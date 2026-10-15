Altın sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor: Fiyatların seyrini belirleyecek faktörler...
ABD'de dün açıklanan ve beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından sert kayıplar yaşayan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, uzmanlar altının gelecek dönemdeki seyrini belirleyecek faktörleri de tek tek sıraladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından yaşanan sert satışların etkisinden çıkarak toparlanmaya başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, dolar endeksindeki gerileme altının yeniden yükselişe geçmesini destekledi.
Spot altın, son verilere göre ons başına 4.143,75 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise önceki verilerde yüzde 1,5 yükselişle 4.167,75 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Değerli metallerdeki toparlanma gümüş, platin ve paladyum fiyatlarına da yansıdı. Önceki piyasa verilerine göre spot gümüş yüzde 1 artışla 56,20 dolara, platin yüzde 0,8 yükselişle 1.615,52 dolara çıktı. Paladyum yüzde 1,3 değer kazanarak 1.110,52 dolara ulaşırken, dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 102,09 seviyesine geriledi.
Altın fiyatlarında sert satış yaşandı
Dün 4.080 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından sert satışlarla karşılaştı. Gün içinde yüzde 1,6'yı aşan değer kaybı yaşayan altında 4.000 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi.
Satış baskısının ardından toparlanan ons altın son olarak, 4.143,75 dolar seviyesine yükseldi. Böylece değerli metal, önceki gün yaşadığı kayıpların büyük bir bölümünü telafi etti. Gümüş fiyatlarında da satış baskısı etkili oldu. Değerli metal, önceki seansta yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.
ABD enflasyonu faiz beklentilerini değiştirdi
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle enflasyon, nisan ayından bu yana en hızlı aylık artışını kaydetti.
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon, Fed'in fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla para politikasını daha da sıkılaştırabileceği endişelerini artırdı.
Verilerin ardından piyasalarda Fed'in ekim ayı toplantısında faiz artırımına gitme olasılığı yaklaşık yüzde 30 olarak fiyatlanmaya başladı.
Altın fiyatları, ABD-İran savaşıyla bağlantılı enerji arzı kesintilerinin küresel enflasyon endişelerini artırdığı süreçten bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.
Chicago Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son açıklanan enflasyon rakamlarını cesaret kırıcı olarak değerlendirdi.
Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların ekonomide aşırı ısınmaya katkıda bulunabileceğine işaret eden Goolsbee, mevcut faiz seviyesinin enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefine indirmek için yeterli olup olmadığını söylemenin henüz erken olduğunu belirtti.
Piyasalarda gözler, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısına çevrildi.
Yatırımcılar, toplantı öncesindeki sessizlik dönemi başlamadan önce Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarından para politikasının geleceğine ilişkin yeni ipuçları arayacak. Warsh'ın perşembe günü Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantılarında konuşması bekleniyor.
Uzman isim altının geleceğini belirleyecek faktörleri açıkladı
The Gold Bullion Company Genel Müdürü Rick Kanda, altın piyasasında yaşanan sert düzeltmenin ardından 2027 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kanda'ya göre altının gelecek yıl göstereceği performansta merkez bankalarının alımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği, faiz oranlarının yönü ve doların seyri belirleyici olacak.
Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelik talebinin de fiyatlar üzerinde etkili olacağını belirten Kanda, altının yeniden yükselişe geçme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.
Bununla birlikte Kanda, fiyat tahminlerinin kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, altın piyasasına ilişkin öngörülerin çeşitli ekonomik koşullara bağlı olduğunu hatırlattı.
Serbest piyasada altın fiyatlarında yükseliş ağırlıklı seyir izleniyor. Gram altın yüzde 1 artışla 6.584,93 liradan alınırken, 6.585,83 liradan satılıyor. Çeyrek altın yüzde 1,09 yükselişle 10.798 liradan, yarım altın aynı oranda artışla 21.589 liradan işlem görüyor. Tam altın ise yüzde 1,39 değer kaybederek 42.422,73 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da yüzde 1,08 yükselişle 43.052 liradan alıcı buluyor.