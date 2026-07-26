Altın ve gümüşte yarışın kazananı belli oldu
Altın ve gümüşte haftalardır süren düşüş geçen hafta nihayet sonlandı. Yatırımcının tedirginlik içinde beklediği bu geri dönüş sınırlı kalsa da yükselişe ivme kazandıracak gelişmeler peş peşe geldi.
Ocak ayında tarihi zirveleri gören ons altın 4 bin doların, gram altın da 6 bin lira eşiğinin altına gerilemiş ve büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Zirveden bu yana ons altın yüzde 24, gram altında ise yüzde 20’den fazla değer kaybederken gözler bir sonraki ralliye çevrildi.
Önceki haftalarda yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen alımlar piyasaya yeniden hareket kazandırırken haftalık bazda ons gümüş fiyatı yüzde 4,1, altının ons fiyatı yüzde 0,9 yükseldi.
Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi altındaki yükselişi dizginledi.
Buna karşın merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, fiyatlara destek vermeye devam etti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları mayıs ayında net 41 ton altın satın aldı.
En fazla alımı 18 tonla Polonya ve 10 tonla Çin gerçekleştirirken, Özbekistan, Kazakistan ve Singapur da rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldı.
Konseyin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması da bu eğilimin devam edebileceğine işaret etti. Araştırmaya katılan merkez bankalarının yüzde 89'u küresel altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ayda artacağını öngörürken, kendi rezervlerini artırmayı planlayanların oranı yüzde 45 ile araştırma tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Haftanın kazananı gümüş
Gümüş ise haftayı altına kıyasla daha güçlü bir yükselişle tamamladı. Tepki alımları ve kısa pozisyonların kapanması gümüş fiyatlarını destekledi.
Haftaya 56 dolardan başlayan ons gümüş, 58,17 dolara yükselirken gram gümüş de 88,60 TL'ye çıktı.
Hafta içinde 60 doları gören gümüş için bu seviye psikolojik eşik haline gelirken yüksek tahvil faizleri baskı yükselişi baskılamaya devam ediyor.