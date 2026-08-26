Altın üç ayın zirvesinde tutundu: Gözler ABD enflasyon verisinde

Fed beklentileri altın fiyatlarını nasıl etkileyebilir?

Analistler, ABD enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve Warsh’ın para politikasına ilişkin güvercin ya da dengeli mesajlar vermesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor.

Böyle bir senaryonun reel faizlerde düşüş beklentisini güçlendirebileceği, bunun da faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırımcı talebini artırabileceği değerlendiriliyor.

ABD’de son dönemde açıklanan istihdam verilerindeki zayıflama ve tüketici enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi de Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya yönelik fiyatlamalarda etkili oldu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in gelecek ay politika faizini sabit bırakma ihtimalini yüzde 63,6 olarak fiyatlıyor.