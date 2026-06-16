Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı emtia fiyatlarını etkilemeye devam ederken Citi, altın ve gümüşe yönelik kısa vadeli tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, genel risk algısındaki iyileşmeyi revizyona gerekçe gösterirken, uzun vadeli altın beklentisini de korudu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı, emtia fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.
Değerli metallerdeki hareketlilik sürerken Citi, altın ve gümüşe yönelik kısa vadeli fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Altın için kısa vadeli hedef 4 bin 500 dolar
Piyasalarda değerli metallerin fiyatlaması yakından izlenirken, ons altın şu sıralarda 4 bin 338,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Citi, 0-3 aylık altın fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti. Banka, tahminlerdeki revizyona gerekçe olarak genel risk algısındaki iyileşmeyi gösterdi.
Uzun vadede 5 bin dolar beklentisi korunuyor
Banka, kısa vadeli tahminini yukarı çekerken 6-12 aylık altın görünümünde de güçlü beklentisini sürdürdü.
Citi, bu dönem için ons başına 5 bin dolar hedefini korudu. Bununla birlikte banka, değerli metal fiyatlarında önemli volatilite risklerinin devam ettiğine dikkat çekti.
Gümüşte tahmin 70 dolara çıkarıldı
Gümüş tarafında da yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Önceki seansta yüzde 2,9 yükselen ons gümüş, şu sıralarda 69,557 dolar seviyesinde alıcı buluyor.
Citi, 0-3 aylık gümüş fiyat tahminini ons başına 60 dolardan 70 dolara yükseltti. Böylece bankanın kısa vadeli gümüş beklentisi, mevcut piyasa fiyatlarına yakın bir seviyeye taşındı.
Hürmüz ve alüminyum değerlendirmesi
Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın cuma günü yeniden açılabileceğine ilişkin açıklamaları da yakından izleniyor.
Citi, ABD-İran mutabakat muhtırasına yönelik haber akışının ardından alüminyumda yaşanan satış baskısını da değerlendirdi. Banka, buna rağmen alüminyumda geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülebileceğini belirtti.