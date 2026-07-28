Altın ve gümüşte yön değişiyor mu? Ağustos tahminleri açıklandı
Altın ve gümüş, yılın ilk aylarında gördüğü tarihi zirvelerin ardından yönünü aşağı çevirse de son haftalarda gelen sınırlı toparlanma yatırımcıları heyecanlandırdı. Analistler hem yatırımcılar hem de piyasalar için dikkat çeken tahminler paylaşırken, değerli metallerde yeni rallinin başlangıcı olarak değerlendiren yükseliş için esas belirleyici ise Fed'in faiz kararı olacak.
Yılın başlarında rekor seviyeleri gören altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan sert geri çekilmenin ardından yeniden toparlanmaya geçti. Güvenli liman rolü sarsılan değerli metallar için şimdi gözler ağustos performansında. Peki altın ve gümüş ağustos ayını nasıl geçirecek?
Altında kritik eşik
Midas Funds Başkanı Thomas Winmill, Orta Doğu'daki gerilimin azalması halinde petrol fiyatlarının gerileyebileceğini, bunun da enflasyon ve faizler üzerinde baskıyı hafifleterek altına yeniden yükseliş alanı açabileceğini söyledi.
Winmill'e göre bu senaryoda altın fiyatı uzun vadeli yükseliş trendini sürdürerek yeniden 5.000 doların üzerine çıkabilir.
Buna karşın SD Bullion Kıdemli Analisti James Anderson, ağustos ayında altının 3.900-4.350 dolar bandında dalgalanmasını, asıl yükselişin ise yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyor.
Fed kararı belirleyici olacak
Faizlerin sabit kalması veya düşmesi, faiz getirisi olmayan değerli metalleri desteklerken, Fed'in bugün açıklanacak faiz kararının da altın fiyatları üzerinde önemli fark yaratması bekleniyor.
Gümüşte sert dalgalanma beklentisi
Ancak ağustos ayında altında kıyasla gümüş fiyatlarında daha sert hareketler bekleniyor.
James Anderson, gümüşün 55 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini, yukarı yönlü hareketlerde ise 68 dolar civarında güçlü dirençle karşılaşabileceğini öngörüyor.
Briaud Financial Advisors Yatırım Direktörü Matthew McKay ise gümüşte kısa süreli olarak 50 doların altının da görülebileceğini, ancak orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduklarını ifade etti.
Fiyatlardaki oynaklık nedeniyle yatırımcıların tek seferde büyük alım yapmak yerine kademeli alım stratejisini tercih etmeleri önerilirken, risk dağılımı açısından değerli metallerin portföyde yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 20 arasında paya sahip olmasının daha dengeli bir yaklaşım olabileceği ifade ediliyor.