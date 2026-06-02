Altın ve gümüşte beklentiler değişti! Dev banka fiyat tahminlerini düşürdü!
Commerzbank, değerli metal piyasalarına yönelik beklentilerini güncelleyerek 2026 yıl sonu altın, gümüş, platin ve paladyum tahminlerinde indirime gitti. Banka, ons altın tahminini 5 bin dolardan 4 bin 800 dolara, gümüş beklentisini ise 90 dolardan 80 dolara çekti. Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve güçlü dolar değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, gümüş tarafında arz sıkıntısı ve sanayi talebinin fiyatları desteklemeye devam ettiği belirtildi.
Commerzbank, değerli metallere ilişkin fiyat beklentilerinde revizyona gitti.
Banka, 2026 yıl sonu için altın, gümüş, platin ve paladyum tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.
Commerzbank, 2026 sonu ons altın fiyatı tahminini 5 bin dolardan 4 bin 800 dolara indirdi.
Banka, 2027 sonuna ilişkin altın tahminini ise ons başına 5 bin 200 dolar seviyesinde sabit bıraktı.
Gümüş tahmini 80 dolara çekildi
Commerzbank, altının yanı sıra diğer değerli metallerde de beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Banka, 2026 yıl sonu için gümüş fiyat tahminini ons başına 90 dolardan 80 dolara düşürdü.
Aynı döneme ilişkin platin beklentisi 2 bin 300 dolardan 2 bin 100 dolara, paladyum tahmini ise bin 800 dolardan bin 600 dolara indirildi.
Altında üç aylık düşüş serisi
Tahmin revizyonu, değerli metal piyasalarında son aylarda artan baskının ardından geldi.
Yılın ilk döneminde güçlü yükseliş kaydeden altın, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından yön değiştirdi. ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu.
Jeopolitik riskler normal şartlarda güvenli liman talebini artırarak altını desteklese de enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini güçlendirmesi ve faiz indirimi beklentilerini zayıflatması değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
Altının ons fiyatı ocak ayında tarihi zirvesini gördükten sonra mart ayında sert satışlarla karşılaştı. Nisan ve mayıs aylarında da gerilemesini sürdüren değerli metal, üç aylık kayıp serisi yaşadı.
Fed beklentileri fiyatlamalarda etkili oluyor
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası altın fiyatları için belirleyici başlıklardan biri olmaya devam ediyor.
Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz dönemlerinde daha cazip hale gelirken, enflasyon baskısı nedeniyle faiz indirimlerinin gecikebileceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.
Gümüşte sanayi talebi destek sağlıyor
Gümüş tarafında ise kısa vadeli baskılara rağmen sanayi kaynaklı talep güçlü kalmayı sürdürüyor.
Silver Institute ve Metals Focus tarafından hazırlanan Dünya Gümüş Araştırması'na göre, üretimdeki artışın talebi karşılamakta yetersiz kalmasıyla 2026 yılında gümüş piyasasında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanması bekleniyor.
Güneş enerjisi teknolojileri, yapay zeka veri merkezleri ve elektrikli araçlardan gelen talebin gümüş piyasasını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.
Uzmanlar, kısa vadede faiz beklentileri ve doların seyrinin değerli metaller üzerinde etkili olacağını ancak merkez bankalarının altın alımları ve sanayi talebinin uzun vadeli görünümü desteklemeye devam ettiğini değerlendiriyor.