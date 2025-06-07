Altın mı gümüş mü daha çok kazandırdı? 100 bin lira 5 yılda ne oldu?

Küresel ekonomik dalgalanmalar, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin fiyatlarında dikkat çekici artışlara yol açtı. Özellikle jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve enflasyonist baskılar, güvenli liman olarak görülen bu varlıklara ilgiyi artırdı. 1 | 5

NTV Para’da yer alan haberde ABD’nin korumacı ticaret politikaları, başta altın olmak üzere değerli metallerdeki fiyat artışlarını tetikledi. Gümüş ise yatırımcıların portföy çeşitlendirmesinde öne çıkan bir alternatif olarak değer kazandı. 2 | 5

Altında 5 yılda yüzde 1000’i aşan getiri Altın, özellikle son 5 yılda yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. 2020 yılı haziran ayında gram altın 526 TL seviyesindeyken, bugün 4.174 TL’ye yükseldi. Bu da yüzde 693’lük bir artışa işaret ediyor. · Yılbaşından bu yana getiri: %40 · 1 yılda getiri: %69,5 · 2 yılda getiri: %206 · 3 yılda getiri: %325 · 5 yılda getiri: %1.040 3 | 5