Altın ve gümüşte kader haftası: Sert hareket geliyor

Altında sert hareket yaklaşıyor

Bir süredir 4.250-4.530 dolar arasındaki bölgede sıkışan altında FXEmpire analizine göre 4.530 dolar eşiği aşılırsa yükseliş daha da hızlanacak. Böyle bir senaryoda 5 bin dolar seviyesi de yeniden gündeme gelebilir.

Aşağıda ise 4.250 dolar öne çıkarken bu desteğin kaybedilmesi halinde satışların güçlenerek fiyatı 4 bin dolar bölgesine taşıma riski bulunuyor.