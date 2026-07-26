Altın ve gümüşte yarışın kazananı belli oldu

Ocak ayında tarihi zirveleri gören ons altın 4 bin doların, gram altın da 6 bin lira eşiğinin altına gerilemiş ve büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Zirveden bu yana ons altın yüzde 24, gram altında ise yüzde 20’den fazla değer kaybederken gözler bir sonraki ralliye çevrildi.