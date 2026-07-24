Altın piyasasında dengeler değişiyor mu?
Orta Doğu’daki çatışmalar Brent petrolü 100 doların üzerine taşırken altın güvenli liman talebinden yararlanamadı. Ons fiyatı iki haftalık zirveden yüzde 2’nin üzerinde çekildi; piyasada gözler Fed toplantısına çevrildi.
Altının dengesi değişti
Altın, Orta Doğu’daki çatışmaların sertleştiği bir günde güvenli liman talebinden beklenen desteği alamadı. Enerji fiyatlarındaki sıçrama, savaş riskini enflasyon ve faiz kanalı üzerinden altın için baskıya çevirdi.
Altının ons fiyatı 24 Temmuz sabahında 4.043 dolar çevresinde kaldı. Gram altın ise kur desteğiyle 6.157 lira civarında işlem gördü.
İki haftalık zirve silindi
Altının ons fiyatı perşembe günü yüzde 2,1 gerileyerek 4.043,14 dolara indi. Fiyat, yalnızca bir gün önce 7 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 2,5 düşüşle 4.050,20 dolardan kapandı. Altın böylece 4.100 doların üzerindeki kazanımlarını kısa sürede geri verdi.
Petrol 100 doları aştı
Brent petrol cuma sabahında 100,85 dolar seviyesinde kaldı. Fiyatlar önceki gece yüzde 7 yükselerek 102 dolarla son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.
Husilerin Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması, iki önemli enerji rotasını aynı anda baskı altına aldı. Brent petrol temmuz ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 40 yükseldi.
Savaş desteği neden yetmedi
Jeopolitik riskler normal koşullarda yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendiriyor. Ancak petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini büyüttü.
Enflasyon baskısının güçlenmesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini artırdı. Getiri sağlamayan altın, faiz ve tahvil getirilerindeki yükseliş karşısında cazibe kaybetti.
Tahvil faizi baskıyı artırdı
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,7030 ile 18 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Otuz yıllık tahvil faizi de yüzde 5,17 seviyesine yükselerek 19 yılın zirvesine yaklaştı.
Tahvil getirilerindeki yükseliş Dolar Endeksi’ni 101,46 seviyesine taşıdı. Güçlenen dolar, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.
Fed fiyatlaması sertleşti
Piyasalar, Fed’in 28-29 Temmuz toplantısında faiz artırmasına yaklaşık üçte bir olasılık vermeye başladı. Eylül ayına kadar en az bir faiz artırımı yapılacağı beklentisi ise fiyatlamalara büyük ölçüde yerleşti.
Yalnızca bir hafta önce faiz artışı ihtimali oldukça düşük görülüyordu. Petrol ve tahvil piyasasındaki hareket, Fed’in enflasyona karşı daha sert bir tutum benimseyebileceği beklentisini güçlendirdi.
Gram altın daha dirençli
Gram altın 24 Temmuz sabahında yaklaşık 6.157 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı gerilerken dolar/TL kurunun 47,34 seviyesinde bulunması, yurt içindeki kaybı sınırladı.
Gram altının yönünü uluslararası altın fiyatının yanı sıra döviz kuru ve fiziki piyasa makası belirleyecek. Ons fiyatındaki düşüşün kurdaki yükselişle dengelenmesi, yurt içi ve küresel piyasa arasında farklılaşma yaratabilir.
Dört bin dolar sınavı
Altının ons fiyatı yeniden 4.000 dolar sınırına yaklaştı. Fiyat 22 Temmuz’da 4.113,73 dolara kadar yükselmiş, 24 Haziran’da ise 3.959,33 dolara kadar gerilemişti.
Dört bin doların üzerinde kalıcılık, kısa vadeli dengelenme açısından izlenecek. Seviyenin aşağı yönlü aşılması halinde haziran ayında görülen 3.959 dolar bölgesi yeniden piyasanın gündemine girebilir.
Alıcıların önünde üç direnç var
Altında yukarı yönlü toparlanmanın ilk şartı 4.100 dolar seviyesinin aşılması olacak. Fiyatın bu eşik üzerinde tutunması, kısa vadeli satış baskısının hafiflediğine ilişkin ilk sinyali verebilir. Bir sonraki direnç 4.165 dolardaki haftalık zirvede bulunuyor. Ana trend görünümünün değişmesi için ise altının 4.200 doların üzerine çıkarak bu bölgedeki kalıcılığını göstermesi gerekiyor.