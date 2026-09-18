Altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf doların desteğiyle yükseldi
Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıf seyrinden destek bularak cuma günü sınırlı yükseldi. Yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler ile Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikası adımları bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları cuma günü sınırlı yükseliş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD dolarının son dönemde ulaştığı zirvelerden geri çekilmesi değerli metali desteklerken, yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri ve küresel para politikasına ilişkin görünümü yakından izliyor.
Petrol fiyatları yüzde 1 gerilerken dolar zayıf seyrini korudu. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getiriyor.
Petrol ve enflasyon beklentileri öne çıkıyor
Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, petrol fiyatlarında sert bir düzeltme yaşanması halinde enflasyon ve faiz artırımı beklentilerinin azalabileceğini belirtti. Assiri'ye göre böyle bir senaryoda altın ile petrol fiyatları arasındaki ilişki de zayıflayabilir.
Jeopolitik risklere de değinen Assiri, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanmasının küresel ekonomiyi durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti. Artan savaş harcamaları ve bütçe açıklarının mali görünüm üzerindeki etkisi de altın açısından yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Fed'den faiz artışı geldi
ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda ilave faiz artırımlarının gündeme gelebileceği mesajını verdi.
Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini sınırlayabiliyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma araçlarından biri olarak değerlendirilse de yüksek tahvil getirileri değerli metal üzerinde baskı oluşturabiliyor.
Goldman Sachs 5 bin 400 dolar tahminini korudu
Goldman Sachs ise Fed'in faiz artırımına rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmedi. Banka, 2027 yıl sonu için ons altında 5 bin 400 dolarlık fiyat tahminini korudu.
Goldman Sachs'a göre daha sıkı para politikası altındaki yükselişin hızını azaltabilir ancak mevcut eğilimi sona erdirmeyebilir.
Küresel merkez bankaları da sıkı duruşta
Fed'in ardından diğer büyük merkez bankalarının kararları da piyasaların odağında. İngiltere Merkez Bankası (BoE) perşembe günü faiz oranlarını sabit tutarken, ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi.
Japonya Merkez Bankası ise cuma günü faiz oranlarını 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Assiri, yüksek faiz ortamının kısa vadede altının yükseliş potansiyelini sınırladığına dikkati çekti. Ancak tahvil getirilerindeki yükselişin faiz beklentilerinden ziyade mali güvenin bozulması, savaş harcamaları ve büyüyen bütçe açıklarından kaynaklanması halinde doların zayıflayabileceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.
18 Eylül Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.826,09 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.146,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.289,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.462,49 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.435,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 111.497,19 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.358,51 Dolar