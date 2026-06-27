Altın neden düşüyor, daha da düşecek mi? Gram altın yükselecek mi, ne zaman yükselecek?

Altın aylardır savaş nedeniyle zirve üstüne zirve yaptı. 29 Ocak'ta tarihi zirveleri gören altın daha sonra yavaş yavaş düşmeye başladı. Geçen hafta içi Ons altın 3 bin 960 dolara kadar gerilerken gram altın da 6 bin liranın altına düştü. Zirveden altın alanlar düşüşün devam edip etmeyeceğini, yeni altın alacaklar ise güvenli limanın yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.