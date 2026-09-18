Altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf doların desteğiyle yükseldi

Petrol ve enflasyon beklentileri öne çıkıyor

Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, petrol fiyatlarında sert bir düzeltme yaşanması halinde enflasyon ve faiz artırımı beklentilerinin azalabileceğini belirtti. Assiri'ye göre böyle bir senaryoda altın ile petrol fiyatları arasındaki ilişki de zayıflayabilir.

Jeopolitik risklere de değinen Assiri, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanmasının küresel ekonomiyi durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti. Artan savaş harcamaları ve bütçe açıklarının mali görünüm üzerindeki etkisi de altın açısından yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.