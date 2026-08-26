Altın üç ayın zirvesinde tutundu: Gözler ABD enflasyon verisinde
Altın fiyatlarında, üç ayın zirvesinin görülmesinin ardından yükseliş ivmesi yerini yatay seyre bıraktı. Ons altın 4.652 dolar civarında işlem görürken, piyasaların odağında Fed’in faiz politikasına yön verebilecek ABD PCE enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da vereceği mesajlar bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, son günlerde kaydettiği yükselişin ardından çarşamba günü sakin bir seyir izliyor. Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller beklenirken, değerli metal üç ayın zirvesine yakın seviyelerde tutundu.
Spot altının ons fiyatı sınırlı değişimle 4.652,39 dolar seviyesinde seyretti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 yükselişle 4.709,20 dolara çıktı.
Altın, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artıracağını açıklamasının ardından geçen hafta başlayan yükselişini sürdürmüş ve salı günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.
Piyasaların gözü PCE enflasyonunda
Altın piyasasında yön açısından günün en önemli gündem maddelerinden biri ABD’de açıklanacak temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak.
Fed’in para politikası açısından yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden PCE verisinin, faizlerin seyrine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.
Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya odaklandı.
Fed beklentileri altın fiyatlarını nasıl etkileyebilir?
Analistler, ABD enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve Warsh’ın para politikasına ilişkin güvercin ya da dengeli mesajlar vermesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor.
Böyle bir senaryonun reel faizlerde düşüş beklentisini güçlendirebileceği, bunun da faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırımcı talebini artırabileceği değerlendiriliyor.
ABD’de son dönemde açıklanan istihdam verilerindeki zayıflama ve tüketici enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi de Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya yönelik fiyatlamalarda etkili oldu.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in gelecek ay politika faizini sabit bırakma ihtimalini yüzde 63,6 olarak fiyatlıyor.
Jeopolitik gelişmeler de takip ediliyor
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler değerli metallerin fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin Umman ile görüşmeleri yeniden başlattığını açıklaması petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratırken, yatırımcılar bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor.
Gümüş, platin ve paladyum yükseldi
Diğer değerli metallerde ise alıcılı bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 0,7 yükselişle 69,09 dolara, platin yüzde 0,6 artışla 1.869,22 dolara çıktı.
Paladyum da yüzde 1,4 değer kazanarak 1.345,30 dolar seviyesine yükseldi.
26 Ağustos Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.186,00 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.724,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.442,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.465,79 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.711,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.520,81 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.644,19 dolar