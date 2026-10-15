Altın sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor: Fiyatların seyrini belirleyecek faktörler...

Satış baskısının ardından toparlanan ons altın son olarak, 4.143,75 dolar seviyesine yükseldi. Böylece değerli metal, önceki gün yaşadığı kayıpların büyük bir bölümünü telafi etti. Gümüş fiyatlarında da satış baskısı etkili oldu. Değerli metal, önceki seansta yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.



