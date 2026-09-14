Altın üç haftadır kaybettiriyor: Düşüşü durduracak seviye neresi?
Altın, üç haftalık kaybın ardından Fed'in faiz kararı öncesinde yön arıyor. Piyasaların 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 87 olasılık vermesi, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileriyle birlikte ons altındaki toparlanmayı sınırlıyor. Orta Doğu'daki gerilim güvenli liman talebini desteklese de yükselen petrolün enflasyonu beslemesi altın üzerindeki baskıyı artırıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, art arda üç haftalık kaybın ardından Fed toplantısına baskı altında giriyor.
Yaklaşık 4.330 dolardan işlem gören ons altında, faiz artışı beklentileri toparlanmayı sınırlarken teknik görünümde 4.286 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu desteğin kırılması halinde düşüşün derinleşebileceği değerlendiriliyor.
Piyasalar, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 87 olasılık veriyor. ABD'de enflasyonun ve petrol fiyatlarının yükselmesi, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendiriyor.
Jeopolitik gerilim neden altını yükseltmiyor?
Orta Doğu'daki çatışmalar güvenli liman talebiyle altına destek sağlasa da enerji fiyatlarındaki yükseliş ters yönde etki yaratıyor. Pahalılaşan petrolün enflasyonu beslemesi, faizlerin daha da artırılabileceği endişesini beraberinde getiriyor.
Yüksek faizler, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltırken güçlü dolar da altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalılaştırıyor. Tahvil getirilerinin yüksek seyriyle birlikte bu unsurlar, güvenli liman talebinin fiyatlara desteğini sınırlıyor.
Büyük bankaların faiz beklentileri değişti
Goldman Sachs, Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönündeki tahminini değiştirerek çarşamba günü 25 baz puanlık artış beklemeye başladı. JPMorgan ise eylül ve aralık aylarında faiz artışı öngörüyor.
Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz kararına değil, toplantı sonrasında verilecek mesajlara da odaklanıyor. Olası artışın tek seferlik bir adım mı, yoksa yeni bir sıkılaştırma döneminin başlangıcı mı olacağı, altının yönü açısından önem taşıyor.
Düşüşte ve toparlanmada hangi seviyeler izleniyor?
Saatlik grafikte altının alçalan trend çizgisinin ve 4.374 dolar civarındaki hareketli ortalamanın altında kalması, zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor. RSI göstergesinin 43 seviyesinde bulunması da satış baskısının devam ettiğini, ancak henüz aşırı satım bölgesine girilmediğini gösteriyor.
Teknik değerlendirmeye göre ilk önemli destek olan 4.286 doların altına inilmesi, 4.249 ve 4.224 dolar seviyelerini gündeme getirebilir.
Toparlanma halinde ise ilk olarak 4.401 dolarlık direnç izlenecek. Bu seviyenin aşılmasıyla 4.437 ve 4.494 dolar öne çıkarken, özellikle 4.437 doların üzerinde saatlik kapanış yapılması düşüş görünümünün yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.