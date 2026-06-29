Teknik göstergeler ve hindistan piyasasında geri dönüşüm oranları

Fiyatlar aşırı satım koşullarını henüz tam anlamıyla piyasaya yansıtmıyor. Ancak devam eden ayı baskısına dair güçlü teknik sinyaller veriyor. Sarı metal cuma günü haftalık kapanış bazında ölüm kesişimini doğruladı. Elli günlük ortalama iki yüz günlük ortalamanın tamamen altında kapanış yaptı.

Yukarı yönde ilk teknik direnç yirmi bir günlük ortalamada görülüyor. Boğaların aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için yoğun arz bölgesini aşması gerekiyor. Günlük ortalamalar kümesinin aşılması yüz günlük ortalamaya doğru yolu açacaktır. Fiyatlar seviyelerin altında kaldıkça altın ek satışlara karşı tamamen savunmasız.