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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı emtia fiyatlarını etkilemeye devam ederken Citi, altın ve gümüşe yönelik kısa vadeli tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, genel risk algısındaki iyileşmeyi revizyona gerekçe gösterirken, uzun vadeli altın beklentisini de korudu.

Damla Kaya
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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 1

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı, emtia fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 2

Değerli metallerdeki hareketlilik sürerken Citi, altın ve gümüşe yönelik kısa vadeli fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 3

Altın için kısa vadeli hedef 4 bin 500 dolar

Piyasalarda değerli metallerin fiyatlaması yakından izlenirken, ons altın şu sıralarda 4 bin 338,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 4

Citi, 0-3 aylık altın fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti. Banka, tahminlerdeki revizyona gerekçe olarak genel risk algısındaki iyileşmeyi gösterdi.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 5

Uzun vadede 5 bin dolar beklentisi korunuyor

Banka, kısa vadeli tahminini yukarı çekerken 6-12 aylık altın görünümünde de güçlü beklentisini sürdürdü.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 6

Citi, bu dönem için ons başına 5 bin dolar hedefini korudu. Bununla birlikte banka, değerli metal fiyatlarında önemli volatilite risklerinin devam ettiğine dikkat çekti.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 7

Gümüşte tahmin 70 dolara çıkarıldı

Gümüş tarafında da yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Önceki seansta yüzde 2,9 yükselen ons gümüş, şu sıralarda 69,557 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 8

Citi, 0-3 aylık gümüş fiyat tahminini ons başına 60 dolardan 70 dolara yükseltti. Böylece bankanın kısa vadeli gümüş beklentisi, mevcut piyasa fiyatlarına yakın bir seviyeye taşındı.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 9

Hürmüz ve alüminyum değerlendirmesi

Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın cuma günü yeniden açılabileceğine ilişkin açıklamaları da yakından izleniyor.

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Altın ve gümüşte yükseliş sinyali! Citi değerli metallerde hedef yükseltti - Resim: 10

Citi, ABD-İran mutabakat muhtırasına yönelik haber akışının ardından alüminyumda yaşanan satış baskısını da değerlendirdi. Banka, buna rağmen alüminyumda geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülebileceğini belirtti.

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