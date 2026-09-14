Altın üç haftadır kaybettiriyor: Düşüşü durduracak seviye neresi?

Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz kararına değil, toplantı sonrasında verilecek mesajlara da odaklanıyor. Olası artışın tek seferlik bir adım mı, yoksa yeni bir sıkılaştırma döneminin başlangıcı mı olacağı, altının yönü açısından önem taşıyor.