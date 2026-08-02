Altın ve gümüşte kritik kırılma: Tablo değişiyor

Kısa vadede yüksek reel faizler, güçlü dolar ve kaldıraçlı işlemlerde yaşanan zorunlu satışlar değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle hem yatırım hem de sanayide kullanılan gümüş, ekonomik büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle altına göre daha sert fiyat hareketleri gösterebiliyor.