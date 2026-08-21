Altın tozu dumana kattı: Dev bankalardan peş peşe yeni tahminler

Önce bu seviyenin aşılması gerekiyor

Ancak 5 bin doların üzerindeki hedeflerden önce altının kısa vadede geçmesi gereken önemli bir seviye var. Teknik görünümde 4.545 dolar, altının önündeki ilk güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde yükselişin önce 4.700-4.800 dolar bölgesine doğru devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu hareket, 5 bin dolar hedefinin yeniden güçlü biçimde fiyatlanmasının da önünü açabilir.