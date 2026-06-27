

Değerlendirmede, Bitcoin için de sınırlı üretim yapısına atıf yapıldı. Zatlin, altın, gümüş ve Bitcoin’in yatırımcı portföylerinde benzer dönemlerde güvenli liman veya alternatif değer saklama aracı olarak fiyatlandığını belirtti. Ancak altın piyasasında son dönemde görülen hareketin, para politikası göstergelerinden çok fiziki talep tarafındaki değişimle açıklanabileceğini ifade etti.

Zatlin, Covid-19 öncesinde altın fiyatları için 1.500 dolar seviyesini referans aldı. Salgın sonrasında faizlerin sıfıra yaklaştırıldığını, parasal genişlemenin hızlandığını ve enflasyonun yükseldiğini belirtti. Bu dönemde altın fiyatlarının 1.500 dolardan 2 bin dolar seviyesine yükselmesini, doların satın alma gücündeki değişimle uyumlu bir hareket olarak değerlendirdi.