü bir yükseliş görünümüne dönüşmesi için altının 4 bin 275 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviye, son düşüşün ardından kısa vadeli toparlanmanın gücünü ölçmek için yeni referans haline geldi. Aşağıda ise 4 bin dolar psikolojik sınır olmaya devam ediyor. Böylece piyasada iki yönlü bir sıkışma oluşmuş durumda: 4 bin doların altı satış baskısını derinleştirebilir, 4 bin 275 doların üzeri ise alıcıların yeniden güç kazandığına işaret edebilir.