Altın neden düşüyor, daha da düşecek mi? Gram altın yükselecek mi, ne zaman yükselecek?
Ons altın 29 Ocak'tan beri düşüş eğiliminde... Ocak ayında 5 bin 598 dolarla tarihi zirve yapan altın daha sonra düşüşe geçti. Yatırımcılar ağır kayıplar verirken altının daha da düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu yine sıkça "Altın neden düşüyor, gram altın yükselecek mi" sorusu geliyor.
Altın aylardır savaş nedeniyle zirve üstüne zirve yaptı. 29 Ocak'ta tarihi zirveleri gören altın daha sonra yavaş yavaş düşmeye başladı. Geçen hafta içi Ons altın 3 bin 960 dolara kadar gerilerken gram altın da 6 bin liranın altına düştü. Zirveden altın alanlar düşüşün devam edip etmeyeceğini, yeni altın alacaklar ise güvenli limanın yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.
Altın neden düşüyor, daha da düşecek mi?
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Geleneksel olarak savaş dönemlerinde altın yükselse de, bu savaşın petrol fiyatlarını artırarak enflasyonu tetiklemesi altın fiyatlarının hızla düşmesine zemin sağladı.
Enflasyonun yükselmesiyle birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinden vazgeçip faiz artırımına gideceği senaryosu da altının düşmesinde etkili oldu.
Fed'in faiz artıracağı beklentisi dolar endeksinin güçlenmesine neden oldu ve kıymetli madenlerin (altın ve gümüş gibi) fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirdi.
Ekonomistler bu düşüşlere rağmen altın fiyatlarının orta ve uzun vadede, özellikle bir anlaşma sağlanması ve enflasyonun düşmesi durumunda tekrar yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.
Bazı yorumcular yıl sonunda Ons altının 5 bin doları görebileceğini tahmin ediyor.