Altın uzmanından 10 bin TL uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026’ya hızlı başlayan piyasalara ilişkin uyarılarda bulundu. Gram altında 8 bin liranın kritik eşik olduğunu vurgulayan Memiş, belirsizlik ortamında altının güvenli liman özelliğini koruduğunu, gümüşte ise artan spekülasyon nedeniyle yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi. Memiş aynı zamanda altın için 10 bin TL uyarısı yaptı.
2025’te peş peşe rekorlara imza atan altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir yükselişle giriş yaptı.
Yatırımcılar "Hangi yatırım aracı tercih edilmeli?" , "Altın yükselecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
TGRT Haber'e konuşan Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek yatırımcılara uyarılarda bulundu. Gram altının 10 bin lira seviyesine ulaşabileceğini söyleyen Memiş, gümüş tarafında ise 2026 yılı için hayal kırıklığı yaşanabileceğini dile getirdi.
Yılın ilk yarısına odaklanan değerlendirmesinde Memiş, “Ons altın tarafında 4 bin 880 dolar seviyesi kritik direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Burası yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 20 dolar seviyesi var yukarıda. Gram altın tarafında 8 bin lira seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öngörülemeyen bir gelişme olursa bu sefer de 5 haneli rakamlar olabilir. Burada belirsizlik, kaygı devam ettiği için yatırımcıların orta vadeye, fiyata değil miktara odaklanması iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Altın yükselişini sürdürecek mi?
Gram altında 10 bin liranın gündeme gelebileceğini vurgulayan Memiş şunları söyledi:
"8 bin lira seviyesi görüldükten sonra ons altında 5 bin dolar seviyesi kırılırsa, gram altında 10 bin liraları görebiliriz. Olur diye kesin gözüyle bakmıyoruz. 8 bin lira seviyesine geldikten sonra bunu tekrar yorumlayacağız.
Ancak bugünkü koşullar yılın ilk yarısında yüksek tansiyonun, stresin devam edeceğini gösteriyor. Merkez Bankalarının bile önünü göremediği süreçte altın yine ‘güvenli liman’ olarak duruyor"
Gümüşte seyir ne yönde?
Gümüşle ilgili değerlendirmesinde ise Memiş, "Gümüş altına karşı daha riskli. Son 1 ayda gümüş popülizmi arttı. Bir enstrüman zirveye gelince Türkiye'de herkes tarafından konuşuluyor. Gümüşte de böyle oluyor. Ancak gümüş tarafında ciddi mağduriyetler olabilir. Bu yüzden kısa vadeli düşünenler dikkatli olmalı. Gümüş şu anda bir yatırımcının yeniden maliyet yapabileceği, yeniden alabileceği bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar gümüşü çok savunduk. Ancak bu yıl, özellikle son 1 ayda gümüşte bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Gümüş alınabilecek bir seviyede değil” ifadelerine yer verdi.