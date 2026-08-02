Altın ve gümüşte kritik kırılma: Tablo değişiyor
Altın ve gümüş fiyatları geri çekilirken yatırımcıların büyük bölümü yükseliş trendinin sona erdiğini düşünse de asıl hikayenin fiyatlarda değil arz tarafında yaşandığı değerlendiriliyor. Bugün fiyatları baskılayan unsurların geçici olduğunu değerlendiren emtia uzmanları önümüzdeki yıllarda piyasayı değiştirecek iki yapısal gelişmeye dikkat çekiyor.
Financial Sense Wealth Management Başkanı ve CEO'su Jim Puplava'ya göre, değerli metallerde son dönemde görülen sert satışlar uzun vadeli yükseliş hikayesini değiştirmiyor.
Puplava, fiyatlardaki geri çekilmenin temelinde yüksek faizler, güçlü dolar, jeopolitik riskler ve kaldıraçlı işlemlerin yarattığı satış baskısının bulunduğunu, buna karşın altın ve gümüşü destekleyen yapısal dinamiklerin güçlenerek devam ettiğini savunuyor.
Puplava'ya göre piyasalarda bugün kısa vadeli fiyat hareketleri ile uzun vadeli arz-talep dengesi arasında belirgin bir ayrışma yaşanıyor.
Kısa vadede yüksek reel faizler, güçlü dolar ve kaldıraçlı işlemlerde yaşanan zorunlu satışlar değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle hem yatırım hem de sanayide kullanılan gümüş, ekonomik büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle altına göre daha sert fiyat hareketleri gösterebiliyor.
Asıl belirleyici arz sıkışıklığı
Jim Puplava, uzun vadeli görünümde ise asıl belirleyici unsurun arz tarafındaki yapısal sorunlar olduğunu ifade ediyor.
Puplava'nın değerlendirmesine göre merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, dolar dışındaki rezerv arayışının hızlanması ve elektrifikasyon yatırımlarının artması değerli metallere yönelik talebi desteklemeye devam edecek.
Buna karşılık yeni maden keşiflerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi, cevher kalitesinin düşmesi ve izin süreçlerinin 20-30 yılı bulan bürokratik engeller nedeniyle üretim aynı hızda artırılamıyor.
Puplava, bu nedenle altın ve gümüş arzının kısa vadede anlamlı ölçüde artırılmasının mümkün olmadığını, küresel piyasalarda değerli metallere yönlenecek sınırlı bir sermaye akışının bile fiyatlarda güçlü yükselişleri tetikleyebileceğini belirtiyor.
Gümüş öne çıkıyor
Analizinde özellikle gümüşün uzun vadede altına kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığını vurgulayan Puplava, artan sanayi talebi ile sınırlı arzın birleşmesinin gümüş fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti.
Puplava, mevcut fiyat seviyelerinin özellikle madencilik şirketleri açısından önemli alım fırsatları sunduğunu savunurken, değerli metallerde başlayan yapısal yükseliş döngüsünün önümüzdeki on yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.