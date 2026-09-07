Altın ve gümüşte kader haftası: Sert hareket geliyor
Altın ve gümüş ağustos ayında yeniden yükselişe geçerken geçen hafta gelen düzeltmelerle sınırlı geri çekilme yaşadı. Haftalık bazda ons altının fiyatı yüzde 0,4, gümüş yüzde 0,2 gerilerken gözler iki metalin yönünü belirleyecek kritik verilere çevrildi. Altın ve gümüş yeniden yükselecek mi, yoksa düşüş devam mı edecek merak edilirken Fed ve yükselen tahvil getirilerinin fiyatlarda yarattığı baskıya işaret eden analistler mevcut dengenin uzun sürmeyeceğine işaret ediyor.
Altın ve gümüş fiyatlarında yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrildi. Son dönemde dar bir aralıkta hareket eden iki değerli metalde de kritik seviyelere yaklaşırken fiyatlarda sert hareketin kapısı aralandı.
Altın haftaya 4.410 dolar, gümüş ise 66 dolar civarında başladı. Geçen hafta ons altın yüzde 0,4, gümüş yüzde 0,2 değer kaybetmişti. Fiyatların üzerinde ise birbirine zıt iki güç etkili oluyor.
Altın ve gümüş neden baskı altında?
ABD'den gelen güçlü istihdam verileri Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirirken, faiz artışı ihtimali yüzde 50 seviyesinde fiyatlanmaya başlandı. Faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi tahvil getirilerini ve doları desteklerken, faiz getirisi olmayan altın ve gümüşte düşüşe neden oldu.
Ancak aynı anda jeopolitik cepheden ters yönde bir etki geliyor. Öte yandan ABD-İran geriliminin tırmanması petrolü yükseltirken güvenli liman talebini destekledi. Altın iki uç arasında sıkışırken piyasadaki hassas dengeyi bozacak krtik gelişme ABD enflasyonu olacak.
Altında sert hareket yaklaşıyor
Bir süredir 4.250-4.530 dolar arasındaki bölgede sıkışan altında FXEmpire analizine göre 4.530 dolar eşiği aşılırsa yükseliş daha da hızlanacak. Böyle bir senaryoda 5 bin dolar seviyesi de yeniden gündeme gelebilir.
Aşağıda ise 4.250 dolar öne çıkarken bu desteğin kaybedilmesi halinde satışların güçlenerek fiyatı 4 bin dolar bölgesine taşıma riski bulunuyor.
Kısa vadede ilk engel 4.480-4.500 dolar bölgesi. Altın son denemelerinde bu seviyenin üzerine kalıcı olarak çıkamadı.
Altının arkasında güçlü bir alıcı var
Fed kaynaklı baskıya rağmen altının aşağı yönlü hareketini sınırlayan en önemli unsur merkez bankalarının devam eden alımları. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları temmuz ayında rezervlerine net 23 ton altın eklerken yılın ilk yedi ayındaki net alım yaklaşık 130 tona ulaştı.
Çin'in kesintisiz altın alım serisi de 21 aya ulaşırken merkez bankalarının ikinci çeyrekteki net altın talebi de yıllık yüzde 62 artarak 289 tona çıktı.
Gümüşte 72 doların üzerinde tablo değişebilir
Gümüşte de benzer bir sıkışma yaşanıyor ancak yukarı yönlü hareket için farklı seviyeler izleniyor.
66 dolar civarında seyreden gümüşte 72 dolar önemli direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanabileceği ve 89-90 dolar bölgesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
Aşağıda ise önce 64, ardından 60 dolar takip ediliyor. 64 doların altına inilmesi 60 dolara doğru geri çekilmeyi hızlandırabilir. 60 doların da kaybedilmesi halinde 50-55 dolar bölgesine kadar yeni bir düşüş riski oluşabilir.
Gümüş için bir risk daha var
Gümüşün görünümünü altından ayıran önemli bir nokta ise sanayide yoğun biçimde kullanılması. Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması küresel büyümeyi yavaşlatırsa sanayinin gümüş talebi de bundan etkilenebilir. Bu nedenle gümüş yalnızca Fed, dolar ve tahvil faizlerine değil, küresel büyüme görünümüne de duyarlı.
Buna karşılık 60 dolar seviyesinin üzerinde kalması, mevcut yükseliş görünümünün tamamen bozulmadığına işaret ediyor.
Kader haftasında gözler ABD'de
Altın ve gümüşte mevcut dengenin ne tarafa bozulacağı açısından haftanın en önemli gelişmesi ABD enflasyon verisi olacak. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirebilir. Böyle bir durumda dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş altın ve gümüş üzerinde yeni bir satış baskısı yaratabilir.
Daha ılımlı bir veri ise faiz artışı endişesini azaltarak değerli metallere yeniden hareket alanı açabilir.