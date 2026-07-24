Altın piyasasında dengeler değişiyor mu?

Fed fiyatlaması sertleşti

Piyasalar, Fed’in 28-29 Temmuz toplantısında faiz artırmasına yaklaşık üçte bir olasılık vermeye başladı. Eylül ayına kadar en az bir faiz artırımı yapılacağı beklentisi ise fiyatlamalara büyük ölçüde yerleşti.

Yalnızca bir hafta önce faiz artışı ihtimali oldukça düşük görülüyordu. Petrol ve tahvil piyasasındaki hareket, Fed’in enflasyona karşı daha sert bir tutum benimseyebileceği beklentisini güçlendirdi.