Altın tozu dumana kattı: Dev bankalardan peş peşe yeni tahminler
Sert geri çekilmelerin ardından son birkaç haftada tozu dumana katarak yükselen altın fiyatları yatırımcısını heyecanlandırmaya devam ediyor. Ons altın 4.500 doların üzerinde tutunurken, dev bankalar çıtayı daha da yukarı taşıdı. Morgan Stanley ve UBS'ten kısa ve uzun vadede çarpıcı tahminler geldi.
Altın fiyatlarında son günlerde hızlanan yükselişin ardından gözler yeni hedeflere çevrildi. Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki sert gerilemenin değerli metallere talebi artırmasıyla 4.500 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 7 bin lirayı aştı.
Altın, 4.518 dolar civarında işlem görürken son beş seansta yüzde 3,66, son bir ayda ise yüzde 12,72 değer kazandı.
Yükselişin arkasında ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillere yönelik geri alımları artırma kararı öne çıktı. Kararın ardından tahvil faizleri ve dolar gerilerken, faiz getirisi sağlamayan altın yeniden güç kazandı.
Altında 5 bin dolar beklentisi güçleniyor
Altının beklenenden hızlı yükselmesi büyük bankaların tahminlerini de yeniden gündeme taşıdı. Daha önce 2026'nın son çeyreği için 4.450 dolarlık hedef fiyat açıklayan Morgan Stanley, altının bu rakama beklenenden daha erken ulaşılmasının ardından yükselişin devam edeceğini öngördü.
Banka, dalgalanmalar yaşanabilecek olsa da altının 2027'de 5 bin doların üzerine çıkabileceğini belirtti.
Bu beklentinin arkasında altın fonlarına yeniden başlayan para girişleri, merkez bankalarının devam eden alımları ve Fed'in yeni faiz artırımlarına gideceği beklentisinin zayıflaması bulunuyor.
UBS çıtayı 5.200 dolara koydu
UBS ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 5.200 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.
Bu senaryoda da ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlaması, Fed'in para politikasını gevşetmesi ve doların yeniden değer kaybetmesi var.
Piyasadaki genel beklenti de fiyatlarda zaman zaman geri çekilmeler yaşansa bile yatırımcı ve merkez bankası talebinin altına destek vermeye devam edeceği yönünde.
Önce bu seviyenin aşılması gerekiyor
Ancak 5 bin doların üzerindeki hedeflerden önce altının kısa vadede geçmesi gereken önemli bir seviye var. Teknik görünümde 4.545 dolar, altının önündeki ilk güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde yükselişin önce 4.700-4.800 dolar bölgesine doğru devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu hareket, 5 bin dolar hedefinin yeniden güçlü biçimde fiyatlanmasının da önünü açabilir.
Altının önündeki en büyük risk ne?
Yükseliş beklentilerine rağmen altın için riskler henüz ortadan kalkmadı. Fed'in temmuz toplantısının tutanakları enflasyona ilişkin endişelerin sürdüğünü gösterirken, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırması ihtimali de yakından izleniyor.
Enflasyonun yeniden güçlenmesi Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre korumasına ve ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselmesine yol açabilir. Böyle bir tablo altının yükselişini sınırlayabilir.
Buna karşılık tahvil faizleri ve dolar üzerindeki baskının sürmesi, ETF talebi ile merkez bankası alımlarının güçlü kalması halinde 5 bin doların üzerindeki tahminlerin piyasada daha fazla ağırlık kazanması bekleniyor.