Altın piyasasında küresel düşüş yatırımcıları fiziki satışa yöneltiyor
Altın piyasasında fiyatlar jeopolitik gerilimler ve şahin faiz beklentileriyle gerilerken Hindistan pazarında fiziki mücevher satışları tarihi hacimlere ulaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda altın yedi aylık en düşük seviyesinden toparlanmaya çalışıyordu. Ancak satıcılar tarım dışı istihdam verisi haftasında piyasaya geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri doları ortadoğu gerilimleriyle yükseliş trendini güçlü korudu. Doların gücü şahin faiz beklentilerinin artmasıyla piyasalarda daha fazla hissedildi.
Altın günlük grafikte teknik göstergeler ışığında yükselişlerde satılacak varlık konumundadır. Göreceli güç endeksi ayı piyasası sinyallerini açık bir şekilde yansıtıyor. Fiyatlar düşerken hindistan halkı eski takılarını satmak için sıraya girdi. Rekor seviyelerden yaşanan keskin düşüşler fiziki altın sahiplerini oldukça endişelendirdi.
Yatırımcılar fiyatların daha da düşeceği korkusuyla satış kanallarına yoğunlukla başvuruyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hafta sonu karşılıklı saldırılar düzenledi. Taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle çok sert biçimde suçladı. Misilleme saldırılarını durdurma kararı alan ülkeler salı günü katar bölgesinde buluşacak.
Küresel piyasalarda teknik veriler düşüşe işaret ediyor
Müzakere masasına oturulacak olması küresel piyasalarda barış umutlarını yeniden yeşertti. Barış ihtimali petrol fiyatlarında beklenen kısmi geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Yatırımcılar olumlu gelişmelere rağmen dünya rezerv para birimi dolara yöneldi. Parlak metal doların güçlenmesi karşısında cazibesini yatırımcı nezdinde hızla yitirdi.
Getirisi olmayan altın Fed'in faiz kararlarından olumsuz etkileniyor. Piyasalar yıl sonuna kadar en az iki faiz artırımı bekliyor. Artan faiz beklentileri kıymetli metal üzerindeki satış baskısını iyice ağırlaştırıyor. Perşembe günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verileri izlenecek.
İstihdam verileri ülkedeki iş gücü piyasasının sağlığı hakkında ipuçları sunacak. Ayrıca faiz artışlarının zamanlaması konusunda yatırımcılara kritik yönlendirmeler sağlayacak. Altın düşük faiz ortamında geliştiği için politika ipuçları büyük önem taşıyor. Avrupa Merkez Bankası portekiz sintra kasabasında önemli bir yıllık forum düzenliyor.
Amerikan merkez bankası politikaları altın fiyatlarını şekillendiriyor
Yeni merkez bankası başkanı Kevin Warsh çarşamba günü kilit politika paneline katılacak. Warsh ay başında başkan sıfatıyla son derece şahin bir çıkış yapmıştı. Sürpriz çıkışın ardından yapacağı konuşma piyasalar tarafından pür dikkat izlenecek. Teknik analize göre XAU/USD paritesi 4.068,30 dolar seviyesinde işlem gördü.
Fiyatlar kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların çok altına geriledi. Düşüş eğilimi yakın vadede piyasa genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Spot altın 4.240,86 dolar olan yirmi bir günlük basit ortalamanın altında. Ayrıca 4.453,85 dolar seviyesindeki elli günlük ortalama da tamamen kırıldı.
İki yüz günlük ortalama olan 4.479,26 dolar seviyesi aşılamayan engellerden. Yüz günlük ortalama 4.674,59 dolar ile oldukça yukarıda direnç oluşturdu. Kademeli direnç noktaları piyasanın yukarı yönlü hareketini ciddi şekilde kısıtlıyor. On dört günlük göreceli güç endeksi otuz altı seviyelerinde sabitlendi.
Teknik göstergeler ve hindistan piyasasında geri dönüşüm oranları
Fiyatlar aşırı satım koşullarını henüz tam anlamıyla piyasaya yansıtmıyor. Ancak devam eden ayı baskısına dair güçlü teknik sinyaller veriyor. Sarı metal cuma günü haftalık kapanış bazında ölüm kesişimini doğruladı. Elli günlük ortalama iki yüz günlük ortalamanın tamamen altında kapanış yaptı.
Yukarı yönde ilk teknik direnç yirmi bir günlük ortalamada görülüyor. Boğaların aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için yoğun arz bölgesini aşması gerekiyor. Günlük ortalamalar kümesinin aşılması yüz günlük ortalamaya doğru yolu açacaktır. Fiyatlar seviyelerin altında kaldıkça altın ek satışlara karşı tamamen savunmasız.
Eski takılar ekonomiye kazandırılarak ithalat baskısı azaltılıyor
Korkunun temel nedeni fiyatların düşmesiyle takıların değer kaybedecek olmasıdır. Fiyatların 120.000 rupi seviyesine kadar gerilemesi beklentileri piyasada yüksek sesle konuşuluyor. Hindistan Külçe ve Kuyumcular Birliği nisan haziran dönemi verilerini açıkça paylaştı. Hanehalkı ikinci çeyrekte toplam elli ton ağırlığında eski altın takı sattı.
Satış oranları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde kırk üç arttı. Kurumun ulusal sekreteri Surendra Mehta tüketicilerin yüksek fiyatları iyi değerlendirdiğini söyledi. Mehta düzeltme korkularının haneleri altın satmaya yönelttiğini sözlerine netlikle ekledi. İran gerilimi sebebiyle petrol yükselirken uluslararası piyasalarda spot altın pazartesi geriledi.