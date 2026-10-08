Altın iki ayın dibinden döndü: Kritik saat 11.30
Altının ons fiyatı iki ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 4 bin 130 doların üzerine çıktı. Fed tutanakları faiz baskısını canlı tutarken, bugün İstanbul’dan gelecek mesaj ve 4 bin 275 dolar seviyesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, 7 Ekim’de iki ayın en düşük seviyelerine kadar geriledikten sonra 8 Ekim sabahında tepki alımlarıyla yeniden 4 bin 130 doların üzerine çıktı. Spot altın 4 bin 132 dolar çevresinde işlem görürken, aralık vadeli kontratlar da 4 bin 157 dolar civarına yükseldi. Türkiye’de spot gram altın ise 6 bin 500 TL çevresinde bulunuyor. Sabahki toparlanmaya rağmen fiyat hâlâ son haftalarda oluşan baskı bölgesinin altında ve piyasa, bu hareketin kalıcı bir dönüş mü yoksa kısa süreli tepki mi olduğunu tartışıyor.
Satışın arkasında dolar ve tahvil vardı
Altının son günlerdeki düşüşünde iki unsur öne çıktı: güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri. Dolar endeksi 18 ayın zirvesine yaklaşırken, 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,3’ün üzerine çıktı. Faiz getirisi olmayan altın açısından bu kombinasyon maliyeti artırıyor. 7 Ekim’de ons fiyatı gün içinde 4 bin 70 doların altına kadar gerilerken, doların sabah saatlerinde bir miktar güç kaybetmesi altına nefes aldırdı. Ancak tahvil faizleri yüksek kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin önünde önemli bir engel bulunuyor.
Fed tutanakları rahatlama sağlamadı
Fed’in 15-16 Eylül toplantısına ait tutanaklar, altın açısından baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Tüm üyeler politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarılmasını destekledi. Birçok üye daha yüksek faiz patikasının enflasyon riskine karşı temkinli bir yaklaşım olacağını savundu. Piyasa ekim toplantısında yeni bir artış olasılığını düşük görüyor; buna karşılık aralık ayı için faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 80 düzeyinde fiyatlanıyor. Bu ayrım, altının kısa vadeli yönü açısından kritik.
Toparlanma için 4 bin 275 dolar öne çıktı
Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston’a göre mevcut tepkinin daha güçlü bir yükseliş görünümüne dönüşmesi için altının 4 bin 275 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviye, son düşüşün ardından kısa vadeli toparlanmanın gücünü ölçmek için yeni referans haline geldi. Aşağıda ise 4 bin dolar psikolojik sınır olmaya devam ediyor. Böylece piyasada iki yönlü bir sıkışma oluşmuş durumda: 4 bin doların altı satış baskısını derinleştirebilir, 4 bin 275 doların üzeri ise alıcıların yeniden güç kazandığına işaret edebilir.
Altın için sıradaki kritik takvim
Bugünkü Waller konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının ardından takvim yeniden yoğunlaşacak. Michigan Üniversitesi’nin ekim ayı öncü tüketici güveni verisi 9 Ekim Cuma günü TSİ 17.00’de açıklanacak. Ardından 14 Ekim’de ABD eylül enflasyonu, 27-28 Ekim’de ise Fed toplantısı var. Kısa vadede 4 bin dolar aşağı yönlü ana psikolojik sınır, 4 bin 275 dolar ise toparlanmanın güç kazanması için izlenen seviye. Altının önümüzdeki haftalardaki yönünü fiyatın kendisinden çok, bu takvimde oluşacak faiz beklentileri belirleyebilir.
İkinci fiyatlama penceresi 15.30’da
Günün ikinci önemli başlığı ABD’den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak. Veri TSİ 15.30’da açıklanacak. Son istihdam raporunun beklentilerin belirgin biçimde altında kalması, ekim ayında faiz artırımı ihtimalini sert biçimde azaltmıştı. Haftalık başvurularda iş gücü piyasasının daha da zayıfladığına işaret eden bir sonuç dolar ve tahvil faizlerini aşağı çekebilir; güçlü veri ise Fed’in sıkı duruşunu destekleyebilir. Bu nedenle altın yatırımcısı için 11.30’dan sonra 15.30 da günün ikinci kritik saati olacak.
Fiyat düşerken ETF’lere 10 milyar dolar girdi
Dünya Altın Konseyi’nin 7 Ekim’de yayımladığı son aylık değerlendirme, fiyat ile yatırımcı talebi arasında dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Altın eylülü yüzde 8,5 düşüşle 4 bin 176 dolardan kapatmasına rağmen küresel altın ETF’lerine ay boyunca yaklaşık 10 milyar dolar, yani 67 tonluk net giriş oldu. Toplam ETF altın varlıkları 4 bin 256 tonla rekor seviyeye çıktı. Bu tablo, vadeli piyasalardaki satışların güçlü olduğu dönemde uzun vadeli fon talebinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.
Kısa vadede dolar ve faiz baskısı öne çıksa da altının arkasındaki kurumsal talep sürüyor. ANZ Research, Çin Merkez Bankası’nın rezerv artışının ve merkez bankası talebinin fiyatlardaki düşüşü sınırlayabilecek unsurlar arasında olduğunu belirtiyor. Dünya Altın Konseyi de yatırım talebinin yılın kalanında önemli bir destek olmaya devam edebileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle piyasa yalnızca Fed’e bakmıyor; merkez bankalarının alım iştahı ve ETF akımları da 4 bin dolar çevresindeki talebin ne kadar güçlü olacağını belirleyecek.
Gram altında 6 bin 500 TL çevresi
Ons altındaki sert dalgalanma Türkiye’de gram altına da doğrudan yansıyor. 8 Ekim sabahının erken saatlerinde spot gram altın 6 bin 500 TL çevresinde hareket ediyor. Ancak gram fiyatı yalnızca ons altına bağlı değil; dolar/TL’deki seyir de iç piyasadaki hareketin büyüklüğünü belirliyor. Ons fiyatında yeni bir geri çekilme yaşansa bile kurdaki yükseliş gram altındaki düşüşü sınırlayabilir. Tersi durumda ons toparlanırken kur sakin kalırsa gram altının hareketi daha ölçülü olabilir. Bu nedenle iki fiyatın birlikte izlenmesi gerekiyor.